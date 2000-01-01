Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky Severn.
Plánoval vrak kompletně zrekonstruovat a splnit si tak sen o životě mimo civilizaci.
Teď mu ovšem hrozí, že o svůj nový domov přijde.
Bývalý stavební dělník Sam investoval do svého jedinečného pirátského bydlení, které původně koupil za hubičku, celkem 66 tisíc liber, v přepočtu 1,8 milionu korun.
Do přestavby bývalé rybářské lodi na obyvatelnou „pirátskou loď“ s hlídkovou platformou (vraním hnízdem) na stěžni vložil Sam 25 tisíc liber (700 tisíc korun ).
Dalších 11 tisíc liber (306 tisíc korun) utratil za přenosnou saunu na dřevo.
Pětatřicetiletý muž pracoval na proměně lodi, kterou koupil na eBay, usilovně dva měsíce.
Přestavěnou loď pojmenoval The Daisy May.
Věří, že jeho bydlení je britský unikát, ale bohužel udělal tu chybu, že všechno stavěl bez povolení.
„Pustil jsem se do toho bez povolení, protože jsem v podstatě neměl kde bydlet,“ přiznává Sam.
Prý tušil, že by ho úřady odmítly, i když vše stavěl podle pravidel.
Za jeho nerozvážnost mu nyní místní úřad obvodu Wyre Forest v hrabství Worcestershire v Anglii hrozí demolicí obytné lodi.
Pokud tedy nezíská stavební povolení zpětně, může o svůj domov přijít.
Velkou roli v Samově boji s úřady hraje i jeho dcera.
„Jsem otcem té nejkrásnější holčičky a chci, aby to byl můj odkaz pro ni. Bude se ohlížet zpět a vzpomínat, že to byl její otec, kdo postavil pirátskou loď na řece,“ říká muž zasněně.
Bývalý stavební dělník sbírá na lodi dešťovou vodu.
Energii čerpá ze solárních panelů a generátorů.
Přesto, že žije v podstatě v provizorních podmínkách, je na svůj projekt hrdý.
„Mám pocit, že to, co jsem udělal, je docela kreativní a krásné, a navíc se tím snažím dělat něco dobrého pro místní komunitu,“ říká Brit, který teď s obavami čeká na finální rozhodnutí.
Okresní rada Wyre Forest zatím zůstává chladná.
„Tato nemovitost je v současné době součástí aktivního vyšetřování,“ uvedl její mluvčí s tím, že detaily případu jsou důvěrné.
Zatímco úředníci mlčí, pirátský kapitán Sam dál drží kurz a doufá, že jeho loď neskončí na suchu.
Pro Sama je to splněný sen, pro úřady v okrese Wyre Forest je to však „černá stavba“.
Problémem je, že loď stojí na pevných kůlech a má přistavěné terasy. Tím se z plavidla stala pevná konstrukce, která v záplavové zóně u řeky vyžaduje přísná povolení.
Jakmile má něco pevné základy nebo je to trvale spojeno s pozemkem, podléhá to přísným stavebním zákonům.
Sam věří, že jeho kreativní přístup je lékem na bytovou krizi a inspirací pro ostatní, jak žít udržitelně a s minimálními náklady na provoz.
Řeka Severn je známá svými častými a silnými záplavami. Wyre Forest Council argumentuje tím, že jakákoliv nepovolená stavba v této zóně může být nebezpečná.
Pokud by Samovi úřednici bydlení povolili, museli by ho povolit i dalším. Mají strach, že by se břehy řeky nekontrolovaně zaplnily podobnými svépomocnými stavbami bez řádné kanalizace a bezpečnostních prvků.
Úředníci na loď s vikýřem a saunou nepohlížejí jako na umělecké dílo, ale jako na vizuální znečištění, které do historické a přírodní lokality nezapadá.
