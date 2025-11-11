Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

V chatové osadě poblíž mešní vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich pozemku nechybí rybníček s kapry, včelí úly, bazén, „zázračná“ studánka nebo domácí udírna.
Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě vrátilo. | foto: Ivan Kahún

Krbová kamna na dřevo jsou skvělým zdrojem tepla pro celý dům.
Pavla Břínková je pejskařka, takže zahrada je pro ni nezbytná.
Je libo odpoledne strávené v hamace na terase?
Chatka je obklopena zelení, travou a mnoha keři.
18 fotografií

Náplní mnohých Čechů, slavné osobnosti nevyjímaje, je chataření. Jeho kouzlu podlehla i populární operetní zpěvačka a herečka Pavla Břínková, která jezdí se svým manželem profesorem ortopedie Tomášem Trčem odpočívat na Vysočinu. K této formě odpočinku musela ovšem dojít a v letech dospívání by ji nikdy nenapadlo, že by si v budoucnu nějakou chalupu nebo chatu pořídila.

„Když jsem byla ve věku, jako jsou naši mladí, tak jsem na chataření vůbec nebyla. Tatínek postavil svépomocí na Sázavě chatičku, takovou krásnou se zahradou s jabloněmi, třešněmi, rybízem, angreštem a tak dále. Když jsem ale v létě viděla, jak se všichni kamarádi koupají na Sázavě u splavu, ale já musela nejdřív sbírat ovoce, říkala jsem si, že žádnou chatu nikdy nechci. Ale čas a děti můj názor změnily, a tak jsem k tomu dozrála,“ zavzpomínala zpěvačka.

Zamilovaná do staré chalupy

Její velká láska k chataření vzplanula až po třetí svatbě, té s nynějším manželem. Doma měli tři malé kluky a jezdili je nechat vyřádit na chalupu jeho rodičů. Šlo ovšem o opravdu starou chalupu, kde se bydlelo v bojových podmínkách.

„Nebyla tam ani voda, ani elektřina, svítili jsme petrolejkou a vařila jsem na kamnech. Mastili jsme po večerech karty a jezdili pro vodu do vedlejší vesnice. Byla jsem opravdu zamilovaná a všechno bylo super. Jednou před prázdninami ale Tomášovi rodiče chalupu prodali,“ prozradila paní Pavla. Po informaci, že už rodinka nemůže jezdit do přírody a odpočívat na chalupě, se manželé rozhodli, že si pořídí něco vlastního.

Krbová kamna na dřevo jsou skvělým zdrojem tepla pro celý dům.
Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě vrátilo.
Pavla Břínková je pejskařka, takže zahrada je pro ni nezbytná.
Je libo odpoledne strávené v hamace na terase?
Chatka je obklopena zelení, travou a mnoha keři.
18 fotografií

Dlouhý proces hledání

Odstartoval hon za nalezením správné chaty. Psalo se léto roku 1996 a celé dva měsíce se manželům nedařilo najít to správné místo. „Studovali jsme inzeráty a objížděli chalupy od Krkonoš až po jižní Čechy. Už jsme z toho byli unavení a děti taky. Nějak na konci prázdnin jsem ale našla inzerát na tuto chatu,“ vyprávěla Pavla Břínková. „Říkal jsem, že už nikam nejedu, měl jsem toho dost,“ dodal svou vzpomínku s humorem manžel Tomáš.

Není divu, že se mu nechtělo vyrazit na další cestu po tolika nezdařených pokusech hledání. Nakonec se tento inzerát stal rodině osudným. „Jak jsme sem přijížděli, tak se mi otevíral pohled, jako bychom byli v Rakousku. Krásné chaty, vše upravené jako v parku a květiny i v oknech. Majitel nás sem zavedl a u vedlejší chaty pod slunečníkem seděli sousedi u kafíčka, byla to taková pohoda. Byla jsem nadšená, protože to bylo přesně to, co jsem si představovala,“ svěřila s úsměvem.

Scenárista kultovních českých filmů našel ráj na Slapech. Díky šťastné náhodě

Čekala je spousta práce

Od toho roku si manželé novou oázu odpočinku změnili podle svých představ. K chatě přibylo zádveří s botníkem a věšáky nebo velká zastřešená dřevěná terasa. V garáži je pingpongový stůl, malá vinotéka a také kotel, kterým vytápí domek, aby se dal obývat i v zimě.

Uvnitř chaty je stylová kuchyňka a selský stůl se židlemi, vše zařízeno útulně, nesmí chybět ani osobité prvky, kterými jsou například masky z nejrůznějších zemí světa, které si přivážel ze svých cest jako suvenýry manžel Tomáš. V chatě je elektřina i teplá voda a po strmějším schodišti se dojde do dvou prostorných ložnic.

Venku na zahradě mají manželé spoustu nápadů a vizí, co všechno plánují ještě vylepšit. U svého pozemku už nyní mají rybníček s třemi kapry, vlastní udírnu, nadzemní bazén s lehátky, sloužící k relaxaci, venkovní krb nebo ohniště na opékání buřtů. Manželovým velkým koníčkem jsou pak včely, péče o ně a stáčení medu. V legraci říká, že by v budoucnu chtěl i vodní elektrárnu.

Skvělé sousedské vztahy

Velkým bonusem této chaty jsou sousedé, se kterými mají manželé velice dobré vztahy. „Máme tady skvělé a přátelské sousedy. Říkali jsme si, že jsme koupili chatu a nevěděli jsme, že tady se sousedy budeme tak šťastní. Když nedávno manžel slavil sedmdesát, tak se sjelo asi čtyřicet lidí, měli jsme tady i stany. Slavíme tady všechno možné, pálení čarodějnic, narozeniny, svátky nebo zahajujeme a ukončujeme sezonu. Děláme i sousedské soutěže, kdo uvaří nejlepší guláš nebo udělá nejlepší uzené,“ popisovala zdejší aktivity známá zpěvačka.

Trvalý domov v Praze

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Ačkoli manželé svou chatu milují a je to pro ně místo, kam se vždy s nadšením vrací, stěhovat se natrvalo z Prahy neplánují. Manžel Tomáš stále operuje na klinikách a má ambulance, paní Pavla je zase aktivní v Hudebním divadle Karlín i ve své pedagogické činnosti. Svým žačkám zpěvu by zajisté velice chyběla.

„Mám se svými holkami téměř rodinné vztahy. Na hodinách se snažím nejen vysvětlovat, předzpívávat, ale i vysílat správnou energii, dýchám s nimi, jako bych zpívala já. Všechny holky mi říkají, že ke mně přijdou třeba unavené nebo se špatnou náladou a odchází ode mne s nabitými baterkami,“ usmívala se sympatická operetní zpěvačka a herečka.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Bungalov romanticky obklopují vzrostlé růže.

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou...

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Radek Kašpárek patří k jedněm z nejúspěšnějších šéfkuchařů u nás.

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy,...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Bára Nesvadbová bydlí v kouzelném domě za Prahou. Skrytá oáza je plná zvířat

Bára Nesvadbová se řadí k nejprodávanějším českým autorkám.

VIDEO Bára Nesvadbová nás pozvala do svého dvougeneračního domku na okraji Prahy. Spisovatelce a...

Raper Lipo utíká z Prahy do Liberce. Jeho podkrovní byt je dokonale zařízený

Při jídle má člověk pro dobré chutnání i hezký výhled z okna.

V klidné části Liberce má svůj podkrovní byteček hudebník Jonáš Červinka, vystupující pod...

Nejčtenější

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva,...

Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

11. listopadu 2025

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž mešní vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...

11. listopadu 2025

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva,...

Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...

10. listopadu 2025

Konečně světlo: Jak jsem sám zvládl výměnu starých střešních oken

Soutěž
Nové okno je větší než původní, aby se dovnitř dostalo co nejvíce světla.

Nadšení a šikovnost některých čtenářů je opravdu obdivuhodná. A také odvaha. Výsledky „amatérů“ tak bývají často srovnatelné s profesionály. To je i případ Filipa, který se přihlásil do naší soutěže...

10. listopadu 2025

KVÍZ: Kde se vzal loft, proč se říká bungalov a co je apartmán? Otestujte se

1

Slova, kterými popisujeme bydlení, domácnosti a vůbec různé nemovitosti nejen kolem sebe, jsou svým původem často Česku a naší mateřské češtině docela vzdálená. Některé termíny jsme si vypůjčili z...

vydáno 9. listopadu 2025

Ve starém ohavném hotelu v Alpách vykouzlili místo pokojů skvělý apartmán

Hotel ze 70. let v Alpách už dávno nestačil na současné požadavky na ubytování.

Horský hotel ze 70. let minulého století měl už své „slavné dny“ prostě za sebou. Ani to, že stojí uprostřed nádherných francouzských Savojských Alp nemohlo starému objektu pomoci. Řešení se však...

8. listopadu 2025

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

7. listopadu 2025

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

7. listopadu 2025

Život v Bahrajnu očima české rodiny. Bydlení a mzda podle původu je šokující

Díky úsilí zahradníka je vše krásně zelené, v silném kontrastu k šedi a písku...

Přestěhovali jsme se do Bahrajnu v roce 2019, já, manželka, naše šestiletá dcera a kočka ze Skotska. Hlavním důvodem byla rodina, protože rodiče a sestra mé manželky zde žili již nějakou dobu. Po...

6. listopadu 2025

Řekni, jakou barvu máš na stěnách v obývacím pokoji. Povím ti, jaký jsi

Pro rok 2026 se stal barvou roku univerzální žlutozelený odstín Secret Safari,...

Malování se stalo pro Čechy nejen způsobem, jak zkrášlit svůj domov, ale i formou sebevyjádření. „Meruňkový mor“ už naštěstí zmizel, odvaha k výraznějším barvám však chybí. Stále vedou světlé a...

6. listopadu 2025

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však za ruchem velkoměsta zavřete dveře, ocitnete se v pečlivě zařízené stylové oáze, kterou si Michal...

5. listopadu 2025

Soutěž o nejlepší proměnu: podělte se s námi o výsledek své práce

Soutěž
Do soutěže se můžete přihlásit s proměnou celého bytu, ale klidně třeba jen s...

Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, ale třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.