Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl

Lenka Weberová
V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen za „nemravné“ využívání veřejných prostředků.
V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four... Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s... Lokalita je spojena s vraždou osmadvacetiletého policisty Andrewa Harpera. V roce 2019 tři dospívající muži usmýkali Andrewa Harpera k smrti, když je... Nevědomky stoupl na oko ležícího tažného lana, které ho zachytilo poté, co se... Tehdy zde stál původní kočovný areál, který byl nakonec kvůli špatnému stavu v... Vrazi policisty Harpera se právě na místě původního areálu skrývali. Navzdory kontroverzím se renovace blíží k závěru a nabízí členům kočovné... Areál leží ve vesnici Ufton Nervert slouží jako oficiální ubytovací místo pro... Je to dlouhodobě uznaný traveller site, tedy místo určené k trvalému bydlení... Jednotlivým rodinám poskytuje trvalé ubytování na vyhrazených parcelách tzv.... Na každé parcele může stát jeden stálý mobilní dům nebo dva pojízdné karavany.

