Byt v pražské Bubenči byl 20 let prázdný. Architektka si ho skvěle upravila

Bubeneč je známá svým atraktivním prostředím tvořeným elegantními vilami a rozsáhlými plochami zeleně. Pár minut chůze od parku Stromovka se v klidné rezidenční čtvrti rozkládá Villa Bianca.

Projekt tvoří výrazná trojúhelníková formace šesti nových budov seskupených kolem modernistické vily navržené architektem Janem Kotěrou v letech 1910-1911. Výraz nových staveb je moderní, přitom však respektuje klasické architektonické elementy Kotěrovy vily. Projekt, ve kterém se nachází na osmdesát bytů, byl realizovaný v roce 2003 a autorem stavby je nizozemské studio architekta Erica van Egeraata.

Lucie s manželem a malým synem se do jedné z nových budov nastěhovali po dlouhých pěti letech hledání. „Bydleli jsme kousek odsud a věděli jsme, že chceme v této lokalitě zůstat. Už to vypadalo, že neexistuje nic, co by vyhovovalo našim požadavkům. Já měla představu místa s osobitou atmosférou a manžel zase hleděl na praktické věci jako parkovací stání a výtah,“ říká majitelka.

Dodává, že ve Ville Bianca ji na první pohled zaujalo použití exkluzivních přírodních materiálů jak na fasádách, tak uvnitř objektu, což by se u novostaveb bytových domů hledalo těžko. Jako architektka ocenila použití těšínského pískovce na podlahách vnitřních prostor nebo obklady z mramoru na fasádách.

Jakmile stanuli ve Ville Bianca, oba s manželem podle svých slov cítili, že to je ono. Byt s dispozicí 4+kk o rozloze 165 m2 se nachází ve 3. nadzemním podlaží. Bývalý majitel ho vlastnil od výstavby celých dvacet let, ale nikdy v něm nebydlel. Podlahy, okna i koupelny se proto zachovaly ve výborném stavu. Lucie, jakožto architektka, ale přesto měla plán přebudovat byt k obrazu svému.

Prostor chtěla změnit tak, aby odpovídal životnímu stylu partnerů. Zároveň měla v plánu zachovat kvalitní původní materiály, které byly při stavbě použity. Přesto, že to podle majitelčiných slov bylo nakonec složitější, než kdyby všechno vybourali a začali od začátku, stálo to za to.

Hra s přírodními materiály se vyplatila

Podlaha v celém bytě je z exotické dřeviny doussie s detailem zapuštěné lišty ve stěnách. Specifický odstín podlahy určil zbylé barvy interiéru, které se nesou v tlumených odstínech. Požadované dispozice dosáhli majitelé tak, že vybourali jeden z pokojů. Tím se zvětšil prostor pro obývací pokoj, jehož součástí je dnes i kuchyňský kout. Bouráním vznikla v podlaze místa, která bylo nutné doplnit.

„Deset metrů čtverečních exotické dřeviny jsme hledali dva měsíce, a nakonec jsme našli poslední zásoby v Německu,“ ukazuje majitelka doplněné kousky, které splývají s celkem. I ostatní použité materiály se snažili uvést do pěkného stavu. Podlahy i kameny v koupelnách se zbrousily a přeleštily a dostaly tak šanci na nový život. Použité přírodní materiály nakonec definovaly i výběr nových prvků.

Byt vybavovali majitelé pomalu a o každém předmětu přemýšleli. Některé kousky, jako konferenční stolek, si přinesli z bývalého bytu. Jídelní stůl, který kombinuje masivní dub a stejný kámen, jaký je v koupelnách, navrhla Lucie společně s Jakubem Pollágem z designového studia Zeitgeist.limited.

Nad stolem visí lustr z dílny ateliéru Olgoj Chorchoj, ve kterém Lucie pracuje. V interiéru jsou použity celkem tři typy kamenů. „Chtěla jsem ukázat klientům, kteří ke mně přijdou na návštěvu, že i kombinace tří kamenů, jakožto přírodních materiálů, hezky funguje,“ říká majitelka.

Kuchyňskou linku, které vévodí ostrůvek s indukční deskou a vestavěnou digestoří, si Lucie navrhla sama ve spolupráci s truhlářem a kameníkem. Masivní desku vyrobenou z přírodního křemence (kvarcitu) Taj Mahal muselo nést do bytu osm mužů, takže podle majitelky v bytě už nejspíš zůstane. Lucie, která je vášnivou kuchařkou, se podle svých slov s linkou rychle sžila.

Prosklené skříňky odkazují na vitríny, které se v bytech objevovaly dřív. „Když je nádobí vidět, tak jsem nucená udržovat pořádek. Skříňka je podsvícená, takže večer slouží i jako tlumené osvětlení,“ pochvaluje si Lucie.

Z kuchyně i ložnice si díky velkým oknům majitelé užívají výhled na Stromovku a také se zde daří pokojovým rostlinám. Byt je orientovaný na sever, což majitelka na začátku vnímala jako hendikep. Teď to však považuje za výhodu, protože byt se v létě nepřehřívá a je v něm stále dost světla.

Byt disponuje dvěma koupelnami, ve kterých majitelé zachovali původní kamenné obložení. Změnu doznala umyvadla, která byla dříve nepraktická a chyběl pod nimi úložný prostor. Část kamenného pultu majitelé vybourali a vložili zásuvky. Vyměnili také baterie a sprchové kouty, které po dvaceti letech už neodpovídaly současnému designu. V koupelnách zachovali původní kamenné podlahy. Pračka se sušičkou jsou umístěné v úklidové komoře.

Dětský pokoj je stejně jako zbytek bytu zařízený v duchu minimalismu a vévodí mu uklidňující odstín tmavě zelené. Na první pohled zaujme tapeta s dětským motivem z pražského showroomu, kam Lucie chodí vybírat tapety s klienty. Cílem bylo vytvořit pokoj, který by s dítětem rostl. Na skříň v barvě kašmíru lze v budoucnu navázat pracovním stolem. Celý pokoj se tak může v čase proměňovat.

Prosklený box v ložnici slouží jako praktická šatna

Ložnice byla původně veliká, pro majitele neútulná a navíc v ní chyběl úložný prostor. Majitelka měla sen, mít v novém bytě šatnu. Do ložnice se tedy rozhodla vestavět box z kouřového skla, který slouží jako otevřená šatna.

Ing. arch. Lucie Englová Vystudovala fakultu architektury ČVUT.

Věnuje se jak rezidenčním projektům, tak i projektům ve veřejném prostoru, rekonstrukcím i novostavbám ve všech fázích projektu od studie po realizaci.

ve všech fázích projektu od studie po realizaci. Všechny její projekty spojuje důraz na propojení estetických a funkčních řešení, velmi důležitý je pro ni řemeslně zpracovaný detail.

„Myšlenka byla taková, že díky prosklené šatně se prostor opticky nezmenší a zároveň bude něčím zvláštní. Manžel o prosklené šatně nejdřív pochyboval, ale teď je s ní spokojený a oba vnímáme šatnu jako zajímavý prvek. Zároveň jsme nuceni v šatně udržovat pořádek,“ směje se paní domu.

Postel si majitelé přinesli z bývalého bytu i s částí čela v tyrkysové barvě a jen doplnili jeho zbytek. Třešničkou na dortu je kosmetický stolek, který je snem snad každé ženy. Stejně jako ve zbytku bytu tvoří i v ložnici jednoduché dekorace mušle a volně položené publikace o architektuře.

Bydlení v kulisách zeleně

K bytu náleží ještě pokoj, který dříve býval kuchyní. Dnes slouží jako pracovna a zároveň pokoj pro hosty a na větší rekonstrukci teprve čeká. Součástí bytu jsou také dvě komory, z nichž jedna slouží majitelům jako spíž. V suterénu se nachází sklep a garážové stání, ze kterého vede výtah až k bytu, což je hlavně s malým dítětem velmi praktické.

Součástí hlavní budovy je recepce, která přijímá návštěvy. Lucie si pochvaluje soukromí i bezproblémové sousedy. Areál je uzavřený a má udržovanou zahradu, kterou mohou majitelé využívat jako místo k odpočinku. Výhodou bytu je kromě jiného i jeho perfektní dostupnost. Stanice metra je vzdálená osm minut, stejně jako veškerá občanská vybavenost a dětská hřiště v zeleni.

„Každý den, když se vracím domů, tak mám pocit, že procházím takovou naší malou Stromovkou. Procházka zeleným areálem mě po celodenním pracovním dni krásně zklidní a připraví na čas odpočinku doma,“ uzavírá Lucie.