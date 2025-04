Veronika s manželem dostali pozemek kousek za Brnem jako dar od rodičů manžela a v roce 2016 začali s realizací svého snu o vlastním domě. Na začátku neměli konkrétní představu, jak by měl dům vypadat. Jednoho dne si proto sedli a jednoduše si sami nakreslili půdorys domu. Rozvrhli si jednotlivé pokoje tak, aby odpovídaly jejich představám a potřebám.

„Manžel vzal celou realizaci na sebe, byla jsem těhotná a většinu času jsem strávila v nemocnici. Bylo to náročné období, ale věděli jsme, že na konci tu bude nejen náš první syn, ale také náš vysněný domov,“ říká Veronika.

Bylo to období, kdy se život změnil v nekonečný seznam rozhodnutí, priorit a drobných kompromisů. Rozvržení kuchyně si partneři společně odsouhlasili poměrně rychle, s výběrem materiálů a barev to ale podle slov majitelky už bylo horší. Odstín na fotce a realita byly často dvě naprosto odlišné věci.

Dům se sedlovou střechou je zasazen do mírného svahu, což umožnilo vytvoření další místnosti pod hlavní obytnou částí. Díky tomuto řešení stavba maximálně využívá svůj prostor a nabízí praktické a pohodlné bydlení.

Dům je navržen v dispozici 5+kk, což znamená prostorný obývací pokoj propojený s kuchyňským koutem a další čtyři samostatné místnosti. I přes kompaktnější rozměry jednotlivých místností působí interiér útulně a pohodlně. K tomu přispívají také dvě menší koupelny, které zajišťují dostatek komfortu.

Interiér získával svou tvář postupně

Během osmi let, co rodina v domě bydlela, přibyl do domácnosti další člen – dcera. Během jejího raného dětství brouzdala majitelka po internetu a narazila na interiérové profily na Instagramu, které ji inspirovaly k proměně jejího domova.

„Začala jsem sledovat nejen zahraniční, ale i české profily, které se věnují bydlení a interiérovému designu. Inspirace přicházela ze všech stran a já jsem si postupně začala plnit sen o krásném a útulném domově,“ vzpomíná Veronika.

Na začátku šlo jen o malé změny – nový nátěr, pár dekorací, přesunutí nábytku. Pak ovšem Veronika objevila kouzlo DIY projektů a začala se věnovat i větším úpravám. Manžel Veroniku podporoval, a tak začali společně realizovat i odvážnější nápady.

Když si uvědomila, jak moc se jejich dům proměňuje, rozhodla se svou cestu sdílet s ostatními. Založila si vlastní profil na sociálních sítích a začala fotit a natáčet proměny jednotlivých místností. Podle svých slov zdaleka nečekala, že její obsah bude mít takový ohlas. Komunita lidí, kteří mají stejnou vášeň pro bydlení, Veroniku motivovala a dodala odvahu jít dál.

Postupem času se z koníčku stala vášeň, která Veronice otevřela dveře do světa interiérového designu. I když původně začínala jen pro radost, dnes majitelku svět interiérového designu naplňuje a dává jí smysl.

Bydlení s dotekem exotiky

„Náš domov se neustále vyvíjí. Z obyčejného rodinného domu se stal prostor plný kreativity, pohody a lásky. V zařizování interiérů se vždy snažím přinést něco jedinečného a neotřelého. Touha po změnách mě neustále pohání kupředu, a tak když jsme s manželem strávili dovolenou v Maroku, bylo rozhodnuto – náš domov získá nádech této exotické země,“ popisuje Veronika.

V exotickém Maroku ji zaujalo obří stínidlo z palmového listu, které se ale nevešlo do kufru. Po návratu domů tedy začala Veronika pátrat, zda někdo podobné kousky nenabízí. Objevila tak e-shop, jehož nabídka dekorací z Maroka majitele okouzlila.

„S nadšením jsem začala pořizovat jednotlivé doplňky a brzy jsem si uvědomila, jak moc mě tento styl oslovuje. Kombinace bohatých vzorů, přírodních materiálů a autentických detailů dodává našemu domovu jedinečnou atmosféru. Často si říkám, proč jsem marocký styl neobjevila už v době, kdy jsme dům stavěli – jistě bych mu podřídila celý interiér,“ dodává Veronika.

Dětské pokojíčky se majitelé snaží vždy něčím odlišit a přizpůsobit jejich atmosféru zájmům a fantazii dětí. Chlapecký pokoj je laděn do vesmírného stylu, kterému dominuje modrá tapeta evokující noční oblohu. Nad postelí je umístěna soustava planet, která dodává místnosti hravost a zároveň podněcuje dětskou představivost.

Holčičí pokoj září všemi barvami a odráží radostnou a hravou atmosféru. Protože dcera miluje duhu, zvolila majitelka velký koberec s duhovým motivem, který se stal dominantním prvkem místnosti. Za postelí nechybí tapeta s jemnými vzory duhy, která pokoj krásně sjednocuje. Celkově je prostor svěží, veselý a plný barev.

Majitelé se postupně věnují úpravám venkovních prostor. Veškeré práce se snaží dělat sami, což sice znamená pomalejší postup, ale o to větší radost mají z každého dokončeného projektu.

Dům je orientovaný na jih, takže na terasu dopadá po většinu dne sluneční svit. „Abychom si zde mohli užívat příjemný stín a zároveň ušetřili, rozhodli jsme se vyrobit si vlastní zastínění. Už před více než pěti lety jsme objevili stínící plachty a zaujala nás jejich praktičnost. Nakonec jsme se rozhodli využít je jako baldachýny na naší terase, což se ukázalo jako skvělá volba,“ pochvaluje si Veronika.

Zahradě dominuje bazén, u kterého tráví rodina většinu letních dnů. Letos mají majitelé v plánu další velké úpravy. Čeká je položení dlažby a stavba plotu před domem. Veronika doufá, že se podaří i další projekt, a to stavba zahradního domku.