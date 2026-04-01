NOOX v podání studia KOGAA představuje projekt, který nabízí promyšlený přístup k interiérovému designu, klade důraz na funkčnost, kreativitu i estetiku. Dokazuje, že i malé prostory mohou nabídnout praktická řešení využívající doslova každý centimetr čtvereční, aniž by uživatelé přišli o tolik potřebný komfort bydlení.
„Inspirace těchto bytů vychází z anglického ‚nook‘, což je termín, který označuje malé, útulné prostory nabízející pohodlí a bezpečí,“ vysvětlují autoři projektu. Úspěšně se s ním zúčastnili soutěže Česká cena za architekturu 2025, mezinárodní porota projekt nominovala mezi 25 nejlepších.
Bydlení i dobré vztahy
Architekti ze studia KOGAA vytvořili na ploše 86 m2 polyfunkční prostor se vstupní halou a třemi samostatnými mikro byty s plochou 20, 26 a 27 m2. Sdílená hala (12 m2) slouží jako společný prostor s prádelnou a odpočinkovou zónou.
Tomu odpovídá i „rotační“ knihovna sestavená lokálním knihkupcem Book Therapy. Knihovnu mohou využívat všichni nájemníci, výběr titulů se mění a podporují se tak i vzájemné vztahy mezi obyvateli.
Každý byt má k dispozici koupelnu s walk-in sprchou i plně vybavenou kuchyňku. V malém prostoru jsou nezbytné multifunkční nábytkové prvky, včetně na míru navržené dřevěné vestavby, která integruje vyvýšené lůžko, pracovní plochu a úložné prostory.
„Zavěšené police s oranžovým rámem v obytné části bytu opticky odlehčují prostor, zároveň slouží jako úložné díly. Využití různorodých textur a vzorů dodává prostoru energii. Žluté detaily v koupelně, jako jsou vodovodní baterie nebo dávkovač mýdla, kontrastují s modrými a bílými tóny a přinášejí svěží a optimistický dojem. Toto řešení nejen esteticky vyniká, ale podtrhuje i důležitost drobných detailů,“ popisují autoři.
Kombinace světlého dřeva, barevných prvků a zeleně pomáhá vytvořit pocit domova, zatímco flexibilní dispozice podporují moderní životní styl, kde se prostor přizpůsobuje potřebám uživatele.
Komunitní efekt
NOOX je součástí širšího 400 m² pilotního projektu mikrobydlení. Studio KOGAA šlo prostě s „kůží na trh“, zakoupilo nemovitost na Bratislavské ulici v Brně a vytvořilo z ní komplex zahrnující nejen nájemní bydlení, ale také kreativní ateliéry, espresso bar pro veřejnost oživující nároží budovy či galerii.
Byty byly již plně vybavené a připravené k okamžitému nastěhování, takže nájemníci se už nemusí o nic starat. Jen bydlet a vzájemně se poznávat. Projekt je určený hlavně těm, kteří mají rádi život v centru města a zároveň si chtějí dopřát soukromí a pohodlí.
Pro autory byla důležitá i udržitelnost projektu, značná část použitých materiálů je proto recyklovaná nebo má nízký dopad na životní prostředí, opakující se interiérové moduly umožňují efektivní výrobu a minimalizaci odpadu.
„Díky promyšlenému řešení přirozeného osvětlení a křížového větrání se snižují provozní energetické nároky, zatímco flexibilita dispozic omezuje potřebu budoucích stavebních zásahů,“ upozorňují autoři projektu.
Multifunkčním prostorem je i samotná budova. Přízemí a podzemní podlaží navrhli architekti tak, aby podporovala kreativní i komunitní aktivity. Přízemí slouží jako pracovní prostory pro KOGAA a jejich sesterskou projekční firmu Plancraft. Podzemní prostory jsou určené pro pořádání akcí a výstav.
Autoři projektu: Tomáš Kozelský, Viktor Odstrčilík, Alexandra Georgescu, Josef Řehák, Nikola Linhartová
O autorech
KOGAA je architektonická praxe, kterou v roce 2015 založili Tomáš Kozelský, Alexandra Georgescu a Viktor Odstrčilík. Ve svých realizacích staví do popředí tři základní hodnoty: spaces, people, cities, tedy lidské potřeby, udržitelný přístup a kvalitu života ve městech. Ve jménu udržitelnosti se tato praxe specializuje na přestavby již existujících budov a následné přizvání projektů se společenským přesahem (kavárny, kulturní platformy).
Realizace jako Distillery, KUMST a DADA Distrikt jsou reprezentativními příklady toho, jak vdechnout nový život již existujícím nemovitostem prostřednictvím přeměny jejich funkce. Objekty tak opět hrají aktivní roli v urbanistické a ekonomické transformaci svého okolí a zkvalitňují život ve městě.
Při navrhování novostaveb se KOGAA soustředí zejména na adaptibilitu, vlastnost, díky které je možné transformovat funkci budovy s minimálním dopadem na životní prostředí.
Mezi dosavadní úspěchy studia patří například: