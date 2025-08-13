|
Zpěvák Jan Bendig našel s partnerem Lukášem vysněný domov. Podívejte se
Nespočet míst k bydlení za sebou má zpěvák Jan Bendig, kterému nikdo neřekne jinak než Honza. Jak se zdá, se svým partnerem Lukášem konečně našli vytoužený přístav klidu a pohody. Jak to u nich...
Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera
Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.
Češi si na Srí Lance postavili penzion. Tragédie vše zničila, oni bojovali dál
Ostrovní země Srí Lanka byla pro Marcelu Adamusovou a její rodinu láskou na první pohled. Rozhodli se zde koupit pozemek a vystavět na něm resort. Jeho výstavbu provázely od začátku problémy, z nichž...
Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu
Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...
Špičková proměna bytu v Praze. Vzdušný prostor je nyní příjemně zemitý
Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.
Základní škola v Šeberově v Praze je hvězdou mezi jinými
Zanedlouho začne nový školní rok. O tom, zda se bude dětem ve škole líbit, rozhoduje i její vzhled. V pražské městské části Šeberov se bát nemusí, výsledkem přístupu všech zúčastněných je moderní...
Vilu uvnitř chrání černý býk, přírodu zastupuje zelený mech. Inspirujte se
Vilu Ostrava lze označit také jako „galerii prostupující domem“. Byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail, kvalitní materiály i nejmodernější technologie. Použité materiály...
Bydlení v nebytovém prostoru. Populární řešení skrývá řadu nečekaných problémů
Chceme dceři koupit, jak se dnes říká, startovací byt. Cenově dostupné jsou nebytové prostory, které se prodávají jako atypický byt nebo ateliér. Má bydlení v takovém „bytě“ nějaká rizika?
Vila na kopci s výhledy, které jen tak neuvidíte. Španělé prostě umějí žít
Vila Tai, zasazená do malebné krajiny La Reserva ve španělském Sotogrande, je působivým příkladem současné architektury. Stojí na kopci a díky této poloze nabízí úchvatný výhled na Středozemní moře....
Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení
Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...
Novému sousedovi vadí náš starý ořešák. Listí mu padá do bazénu a hyzdí trávník
Sousedovi z novostavby vadí strom, který už dlouhá léta roste. Vadí mu, že listí z ořešáku padá do jeho nového bazénu a také mu leží na vypiplaném anglickém trávníku a on musí listí neustále hrabat,...
Luxusní vila v Marbelle má pět ložnic i vše, co si lze jen přát
Vila Bonaldo, zasazená do kopců s výhledem na pobřeží španělské Marbelly, představuje exkluzivní rezidenci, která vyjadřuje filozofii značky prostřednictvím vytříbeného a moderního interiérového...
Prodej zrekonstruované chaty cca 84 m2, s vlastním pozemkem 417 m2
Líský, okres Kladno
4 950 000 Kč
Česko dohání zpoždění za světem, přichází doba dřevěná. Vznikne největší bytový dům
V Česku se začne stavět dosud největší bytový dům ze dřeva. V budoucnu by měly přibýt další, pravidla pro stavění dřevostaveb se totiž uvolňují. I tak je Česko se dřevem stále opatrné....
