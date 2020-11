Miss Cool Cat, hvězda show Prague Burlesque, má byt s růžovou podlahou

Co vás přivedlo do Holešovic?

Vlastně úplná náhoda. Jednou jsem strávila pár týdnů v bráchově bytě, když jsem mu hlídala kočky. Předtím jsem považovala tuto lokalitu za příliš hipsterskou, ale když jsem ji zažila, tak jsem se do ní zamilovala. A tak jsem si ještě v ten den začala googlovat byty a našla jsem tento poklad, hned o pár vchodů dále.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Popište nám svoje bydlení…

Barvy, světlo, netradiční newyorský duch a dechberoucí výhledy. Byt byl kdysi ateliér známého designéra a je to z něj cítit. Jde to atypický prostor, pro který je klíčová hlavně růžová epoxidová podlaha. Byt je podkrovní, otevřený a hodně světlý.

K podlaze jsem jej doplnila ještě o to víc barevnými věcmi, obrazy, polštáři, ale také například zeleným gaučem a žlutým křeslem. Baví mě, jak každý, kdo sem vejde, se hned začne usmívat. Myslím, že jsem dosáhla toho, aby se tu lidi cítili vesele.

Jaké doplňky jste vybrala?

Určitě kousky z různých blešáků. Například malé dekorace, nádobí, hodiny, fotoaparáty, květináče. Sbírám totiž staré foťáky, polodrahokamy a kytky. A mám ráda obrazy. Obzvlášť si považuji podepsaného originálu od švýcarského malíře Hanse Rudolfa Gigera.

Co byste uvařila návštěvě?

Asi bych udělala nějaké super barevné veganské jídlo, například černou čočku s pečenými rajčaty a avokádovou cuketou, ale hlavně bych k tomu připravila skvělé pití.

Miss Cool Cat Terézia Bělčáková pochází z Banské Bystrice na Slovensku, narodila se i vyrůstala v rodinném domku pod lesem. Nyní žije v pražských Holešovicích, v budoucnu by chtěla dřevostavbu v přírodě.

Zaměřuje se na burlesku, vystoupení s ohněm a akrobacii, využívá u nich vlastní nadrozměrné rekvizity.

Je hlavní hvězdou legendární Prague Burlesque show, zkušenosti má ale s vystupováním po celém světě.

Je spoluzakladatelkou a koproducentkou Prague Burlesque Festival, jedné z největších burleskních tuzemských událostí, která si za čtyři roky působení vybudovala jméno na evropské scéně.

Založila Prague Burlesque Academy, místo pro lidi, kterým imponuje svět burlesky, chtějí se naučit nejlepší triky z vystoupení a hlavně se odvázat a cítit se dobře ve svém těle.

Je součástí obsazení v opeře Cosi fan tutte v Národním divadle v Brně. Spolupracovala na módní přehlídce designéra Lukáše Krnáče pro Prague Fashion Week a na své vlastní erotické knížce.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.