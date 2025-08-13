Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Lenka Weberová
Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.
Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v... Herec koupil zrekonstruovaný dům ve španělském stylu od slavného manželského... Pittovi prodal dům slavný skladatel, kytarista a zakládající člen rockové... Manželé Keuningovi si elegantní sídlo koupili v roce 2021. Za dům dali 9,6 milionu dolarů. Majitelem tehdy byl Joel Simkhai, zakladatel bezplatné seznamovací LGBTQ... Joel Simkhai za vilu utratil 10,5 milionu dolarů. Kupoval ji v roce 2017. Nemovitost se nachází v prestižní čtvrti Outpost Estates v Hollywood Hills na... Rozlehlá nemovitost nabízí užitnou plochu velkou 765 metrů čtverečních. Ve vile je šest ložnic. Z rezidence je nádherný výhled na centrum Los Angeles. Pohádkový pohled je i na Tichý oceán a záliv Santa Monica.

