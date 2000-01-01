V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen za „obscénní“ plýtvání veřejnými prostředky.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Lokalita je spojena s vraždou osmadvacetiletého policisty Andrewa Harpera.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
V roce 2019 tři dospívající muži usmýkali Andrewa Harpera k smrti, když je zastavil, protože za svým autem táhli ukradenou čtyřkolku.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Nevědomky stoupl na oko ležícího tažného lana, které ho zachytilo poté, co se auto s prchajícími mladíky rozjelo. Za vozidlem byl vláčen více než dva kilometry a mnohačetným zraněním podlehl.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Tehdy zde stál původní kočovný areál, který byl nakonec kvůli špatnému stavu v roce 2020 uzavřen.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Vrazi policisty Harpera se právě na místě původního areálu skrývali.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Navzdory kontroverzím se renovace blíží k závěru a nabízí členům kočovné komunity pozemek s bytovými jednotkami.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Areál leží ve vesnici Ufton Nervert slouží jako oficiální ubytovací místo pro komunitu kočovníků a nomádů.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Je to dlouhodobě uznaný traveller site, tedy místo určené k trvalému bydlení pro osoby, které žijí v mobilních obydlích, jako jsou například karavany.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Jednotlivým rodinám poskytuje trvalé ubytování na vyhrazených parcelách tzv. „pitches“.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Na každé parcele může stát jeden stálý mobilní dům nebo dva pojízdné karavany.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Areál byl uzavřen kvůli rozsáhlé rekonstrukci, během níž byly původní stavby zdemolovány a obyvatelé dočasně přestěhováni.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Po obnově bude k dispozici 17 parcel s odpovídajícím vybavením.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Areál má strategický význam pro splnění zákonné povinnosti, která ukládá místní radě zajistit kočujícím rodinám ubytování.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Obyvatelé mají právní nárok se do nového areálu vrátit. A to díky dřívějším smlouvám o užívání mobilních domů.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Pokud by rada místo neobnovila, musela by hledat jiné pozemky, což by bylo finančně i legislativně náročné.
Autor: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz