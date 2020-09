Nejstarší stavba v Česku ukrývá tajemný autogram. Vstupné je 40 korun

„Stavbu nechal postavit kníže Spytihněv někdy mezi lety 895 až 915. Po postavení sloužila pro konání bohoslužeb, protože je to doba, kdy teprve u nás křesťanství začínalo. Takže lidé, kteří žili na hradišti, zejména v okruhu knížete, byli v té době již křesťané a potřebovali někam chodit na bohoslužby,“ vysvětluje archeolog a historik Zdeněk Kuchyňka.



Rotunda byla postavena v předrománském slohu, což dokazuje její netradiční homolovitá konstrukce. „Rotunda je unikátní svým tvarem. Je to ovál, který je sklenutý do homole a od základu až k vrcholu kupole měří třináct metrů, při průměru necelých devět metrů. To je docela unikátní, protože stěny jsou na tehdejší dobu velmi slabé,“ říká historik.

V průběhu let prošla několika přestavbami. Presbytář je barokní a věž je románská. Poslední rekonstrukce národní kulturní památky proběhla na přelomu 80. a 90. let minulého století. Při této poslední opravě bylo možné prozkoumat charakter stavby a definitivně prokázat, že hlavní loď je původní stavbou knížete Spytihněva.

„Protože jde o stavbu, která je v předrománském slohu, tak je postavená z lomového kamene. Je zajímavé, že při zkoumání bylo zjištěno, že je velmi pevná a svou pevností se blíží betonu. Je to nejspíš tzv. římská malta, o jejímž složení dodneška mnoho nevíme a dnešními prostředky a materiály ji nelze napodobit,“ uvádí Kuchyňka.

Nejzajímavějším momentem z historie rotundy je doba, kdy se zde učil malý kníže Václav čtení a psaní. Další zajímavosti, například o tajemném autogramu, se dozvíte z videa.