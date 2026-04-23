Senzační proměna garsonky v Brně. Pomohly chytré nápady a kvalitní materiály

V útulném brněnském bytě se potkává klid, promyšlené detaily a cit pro materiál, díky nimž vznikl prostor působící lehce a sebejistě. Každý prvek tu má své přesné místo a společně vytvářejí harmonii, která dává malé garsonce charakter intimního, elegantního útočiště.
Garsonka měla být připravená i pro trvalé bydlení jedné osoby.
Garsonka o rozloze 30 m² se nachází v řadovém funkcionalistickém domě.
Majitelka hledala místo, kde může při pobytech v Brně pohodlně přespat, ale zároveň myslela na budoucnost. Garsonka měla být připravená i pro trvalé bydlení jedné osoby.

Výsledkem je prostor, který slouží nejen jí, ale i jako elegantní zázemí pro krátkodobé pronájmy, a právě tato flexibilita se stala základem pro návrh, který designérka Hedvika Novotná z NOVOdesign pojala jako příležitost využít každý centimetr s maximální přesností.

Funkcionalistický základ

Garsonka o rozloze 30 m² se nachází v řadovém funkcionalistickém domě z 30. let, kde díky svažitému terénu vzniká neobvyklé propojení dvou úrovní – z jedné strany působí jako suterén, z druhé jako zvýšené přízemí. Masivní osmdesáticentimetrové obvodové zdi spolu s teplovodním potrubím vedeným ve sklepě udržují v interiéru stálé, příjemné klima po celý rok, zatímco okna orientovaná do malé předzahrádky dodávají prostoru klid a soukromí.

Na tento architektonický základ navázala designérka moderním pojetím s jemným odkazem na art deco, které přirozeně rozvíjí charakter domu a dodává garsonce lehce noblesní atmosféru.

Vychytávky v hlavní roli

V malém prostoru rozhodují detaily, a tady je každý z nich promyšlený tak, aby interiér působil čistě, klidně a zároveň nabízel plnohodnotný komfort. Vestavné a skryté prvky umožňují udržet vizuální pořádek, aniž by se slevilo z funkčnosti – sklopné police, výsuvný bar nebo dřezová baterie zasunovací do pracovní desky mizí z dohledu ve chvíli, kdy nejsou potřeba. Kuchyň doplňuje soklový vysavač, multifunkční trouba 2v1 i žehlicí prkno ukryté v plnovýsuvu.

Zadní nika za barovým sezením se proměnila v téměř neviditelnou skříň otevíranou na čip, což je elegantní způsob, jak využít jinak hluchý prostor. Pracovní deska skrývá integrovanou bezdrátovou nabíječku, takže kabely nepřekážejí na ploše. Osvětlení i závěsy lze ovládat dálkově a vstupní dveře jsou vybavené chytrým zámkem, který doplňuje celkový důraz na pohodlí a nenápadnou technologickou výbavu.

Křehký prvek

Hlavním materiálem se stalo drážkované sklo, typické pro funkcionalismus. Objevuje se na nábytkových dvířkách lakovaných do bílé a starorůžové, na koupelnových dveřích i na příčce oddělující koupelnu od spací části. Motiv jemných proužků se opakuje také na umyvadle, svítidlech a tapetách. Tmavé části nábytku tvoří MDF desky s akrylátovým povrchem, který je odolný vůči otiskům a snadno se udržuje.

Vintage akcenty

Interiér doplňují dva renovované kusy z 60. let: komoda E‑Gomme a anglická telefonní lavička Chippy. Oba prvky byly upraveny podle návrhu designérky. Součástí prostoru je také velkoformátový mozaikový obraz, který také sama vytvořila.

Materiály a úpravy

Sprchový kout kombinuje velkoformátový SPC panel Rocko s reliéfní keramikou a navazuje na budoár, jehož stěny pokrývají tapety dodávající prostoru měkkost a vizuální hloubku; ve spacím koutě pak motiv pokračuje až na strop, takže místnost působí kompaktně a klidně.

Podlahu tvoří čtyřmetrový vinyl v roli, který díky minimálním spojům vytváří téměř jednolitou plochu a zároveň je příjemný na došlap. Kvůli vedení odpadů bylo nutné část podlahy zvýšit a vytvořit pódium, které přirozeně vymezuje jednotlivé zóny.

Celý prostor sjednocuje sádrokartonový podhled, jenž zakryl původní instalace, opticky uhladil členitý strop a umožnil integrovat LED podsvícení i skryté projekční plátno, takže technické prvky neruší celkovou atmosféru interiéru.

Umění přizpůsobit se

Garsonka dnes slouží především k občasnému přespání, jinak funguje jako malé designové studio a stylové místo pro krátkodobé pronájmy. Díky chytrým řešením a promyšlenému využití prostoru působí kompaktně, ale ne stísněně – a nabízí přesně to, co majitelka potřebovala.

Hedvika Novotná, NOVOdesign

Interiérová designérka, která se dlouhodobě věnuje návrhům malých i specifických prostorů s důrazem na funkčnost, detail a technické vychytávky. V projektech pracuje s kombinací moderních materiálů, chytrých řešení a jemných odkazů na architekturu dané éry. Charakteristické je pro ni precizní využití každého centimetru, práce s vestavnými prvky a schopnost propojit estetiku s praktickým provozem. V brněnské garsonce navrhla nejen kompletní interiér, ale také autorský mozaikový obraz a renovaci dvou vintage kusů nábytku, které prostoru dodávají osobitost.

Technické údaje:

  • Plocha: 30 m² nebytového prostoru ve funkcionalistickém domě z 30. let
  • Dispozice: garsonka s budoárem, spacím koutem, kuchyňským modulem a koupelnou
  • Hlavní materiály: drážkované sklo (čiré i lakované), MDF s akrylátovým povrchem, vinyl v roli (šíře 4 m), SPC panel Rocko, reliéfní keramika
  • Klíčové technologie: dálkově ovládané LED osvětlení a závěsy, chytrý zámek, projekční plátno v podhledu
  • Vestavné prvky: výsuvný bar, sklopné police, žehlicí prkno v plnovýsuvu, skrytá skříň otevíraná na čip
  • Designové prvky: renovovaná komoda E‑Gomme, telefonní lavička Chippy, autorský mozaikový obraz designérky

Senzační proměna garsonky v Brně. Pomohly chytré nápady a kvalitní materiály

