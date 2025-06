Do obývacího prostoru bungalovu se vešla odpočinková část, jídelna i kuchyň. Většina nábytku a doplňků je z obchodu Gert Snel. Nad pohovkou visí obraz z mechu a kapradí, který vytvořila Janova matka Iva Králíčková. Zrcadlo nad jídelním stolem je vyrobené ze starého okna ze stodoly. | foto: Tomáš Dittrich

„Od prvního kopnutí na stavbě uběhlo půl roku a mohli jsme v domě přespat,“ říká na úvod Jan. Před pár lety totiž vyměnil malý pokoj v rodinném domě u rodičů za svůj dům. Nestěhoval se daleko, postavil si jej na sousední parcele. O prostornějším bytě ovšem snil dlouho, poohlížel se proto po podnájmech i bytech na prodej. V té době ho však nic nezaujalo.

Pak přišla nabídka a výzva zároveň: koupit pozemek sousedící s parcelou rodičů. „Uvědomil jsem si, že nejlepší cestou, jak dobře bydlet a mít soukromí, je postavit si vlastní dům,“ vysvětluje důvody mladý majitel.

Inspiraci hledal v katalozích typových staveb i na Pinterestu. Nepodsklepený bungalov byl od začátku jasnou volbou. Uvažoval sice o dřevostavbě, ale nakonec upřednostnil dům vyzděný z tvárnic Ytong. Roli samozřejmě hrála i ekonomická stránka. Měl finanční strop, ale náklady dost snížil svépomocným stavěním. Kvůli financování si přibral druhou práci, využil stavební spoření. Před čtyřmi roky v létě se pustil do práce s rodinným známým, zedníkem Karlem Hráškem.

„Zvládl spoustu činností od terasy až po malování. Nejvíc nás potrápila terasa, museli jsme srovnat štěrkový podklad, aby vstupy do všech místností byly dokonale bezbariérové. Střechu, sádrokartony i osazení oken jsem svěřil odborným firmám. Profese na sebe navazovaly, ještě v den, kdy odešli sádrokartonáři, jsem začal malovat i přes jejich zákaz, ale nemohl jsem se dočkat, chtěl jsem to mít dokončené co nejdřív,“ vypráví Jan.

Přírodní cestou

Konstrukci přízemního domu o ploše 150 m2 se čtyřmi pokoji včetně velkého obytného prostoru s kuchyní a jídelním koutem připravil projektant, interiér řešil sám Jan. Povedlo se mu dodržet moderní koncept, bezbariérově propojit vnitřek se zahradou a navíc výrazně nepřekročit rozpočet.

Tomu pomohla i rozumná volba materiálů a prvků, například plastová okna a prvků, například plastová okna mají antracitově šedé rámy připomínající hliník, dveře i velkoformátovou dlažbu se povedlo pořídit za přijatelné ceny v Hornbachu. Jan připouští, že nemá rád bílou výmalbu a nebojí se použít výrazné tmavé tóny. Ve výsledku působí útulnějším i luxusnějším dojmem, dobře také kontrastují s teplými odstíny dřeva.

Právě přírodní dřevo, kámen, ale i kov nemohly chybět, Jan dodává, že v přírodně industriální kombinaci okořeněné exotickými prvky se cítí nejlíp. Kuchyň v černé barvě je typová z IKEA. Z komponentů partneři sami postavili pracovní ostrůvek.

Dispozici si vzala na starost přítelkyně Klára a Jan, který je vyučený kuchař, pobaveně komentuje: „Doma mě moc vařit nebaví, ale kuchyň máme vybavenou pro kvalitní moderní vaření.“

Luxusní koupání

„Doplňky a menší nábytek jsem pořizoval dávno předtím. Najednou by to nešlo. Když se mi něco líbí, pořídím to i za cenu, že se musím v něčem jiném uskromnit. Někdo utrácí za oblečení a různé nesmysly, já za věci domů,“ konstatuje Jan.

A pokračuje: „Nejvíc pyšný jsem na naši koupelnu. Přál jsem si hodně velkou, proto jsem z dispozice ubral 11 m2, což odpovídá velikosti malého pokoje.“

Šperkem je bezesporu černá mramorová vana i velká originální zrcadla s rámy poskládanými z klacíků, které vyplavilo moře. Část stěn nechal obložit černým přírodním kamenem.

Kamenná umyvadla Jan koupil dříve, než začal stavět, ale až v tomto prostoru se dočkala odpovídající prezentace a využití. Připouští, že vzhled interiéru bungalovu je ovlivněný nevšedním stylem, v němž vyrůstal.

Janova matka Ivana Králíčková před lety proměnila svůj velký koníček v profesi a dnes vlastní studio Harmony Decor. Od dětství tudíž vnímal, jak rychle a za pár korun, jen s pomocí barev a výměnou detailů, zvládla třeba proměnit nemoderní kuchyňskou linku v trendovou.

Odkoukal prý i její odvahu používat tmavé odstíny. „Některé doplňky pořizovala v obchodě své kamarádky a skvěle fungují dodnes. V každém ročním období nám to pak doma krásně zdobila, a to často vlastnoručně vytvářenými dekoracemi. Mimochodem v obýváku nad pohovkou visí její obraz z mechu a kapradí,“ vypráví Jan.

Ostrovy pohody

Nedávno byla dokončená druhá fáze výstavby, která vylepšila komfort a v sezoně vytáhla bydlení do zahrady. Kromě nové pergoly se na část pozemku (kdysi se tu pásli koně a pěstovaly brambory) našlo místo pro bazén vyhřívaný tepelným čerpadlem a pro velké ohniště se sezením. Atmosféru cizokrajné pohody podpořila zeleň, obří kameny i stále se usmívající hlavy Buddhů.

Do konceptu zapadají různé sedací špalky, pohodlný outdoorový nábytek, velké vázy z obchodu Gert Snel. „Záměrně jsem to zařídil jako někde na Bali. Líbí se mi určitý poklid. Důvodem bylo i to, že jsem doma nechtěl mít obvyklý stereotyp, bílou a šedou... Nejdřív jsem si chtěl v životě zařídit pěkné bydlení, mít zázemí, kam bychom se právě z dovolených mohli vracet,“ říká nakonec Jan Králíček.