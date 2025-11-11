Náplní mnohých Čechů, slavné osobnosti nevyjímaje, je chataření. Jeho kouzlu podlehla i populární operetní zpěvačka a herečka Pavla Břínková, která jezdí se svým manželem profesorem ortopedie Tomášem Trčem odpočívat na Vysočinu. K této formě odpočinku musela ovšem dojít a v letech dospívání by ji nikdy nenapadlo, že by si v budoucnu nějakou chalupu nebo chatu pořídila.
„Když jsem byla ve věku, jako jsou naši mladí, tak jsem na chataření vůbec nebyla. Tatínek postavil svépomocí na Sázavě chatičku, takovou krásnou se zahradou s jabloněmi, třešněmi, rybízem, angreštem a tak dále. Když jsem ale v létě viděla, jak se všichni kamarádi koupají na Sázavě u splavu, ale já musela nejdřív sbírat ovoce, říkala jsem si, že žádnou chatu nikdy nechci. Ale čas a děti můj názor změnily, a tak jsem k tomu dozrála,“ zavzpomínala zpěvačka.
Zamilovaná do staré chalupy
Její velká láska k chataření vzplanula až po třetí svatbě, té s nynějším manželem. Doma měli tři malé kluky a jezdili je nechat vyřádit na chalupu jeho rodičů. Šlo ovšem o opravdu starou chalupu, kde se bydlelo v bojových podmínkách.
„Nebyla tam ani voda, ani elektřina, svítili jsme petrolejkou a vařila jsem na kamnech. Mastili jsme po večerech karty a jezdili pro vodu do vedlejší vesnice. Byla jsem opravdu zamilovaná a všechno bylo super. Jednou před prázdninami ale Tomášovi rodiče chalupu prodali,“ prozradila paní Pavla. Po informaci, že už rodinka nemůže jezdit do přírody a odpočívat na chalupě, se manželé rozhodli, že si pořídí něco vlastního.
Dlouhý proces hledání
Odstartoval hon za nalezením správné chaty. Psalo se léto roku 1996 a celé dva měsíce se manželům nedařilo najít to správné místo. „Studovali jsme inzeráty a objížděli chalupy od Krkonoš až po jižní Čechy. Už jsme z toho byli unavení a děti taky. Nějak na konci prázdnin jsem ale našla inzerát na tuto chatu,“ vyprávěla Pavla Břínková. „Říkal jsem, že už nikam nejedu, měl jsem toho dost,“ dodal svou vzpomínku s humorem manžel Tomáš.
Není divu, že se mu nechtělo vyrazit na další cestu po tolika nezdařených pokusech hledání. Nakonec se tento inzerát stal rodině osudným. „Jak jsme sem přijížděli, tak se mi otevíral pohled, jako bychom byli v Rakousku. Krásné chaty, vše upravené jako v parku a květiny i v oknech. Majitel nás sem zavedl a u vedlejší chaty pod slunečníkem seděli sousedi u kafíčka, byla to taková pohoda. Byla jsem nadšená, protože to bylo přesně to, co jsem si představovala,“ svěřila s úsměvem.
Čekala je spousta práce
Od toho roku si manželé novou oázu odpočinku změnili podle svých představ. K chatě přibylo zádveří s botníkem a věšáky nebo velká zastřešená dřevěná terasa. V garáži je pingpongový stůl, malá vinotéka a také kotel, kterým vytápí domek, aby se dal obývat i v zimě.
Uvnitř chaty je stylová kuchyňka a selský stůl se židlemi, vše zařízeno útulně, nesmí chybět ani osobité prvky, kterými jsou například masky z nejrůznějších zemí světa, které si přivážel ze svých cest jako suvenýry manžel Tomáš. V chatě je elektřina i teplá voda a po strmějším schodišti se dojde do dvou prostorných ložnic.
Venku na zahradě mají manželé spoustu nápadů a vizí, co všechno plánují ještě vylepšit. U svého pozemku už nyní mají rybníček s třemi kapry, vlastní udírnu, nadzemní bazén s lehátky, sloužící k relaxaci, venkovní krb nebo ohniště na opékání buřtů. Manželovým velkým koníčkem jsou pak včely, péče o ně a stáčení medu. V legraci říká, že by v budoucnu chtěl i vodní elektrárnu.
Skvělé sousedské vztahy
Velkým bonusem této chaty jsou sousedé, se kterými mají manželé velice dobré vztahy. „Máme tady skvělé a přátelské sousedy. Říkali jsme si, že jsme koupili chatu a nevěděli jsme, že tady se sousedy budeme tak šťastní. Když nedávno manžel slavil sedmdesát, tak se sjelo asi čtyřicet lidí, měli jsme tady i stany. Slavíme tady všechno možné, pálení čarodějnic, narozeniny, svátky nebo zahajujeme a ukončujeme sezonu. Děláme i sousedské soutěže, kdo uvaří nejlepší guláš nebo udělá nejlepší uzené,“ popisovala zdejší aktivity známá zpěvačka.
Trvalý domov v Praze
Ačkoli manželé svou chatu milují a je to pro ně místo, kam se vždy s nadšením vrací, stěhovat se natrvalo z Prahy neplánují. Manžel Tomáš stále operuje na klinikách a má ambulance, paní Pavla je zase aktivní v Hudebním divadle Karlín i ve své pedagogické činnosti. Svým žačkám zpěvu by zajisté velice chyběla.
„Mám se svými holkami téměř rodinné vztahy. Na hodinách se snažím nejen vysvětlovat, předzpívávat, ale i vysílat správnou energii, dýchám s nimi, jako bych zpívala já. Všechny holky mi říkají, že ke mně přijdou třeba unavené nebo se špatnou náladou a odchází ode mne s nabitými baterkami,“ usmívala se sympatická operetní zpěvačka a herečka.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.