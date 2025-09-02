|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl
Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech
Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...
Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se
Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...
Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie
Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...
Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...
Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska
Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...
Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl
V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...
Nejlepší čeští architekti roku 2025. Podívejte se na jejich tvorbu
Určit vítěze v architektuře bývá velmi obtížné, hodnotí se celá řada parametrů. Do finále u 17. ročníku soutěže Architekt roku 2025 vybrala odborná porota pět finalistů, kteří se významně zasloužili...
Plíseň kvůli živému plotu. Zelená hradba od sousedky nám ničí domov i život
Obracím se na vás s dotazem ohledně sousedčina živého plotu. Naproti velkému oknu v obytné kuchyni v přízemí nechala sousedka na svém pozemku, těsně za plotem, vyrůst živý plot, který má dnes...
Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty
Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...
Královský luxus pod hvězdami. Karel III. zve do svého glampingového kempu
Král Karel III. otevřel na svém panství v Sandringhamu v anglickém Norfolku luxusní kemp. Moderní terminologií jde o takzvaný glamping. Jde o několik pohodlně zařízených „safari“ chatek, které...
Z číšníka z Moravy je dnes vyhledávaný designér v Los Angeles
Pro nemovitost TerraLume si architekti a designéři našli inspiraci v charakteru samotného Malibu. Na projektu se podílel i Lukas Ruzbasan ze společnosti CLR Design Group, uznávaný designér...
Loos v Nedvědici. Se jménem slavného architekta je pod Pernštejnem spojená záhada
Před dvěma týdny jsme pobývali v centru Prahy, dnes v rámci letních toulek zamíříme na venkov. A při pátrání po zajímavých stavbách na našem území se podíváme až na Moravu.
Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie
Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...
Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem
Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...
Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska
Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...
Prodej bytu 2+1, 47 m2, Prostějov, ul. Jana Zrzavého
Jana Zrzavého, Prostějov
3 500 000 Kč
Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin
Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...
Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna
Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky....