Při výběru materiálů do nového bytu dali na rady architekta a nelitují

V oblasti designu se pohybujete pěknou řádku let. Z jakého důvodu jste neřešil bydlení svépomocí, ale s architektem?

Už od začátku jsme byli rozhodnuti, že své bydlení chceme řešit s odborníkem. Sice se pohybuji v interiérovém designu, ale nemyslím si, že bych dokázal vymyslet projekt tak, aby splňoval naše požadavky.

Architekt je odborník v oboru a já jsem přesvědčen o tom, že pokud klient využije jeho schopností a zkušeností, vždy z prostoru „dostane“ daleko více. Je to správná investice, to říkám i našim zákazníkům, ale je velmi důležité věci související s bydlením neuspěchat a architekta si také velmi pečlivě vybírat.

Podle jakých kritérií jste vybíral vy?

My jsme se ženou měli od začátku jasno, že chceme oslovit architekta Jiřího Vlčka. Spolupracujeme s ním na některých projektech a realizacích a jeho práce se nám moc líbí.

Jaké předpoklady by podle vás měl splňovat správný odborník v tomto oboru?

To není jednoduchá otázka. Každý architekt má určitý styl. Ten by měl být klientovi samozřejmě blízký či sympatický. Věc druhá je také komunikace a takové to těžko popsatelné naladění se na stejnou „vlnu“. V našem případě to bylo tak, že ještě před samotným projektem jsme si důkladně popovídali o naší představě, o našem životním stylu, koníčcích, potřebách, neboť to vše souvisí s výsledkem.

Jaké bylo vaše zadání a jak moc jste pak do návrhu zasahoval?

Zadání bylo docela jasné: vytvořit moderní a přitom útulné bydlení, které bude nadčasové. Do realizace jsme se ženou zasahovali průběžně.

Tím, že jsme dali architektovi víceméně volnou ruku, byly zapotřebí jen malé korekce. Ale to platí i o dění u nás doma. I my se ženou jsme se museli dohodnout a mnohdy najít kompromis mezi sebou.

Byt je v unikátní lokalitě. Byla to náhoda, nebo vysněná koupě?

Spíše náhoda. Potřebovali jsme se přestěhovat do většího prostoru, a tak jsme se porozhlíželi po možnostech. O této lokalitě jsme věděli, ale vůbec by nás tenkrát nenapadlo, že bude ještě nějaký byt volný (s ohledem na lokaci).

Navíc byl k dispozici byt, který se nám líbil ze všech nejvíc. Je ve třetím patře a má terasu, díky které byt působí, jako by byl zcela propojený s okolním lesem. A ačkoli žijete téměř uprostřed lesa, jste u centra Brna.

Prostor ložnice, která je ukázkou delikátní kombinace velkoplošné prezentace dřeva a betonové stěrky, získává na hodnotě také díky terase, s níž je místnost propojena.

Je to už pěkných pár měsíců zpátky, když jsme se domlouvali na tomto článku. Jak dlouho probíhala realizační část?

Trvala poměrně dlouho. Zaprvé jsem stále upřednostňoval ostatní projekty před naším vlastním a zadruhé jsme poměrně dlouho vybírali materiály. Bylo to něco přes rok od chvíle, kdy jsme dostali klíče od bytu.

Zmiňujete, že výběr materiálů prodloužil dobu výroby. Bylo právě toto téma na diskuzi s architektem?

Ano, přesně tak. Nakonec jsme dali na radu architekta Vlčka a jsem za to moc rád. Přesvědčil nás například k tomu, abychom zvolili dřevěnou podlahu, i když šlo o nákladnější variantu. Navíc stěrka, která se prolíná ve více částech bytu, v kombinaci se dřevem vypadá dobře.

Jaká dispozice bytu skýtá vám se ženou a vašim dvojčatům komfortní zázemí?

Byt má 120 m2 a terasa přibližně 17, což nám bohatě stačí. Dispozice 4+kk je velmi dobře řešená. Každá obytná místnost je od sebe daleko, jen dva dětské pokoje jsou přímo vedle sebe.

Jaký styl je vám osobně blízký?

Líbí se mi jednoduchost, přírodní barvy, dřevo, ale koncepčně musí být z prostoru cítit moderní duch. Přesně takový je i náš interiér. Na druhou stranu nutno podotknout, že trendy se vyvíjejí rychleji a rychleji i pro nás z oboru. Člověk nikdy neví, co nám za pár let svět designu ukáže.

Do obývacího pokoje si manželé vybrali pohovku Match v provedení XL od Prostorie, hlubší sezení si nemůžou vynachválit. Tuto dominantu prostoru doplnili o konferenční stolky Polygon a křeslo Trifidae od stejného výrobce. Doplňuje je solitérní závěsné osvětlení Skydro od designéra Rose Lovegroova (Artemide).

Jak to vidím Ing. arch. Jiří Vlček, BV Architekti: „Na této realizaci jsem použil mnoho detailů, které jsem si sám vyzkoušel v rámci svého bydlení, a později jsem mohl klientovi lépe poradit a doporučit to, co jemu a jeho rodině bude z mého pohledu nejlépe sloužit a vyhovovat.“ Vyzdvihuje některé ne zcela patrné zajímavosti: „V rámci technických detailů není z fotek zcela patrné použití prosvětlené fólie na stropě v koupelně. Technické řešení bylo celkem komplikované, ale výsledek stojí za to. Po rozsvícení se tímto detailem získá uživatelsky perfektní světlo beze stínů, které je při použití teplé barvy v daném prostoru příjemné a přirozené.“ Na této realizaci Jiřího Vlčka těší, že s klientem dali tvář interiéru, který vytvořili z holého prostoru a který bude sloužit rodině s dětmi a vytvoří jim zázemí, které jim v tuto chvíli bude naprosto vyhovovat. „Samozřejmě kromě výsledné vizuální stránky jsem také rád za pozitivní zpětnou vazbu klienta. My se vždy snažíme navrhovat prostor tak, aby sloužil pro skutečné bydlení. To je pro nás na prvním místě, jsem zastáncem názoru, že je třeba najít ideální rovnováhu mezi funkcí bydlení a designem, přičemž ta první část by měla být nadřazena.“ Architekt Jiří Vlček pracuje v tandemu s architektem Ondřejem Bořilem, se kterým budují dobré jméno značky BV Architekti se sídlem v Brně.

