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Invaze UFO, nebo rozkrojený dort? Dánský unikát fascinuje svět přes 60 let

Klára Lyons
Dánská osada Br&#248;ndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od... Kruhové uspořádání není náhodné. S nápadem přišel v roce 1964 krajinářský... Mygind vycházel z architektury starých dánských vesnic, kdy se veškerý... Komplex tvoří 284 zahradních parcel uspořádaných do 24 kruhových celků, které... Na každé straně dálnice se nachází dvanáct kruhů. Nejde o běžnou obytnou čtvrť, nýbrž o zahrádkářské kolonie s malými rekreačními... Přestože místo působí futuristicky, jeho hlavní myšlenkou není okázalá... Přestože jsou kruhové zahrady v Br&#248;ndby nejslavnější, prvenství jim... Jednotlivé kruhy jsou rozděleny od 16 do 24 „výsečí“, které připomínají dílky... Živé ploty směrem ke středu kruhu postupně klesají. Nejde jen o estetiku –... Dánská tradice zahrádkářských kolonií sahá do počátku 20. století. Jejich cílem...
Dánská osada Brøndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od Kodaně, vypadá, jako kdyby v ní přistálo UFO. Díky svému unikátnímu uspořádání se stala jedním z nejfotografovanějších míst v zemi a z ptačí perspektivy připomíná futuristickou kolonii jako vystřiženou ze sci-fi filmu.

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Témata: Dort, UFO, Kodaň, pozemek, kolonie

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