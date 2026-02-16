Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění

Lenka Weberová
Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky Severn.
Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam... Plánoval vrak kompletně zrekonstruovat a splnit si tak sen o životě mimo... Teď mu ovšem hrozí, že o svůj nový domov přijde. Bývalý stavební dělník Sam investoval do svého jedinečného pirátského bydlení,... Do přestavby bývalé rybářské lodi na obyvatelnou „pirátskou loď“ s hlídkovou... Dalších 11 tisíc liber (306 tisíc korun) utratil za přenosnou saunu na dřevo. Pětatřicetiletý muž pracoval na proměně lodi, kterou koupil na eBay, usilovně... Přestavěnou loď pojmenoval The Daisy May. Věří, že jeho bydlení je britský unikát, ale bohužel udělal tu chybu, že... „Pustil jsem se do toho bez povolení, protože jsem v podstatě neměl kde... Prý tušil, že by ho úřady odmítly, i když vše stavěl podle pravidel. Za jeho nerozvážnost mu nyní místní úřad obvodu Wyre Forest v hrabství...

