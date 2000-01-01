Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.
Herec koupil zrekonstruovaný dům ve španělském stylu od slavného manželského páru.
Pittovi prodal dům slavný skladatel, kytarista a zakládající člen rockové skupiny The Killers Dave Keuning a jeho manželka, interiérová designérka Emilie Keuningová.
Manželé Keuningovi si elegantní sídlo koupili v roce 2021.
Za dům dali 9,6 milionu dolarů.
Majitelem tehdy byl Joel Simkhai, zakladatel bezplatné seznamovací LGBTQ aplikace Grindr.
Joel Simkhai za vilu utratil 10,5 milionu dolarů. Kupoval ji v roce 2017.
Nemovitost se nachází v prestižní čtvrti Outpost Estates v Hollywood Hills na vrcholu Sunset Strip.
Rozlehlá nemovitost nabízí užitnou plochu velkou 765 metrů čtverečních.
Z rezidence je nádherný výhled na centrum Los Angeles.
Pohádkový pohled je i na Tichý oceán a záliv Santa Monica.
V domě je dvojitá vstupní hala, jež plynule přechází do obývacího pokoje.
Z obývací části se vstupuje na terasu černými ocelovými francouzskými dveřmi.
Dům byl postavený v 80. letech minulého století.
Odpočinková zóna s terasou a lehátky je velmi příjemná. K domu patří i dvě garáže a domek pro hosty.
Jednašedesátiletý Brad Pitt je americký filmový herec a producent, držitel dvou Zlatých glóbů za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli za výkon ve filmech Dvanáct opic (1995) a Tenkrát v Hollywoodu (2019), za nějž obdržel svého prvního hereckého Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Je producentem více než 50 celovečerních hraných filmů a 10 televizních seriálů.
