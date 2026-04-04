Chalupa Malá Venkovanka se nachází v CHKO Broumovsko v malebné vísce Božanov pod vrcholem Koruna v Broumovských stěnách. Venkovanka je novostavbou, která byla navržena k rekreaci a pronájmu. Je součástí souboru dvou chalup, Malá a Velká Venkovanka. Velká Venkovanka je zatím ve výstavbě a do budoucna se bude také pronajímat.
„Na začátku všeho byla pouze louka, do které se zamiloval můj tatínek. Postavil si zde obytnou maringotku a začal farmařit. Postupem času si toto místo oblíbila celá rodina. Pokaždé, když jsme přejížděli hřeben broumovských stěn, zmocnil se nás úžasný klid, který dnes cítíme při pobytu ve Venkovance,“ popisuje majitelka a architektka Michaela Térová.
Postupem času se majitelka rozhodla šířit místní genius loci dál a sdílet pocit klidu s dalšími lidmi. Dala si za cíl vybudovat místo pro všechny, kteří zde chtějí zažít opravdový klid.
„Spojili jsme síly s tatínkem, který je stavař a architekt a vybudovali jsme Malou Venkovanku. K její výstavbě nám také pomohlo mnoho místních zedníků a řemeslníků,“ vzpomíná majitelka na začátky.
Při návrhu chalupy a jejího interiéru kladla majitelka důraz na design, kvalitu a funkčnost prostoru a citlivost vůči okolní architektuře. Chalupa disponuje dvěma nadzemními podlažími.
Ve vstupním podlaží se nachází předsíň, technická místnost, toaleta a hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelním stolem a pohovkou. Obytný prostor o velikosti 38 metrů čtverečních je rozdělený do třech funkčních zón. Největší část plochy je věnovaná prostorné kuchyni s ostrůvkem a jídelním stolem s židlemi. Druhou část tvoří odpočinková zóna s pohovkou, konferenčními stolky a křeslem.
V komunikační zóně se nachází ocelové schody vedoucí do druhého nadzemního podlaží. Ústředním bodem hlavní místnosti jsou průhledová krbová kamna, která vytváří především v zimních měsících příjemnou atmosféru. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí tři ložnice a dvě koupelny s prostornými sprchovými kouty.
|
Venkovský styl s moderními prvky
„Při návrhu interiéru jsme kladli důraz na zachování venkovské atmosféry, kterou doplňují moderní prvky. Pocit venkova v interiéru navozuje masivní dřevěný trámový strop, který byl nezbytnou podmínkou pro návrh novodobé chalupy. Nejvýraznějším materiálem celého interiéru je dřevo. To se uplatnilo na podlaze, stropu a obkladech stěn, tak i na fasádě chalupy formou opalovaných prken,“ popisuje majitelka, která život na chatě sdílí na instagramovém profilu.
Nejvýraznější částí interiéru je prostorná kuchyň s ostrůvkem navržená v dekoru dubu, která ladí s masivní dřevěnou podlahou a obklady stěn. Dřevěný dekor je doplněn o černé lamino, které navazuje na černá fasádní opalovaná prkna. Černá barva se opakuje na osvětlení a na dominantních ocelových schodech s masivními dřevěnými stupnicemi.
Interiér je navržený se smyslem pro detail, čistotu a jednoduchost. Těmito základními body se majitelé řídili také při výběru vybavení.
Důležitým prvkem interiéru jsou průhledy do okolní přírody s výhledy na scenérie Broumovských stěn. Hlavní obytný prostor je skrz velké prosklené dveře propojený s exteriérem a nabízí výhled na majestátní horu Korunu, která zakončuje pás Broumovských stěn. V chalupě se pohodlně ubytuje až deset osob.
Venku se nachází velká dřevěná terasa s bazénem, dřevěným přístřeškem, venkovní kuchyní, sezením a grilem. Vedle pergoly je hostům k dispozici sauna s ochlazovací sud. Majitelka dodává, že Božanov je skutečný venkov, kde se hosté mohou spolehnout na naprosté soukromí v obklopení přírody.