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Dům si navrhli sami. Zariskovali a dnes jejich fajn bydlení inspiruje ostatní

Klára Lyons
Místo sázky na nudnou jistotu zvolili odvahu a kreativitu. Mladí majitelé vybudovali ve svahu originální novostavbu, která zaujme netradiční střechou i odvážným interiérem. Od nepřehlédnutelných zelených oken až po chytré detaily usnadňující život – promysleli zkrátka vše. Teď svými zkušenostmi inspirují další.

Dům se nachází v Olomouckém kraji a majitelé si ho sami vymysleli a navrhli. Díky tomu má všechno, co od něj očekávali. Pro stavbu jim byla velkou výhodou předchozí zkušenost – jeden dům už totiž v minulosti měli a rekonstruovali. Nakonec se však rozhodli pro novostavbu.

Bungalov s dispozicí 5+kk stojí na svažitém pozemku a s touto podmínkou se majitelé snažili naložit co nejefektivněji. Dům z tohoto důvodu částečně podsklepili. Vznikl tak prostor o velikosti 70 metrů čtverečních, který slouží jako garáž a sklep.

„Dnes se taková věc už z finančních důvodů moc nedělá, ale nám to svah vyloženě nabízel a teď jsme za tu plochu moc rádi. Zároveň na této části domu máme půdu, kterou je možné předělat na obytný prostor, kdyby to v budoucnu bylo potřeba, například pro vytvoření dvougeneračního bydlení,“ popisuje Eva.

V domě jsou kromě jiného dvě koupelny, samostatné WC, spíž, prádelna s technickou místností a dvě šatny. Zajímavostí je samostatná místnost pro přikládání do krbu, kde je i dostatek prostoru na dřevo a veškeré příslušenství k zatápění. Krbovou vložku si majitelé zvolili se zadním přikládáním, tím pádem v této místnosti zůstává veškerý nepořádek a v obývacím pokoji může zůstat dřevěná podlaha bez ochranného skla.

Majitelé se ve svém domě cítí skvěle.
Interiér je laděný do severského stylu.
Maloformátový, plastický obklad oblého tvaru je vytažený až po strop.
Interiéru dominují tlumené barvy, které se krásně doplňují s antracitovými detaily.
Interiéru dominují tlumené barvy, které se krásně doplňují s antracitovými detaily.
25 fotografií

Zelená jako poznávací znamení

Zařizování interiéru bylo hlavně starostí, ale také radostí majitelky. „Miluji interiérový design, baví mě sledovat současné trendy, zároveň mám ráda tradiční prvky s dlouholetou tradicí. Také ráda podporuji české výrobce, tvůrce a produkty. Ráda si dělám radost designovými kousky severských značek. Jsem toho názoru, že jeden dlouho vytoužený a kvalitní kousek vydá za deset jiných. Raději si tedy počkám a našetřím na nějakou věc, která má hodnotu. Snažila jsem se volit nadčasové prvky,“ vypráví Eva.

Majitelé se snažili vytvořit osobitý interiér s duší, který nebude prvoplánový. Právě proto se rozhodli zariskovat s barvou oken, jakožto podstatným prvkem v interiéru.

„Byli jsme přesyceni antracitem, i když mně osobně se antracit líbí. Už se mi ale okoukal a chtěla jsem zkusit něco jiného. Nakonec jsme vybrali RAL 7003, což je mechová zelená, která jde hezky kombinovat s ostatními neutrálnějšími barvami. Okna jsme vybírali v domě snad nejdéle a myslím, že nakonec je to prvek, který náš dům definuje. Zelená je totiž barvou, která se opakuje v celém domě a interiér tak propojuje – ať už v obýváku na krbu nebo v koupelně na obkladech,“ popisuje majitelka.

Zelená barva se objevuje také v ložnici v podobě olivové výmalby. Dalším zajímavým prvkem je obložení za kuchyňskou linkou. Maloformátový, plastický obklad oblého tvaru, který pro kuchyně není úplně typický, majitelé vytáhli až po strop.

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Místo klasických horních skříněk zvolili otevřený prostor se zajímavým prvkem v podobě obložení. A i když je obklad bílý, stal se velmi výrazným prvkem celého hlavního obývacího prostoru, který upoutá pozornost na první pohled.

Do obývacího pokoje si Eva vysnila sedací okno, kde relaxuje téměř každý den a pozoruje přírodu venku. Kvůli propojení interiéru zvolili majitelé také dřevěnou terasu ve stejné výšce a ve stejném směru pokládky.

„Do obytných místností jsme zvolili dřevěnou třívrstvou dubovou podlahu, protože máme rádi přírodní materiály. Díky velkoformátovým prknům působí místnosti opticky větší a prostor je tak modernější a čistší,“ vypráví Eva. Protože jsou majitelé vysocí, mysleli i na zvýšené interiérové dveře (210 centimetrů), protože česká norma (197 centimetrů) se jim zdála nízká. Ze stejného důvodu se rozhodli i pro vyšší kuchyňskou linku (94 centimetrů).

Velkou výhodou domu jsou podle majitelů především velké úložné prostory. „Zde jsme místem opravdu nešetřili. I díky tomu dům vypadá uspořádaně. Máme dvě prostorné šatny o velikosti šest a deset metrů čtverečních, kam můžeme věci snadno odkládat. Navíc máme velkou prádelnu propojenou s technickou místností (dvacet metrů čtverečních) a prostornou spíž s vlastní kuchyňskou linkou,“ vyjmenovává Eva.

Maličkosti, které usnadňují den

S exteriérem domu se majitelé rozhodli zariskovat. „Rozhodli jsme se pro kombinaci sedlové střechy bez přesahů se střechou rovnou. Na první pohled dům z ulice vypadá jednoduše a prvoplánově, když se ale člověk zadívá z jiných úhlů, dům začíná být zajímavější a nápaditější, a to nás baví,“ vypráví majitelka.

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Velkým oříškem byla kvůli přítomnosti svahu tvorba zahrady. Tu si majitelé díky kurzu Žijte ve své zahradě sami navrhli a postupně zrealizovali. Stále přitom budují a vymýšlí nové projekty.

Eva přiznává, že všechny detaily a maličkosti, na které během stavby mysleli, jim denně velmi usnadňují běžný chod domácnosti. Evu zpětně mrzí, že tyto detaily nehlídal nebo nenabízel sám projektant nebo
stavbyvedoucí.

„Snažili jsme se například ohlídat velikosti místností, aby nám tam seděl konkrétní nábytek z obchodního řetězce. Tím jsme určitě ušetřili nemalé peníze, protože nábytek na míru – v šatnách, dětských pokojích nebo ve spíži by nás vyšel mnohonásobně dráž,“ uzavírá Eva. Všechny své tipy, rady a nápady sdílí na svém instagramu.

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