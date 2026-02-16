|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury
Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....
Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos
Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.
Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily
Čtyři roky v Norsku jim změnily život. Petr s Monikou a jejich dvě děti tam propadli kouzlu místních chat a rozhodli se, že v Česku už do bytu nepůjdou, ale že si pořídí vlastní dům. Těžkosti...
Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily
Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....
Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba
Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a...
Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění
Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky...
Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům. Co na noční můru říká statik?
„Ano, musíme se vystěhovat z našeho domova v Česku. Pomoooc! Dům nám praská tak, že už je to neúnosné. Vůbec nevím, jak to všechno uděláme,“ zoufá si na Instagramu herečka Alice Bendová, která...
Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu
Když v roce 1943 hloubili polští váleční zajatci tunel v horách nedaleko norského městečka Egersund, určitě netušili, že jej jednou budou milovat děti a hrát si v něm. A když vyrostou, nahradí jim...
V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky
Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...
Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny
Zdaleka není v naší metropoli jen všechno špatně. Dokládá to hned několik cenných staveb, které ještě nedávno nevypadaly dobře a obávali jsme se, že o ně přijdeme, a dnes jsou po zdařilých...
Stačilo párkrát kliknout. Architekt s vášní pro staré domy si skvěle vydělává
V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...
Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily
Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....
Běžná údržba a drobné opravy zdražily. Kolik jako nájemník musím platit?
Bydlím v menším bytě v pronájmu. Nájem platím včas, o byt se starám a drobné opravy hradím sám, protože mi to přijde jednodušší. Nedávno jsem ale zaslechl, že se od ledna má zvyšovat částka, kterou...
Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos
Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.
Český křišťál září v Orient Expressu. Art deco si můžete vychutnat i vy
Luxus, cestování a šampaňské, ale také krev a křišťál. Co mají společného? Přece Orient Express a styl art deco. Tento styl, který zahájil svůj světový úspěch výstavou v Paříži v roce 1925 a stal se...
Prodej, stavební pozemek, 3 927m2, Aš
Aš, okres Cheb
3 300 000 Kč
Malý byt v pražské Libni. Na proměnu bylo málo peněz, tak sáhli po barvách
I pořízení malého bytu ve starší zástavbě bývá finančně hodně náročné. Zejména když je na všechny platby člověk sám. Pak je logické, že se při rekonstrukci, byť jen částečné, počítá s každou korunou.
Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury
Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....