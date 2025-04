Rosťa je rodák z Moravského Žižkova ze Slovácka, kde žije jeho syn Rosťa. Od osmdesátých let ovšem bydlí v Praze. Do hlavního města odešel krátce po maturitě na olomouckém gymnáziu. Do domu v pražském Karlíně se nastěhoval ještě s bývalou manželkou. Původně bydleli v přízemí, ale později se přestěhoval do čtvrtého patra. „Přidal jsem si nějaký peníz a koupil jsem si tento byt. Je můj, proto mám jistotu, že mě odsud nikdo nevyžene,“ svěřil se.

Stěhování do vyššího patra se ukázalo jako prozíravé, protože během povodní byl Karlín vyplavený, ale byty ve vyšších patrech velká voda nezasáhla. Současný byt mu svou velikostí i členěním místností plně vyhovuje.

Dům se dnes navíc může pochlubit rekonstrukcemi v podobě nové fasády a výtahu. Výtah je pro majitele bytu velkou výhodou, jelikož nemusí nosit nákupy do čtvrtého patra po schodech. „Odstěhoval jsem se měsíc před povodní, to byla klika,“ říká dnes Rosťa Osička, který má ke Karlínu vřelý vztah. V centru je autem i veřejnou dopravou za chvíli, stejně jako ve fitku, kde trénuje mladé talenty box.

Věci, které mají duši

Byt má malou předsíň, kuchyňský kout a obývací pokoj, který slouží zároveň jako malířský ateliér. Hned jak se otevřou vchodové dveře, vidí každý návštěvník zavěšené boxerské rukavice, které prozrazují původní zaměstnání majitele.

Z předsíně se vchází do obývacího pokoje. Prostorná místnost vznikla po vybourání jedné stěny. Při té příležitosti rovněž zjistil, že je v pokoji prkenná podlaha, která připomíná rustikální chalupu. „Původně tu byly parkety, a když jsme rekonstruovali podlahu a odstranili je, objevily se tyhle nádherný fošny. Jsou určitě více než sto let staré. Mám rád staré věci, mají, jak se říká, duši,“ pochvaluje si Rosťa.

Byt je vybaven starožitným nábytkem, který ale není dědictvím po předcích. „Já jsem to sháněl ve starožitnictví a s pomocí známých. Jsou to pěkné věci a jejich cena roste,“ pochvaluje si bývalý boxer. Techniku bychom hledali dost těžko. Televizi sice v současné době má, ale je odsunutá na malý stolek, a tak je zřejmé, že ji příliš často nezapíná.

Domácí obrazárna v obýváku

V obýváku tráví nejvíce času, protože právě tady maluje. Na stole má rozložené barvy a samozřejmě nechybí rozmalované obrazy na stojanu. V současné době maluje obrazy inspirované problematikou jatek a nehumánního porážení zvířat. K namalování řady děl na toto téma ho dovedl zážitek, kdy viděl auto se zvířaty, která vezli na jatka.

„Oni nemají cit,“ míní o lidech, kteří porážejí zvířata, Osička, jenž chce prostřednictvím svých obrazů tuto tematiku ve společnosti více otevřít. Sám je téměř vegetarián, říká o sobě, že když by měl někdy hospodářská zvířata, nechal by je běhat po dvorku až do jejich smrti.

„Viděl jsem, jak se u Aljašky rozlomil ropný tanker a nafta zamořila okolní prostředí,“ popsal nám bývalý boxer další námět svého obrazu.

Zdi si vyzdobil obrazy od kamarádů malířů, protože to mezi malíři tak chodí, že si navzájem nějaký obraz darují. Řadu let má i svého galeristu, který se o něho jakožto o umělce stará a dokáže obrazy prodat.

Výhled na Prahu a krásné okolí

Před dvěma roky si Rosťa vzal z útulku fenku Cindy. Ta je jeho věrnou parťačkou. Hodlá ji také portrétovat, stejně jako namaloval svého psa Quadra, který už zemřel. Jeho obraz visí dnes jako vzpomínka v obýváku.

K bytu patří i balkon, odkud je hezký výhled na Prahu. Z něj vidí přímo i na kopec Vítkov. „Je jaro, takže už je všechno hezky zelené,“ chválí výhled Osička. Se svou fenkou chodí na procházky po okolí. Rádi zajdou k Vltavě nebo na Maniny a cestou se většinou zastaví v místní kavárně. Hojně ho chodí navštěvovat také dcera Klaudie, která žije v Praze. Po rodné Moravě se mu ale občas zasteskne, proto se do svého rodiště rád vrací. Během návštěv nezapomene navštívit syna Rosťu a domů si přiveze i lahev dobrého moravského vína.

Panna Marie na něj dohlíží

Ve svém bytě má trenér boxu několik sošek Panny Marie, která na něj dohlíží. Některé jsou historické, jiné si přivezl z ciziny. O Panně Marii napsal i báseň.

Zarámovanou a vystavenou má také svoji báseň, kterou složil u příležitosti účasti v reality show StarDance v roce 2015. Jako dekorace slouží v bytě také několik historických zbraní. „Mám je tady, i když jsem v zásadě pacifista,“ říká Rosťa Osička, který vnímá svoje pistole pouze jako dekorace.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.