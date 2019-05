Rodina z jižních Čech vsadila na jistotu. Postavila si oblíbený bungalov

Pan Josef je podle všeho velice akurátní člověk. Protože tráví mnoho času na cestách a chtěl svoji rodinu co nejrychleji zajistit komfortně řešeným a precizně postaveným bydlením, byla jeho prioritou sázka na jistotu.

Nakonec si zvolil firmu, která ve své nabídce typových domů neměla přesně to, co Josef hledal. Přesto si plácli. „Znáte ten pocit, kdy se s někým potkáte a okamžitě cítíte silnou vazbu,“ začíná popisovat výběr dodavatele stavby.

„Sympatický způsob komunikace: posaďte se, probereme to, ne jako jiní, kteří vás odkážou na mailovou komunikaci a pak jsou týden ticho. Vysvětlili jsme jim svoji představu, ukázali náčrt půdorysu s tím, že chceme jenom hrubou stavbu domu a k tomu garáž. S ničím neměli problém a ještě byli milí.

Rozhodlo i to, že firma je členem Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), nabízela záruku na konstrukci třicet let a že šlo o firmu jihočeskou, což přestavovalo úsporu za převoz mechanizace a stavebních dílů, dopravu a ubytování dělníků a slibovalo i rychlejší řešení případných oprav v budoucnu. Nadto měla na kontě jednu významnou trofej – titul Jihočeská firma roku.

Na tyto dva parametry Josef dobře slyšel. Firma byla maximálně flexibilní, ať už šlo o termín stavby, použité materiály nebo spolupráci se subdodavateli.

„Dle našeho požadavku vyškrtli z dodávky to, co jsme nepotřebovali, doporučili nám projektanta a spojili se s námi vybranými dodavateli střechy, oken, rozvodů a dalšího potřebného, aby se domluvili na logistice navazujících prací a neztráceli čas prostoji. Vše šlo hladce, řemeslníci spolu rozumně spolupracovali a časový harmonogram výstavby přesně klapnul. Začalo se stavět koncem září a v únoru jsme byli nastěhovaní. A to se kvůli Vánocům a lednovým mrazům pár týdnů nedělalo.“

Již zmíněná pečlivost vedla majitele i k výběru vysoce kvalitních materiálů a řešení. Například obvodový sendvičový panel Nema Safe má standardně pro nízkoenergetický dům dostatečných třicet centimetrů. Josef si však nechal přidat dalších osm čísel izolační minerální vlny. Přeci jen poloha na okraji obce s otevřenou krajinou Novohradských hor na dohled je klimaticky exponovaná.

Sedmikilowatový krb nechal Josef postavit na míru podle plochy místnosti, ale ukázalo se, že výkon je pro dřevostavbu zbytečně velký. Používají ho jen pro atmosféru, o vytápění se stará elektrokotel s rozvody pod vinylovou podlahou.

S povděkem kvitoval Josef i doporučení dodavatele stavby k použití konstrukční desky fermacell s lepšími parametry nosnosti a zvukové izolace. Prvoplastová okna, rozuměj nevyrobená z recyklátu, nechal osadit trojskly, chráněnými na severní fasádě venkovní roletou a na jihu zámkovými hliníkovými žaluziemi, které lze ovládat přes mobil. Dveře vybral u firmy Sapeli, se skrytými zárubněmi a povrchem z dýhy, všechna světla opatřil LED žárovkami.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 204 m²

204 m² Užitná plocha: 165 m²

165 m² Konstrukční systém: sendvičový panel Nema Safe, difuzně otevřená konstrukce

sendvičový panel Nema Safe, difuzně otevřená konstrukce Teplo: elektrokotel, připraveno pro tepelné čerpadlo

elektrokotel, připraveno pro tepelné čerpadlo Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,156 W/(m 2. K)

U = 0,156 W/(m K) Autor projektu: DETAIL PROJEKT s.r.o.

DETAIL PROJEKT s.r.o. Realizace: Nema Dřevostavby s.r.o.

