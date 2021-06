Moderátorka Eva Borská žije s přítelem a dětmi ve vysněné novostavbě

Do patrového domu se přestěhovali před více než půl rokem a stihli si ho už pořádně zabydlet. Příbytek je důmyslně rozdělen na obytnou a klidovou část.



Obytná je v přízemí a tvoří ji otevřený prostor. Skládá se z velké kuchyně se středovým ostrůvkem, jídelního koutu a rozlehlého obývacího pokoje. Ten je ústředním bodem celého domu a dominuje mu velká sedačka přímo naproti ploché televizi. Je tady i malý barový pult. „Oba s Jirkou milujeme dobrou kávu, a tak jsme si splnili sen mít vlastní barový pultík, kde můžeme připravit kvalitní kávu i pro návštěvy,“ pochvaluje si Eva.

Nepřehlédnutelným prvkem přízemí jsou vznášející se schody, které vedou do patra, tedy do klidové části domu. Jednotlivé schody jsou pevně ukotveny ve zdi a jejich vzdálenější konec levituje ve vzduchu. Překvapující efekt je navíc umocněn povrchovou úpravou imitující masivní dřevo.



„Kolem schodů se podél zdi vine zábradlí, které je možné v případě potřeby nahradit jezdící židlí, takže se člověk na stará kolena nebude muset škrábat do schodů po svých,“ raduje se televizní moderátorka, která v TV Prima moderuje v Receptáři prima nápadů rubriku Domov.

Dům je z kategorie tzv. chytrých domů, což znamená, že je mimořádně energeticky úsporný, má vlastní vrt pro užitkovou vodu a například dokáže sám elektronicky ovládat žaluzie, které spustí v případě ostrého slunce tak, aby nedocházelo k přetěžování klimatizace.

Samostatnou kapitolou je zařízení domu. V něm se snoubí elegance, účelnost a především design. „Vzácně jsme se s Jirkou na nábytku shodli. Máme podobný vkus, tak jsme nemuseli až tak hledat kompromisy, spíš jsme si vybrali, co se líbí nám oběma,“ pochvaluje si Eva.

Velmi originálně jsou například vyřešeny vstupní dveře do obývacího prostoru – jsou skleněné a zajíždějí do stavebního pouzdra. I zde je patrná citlivá ruka designéra, který tyto dveře udělal z průhledného skla. To se ale později ukázalo jako ne úplně šťastné řešení, a tak majitelka přispěchala s originálním vylepšením.

„Nechala jsem na lepicí fólii nazvětšovat kartičku se znakem ochranného anděla, kterého jsem dostala od jedné věštkyně a nosím ho dlouhou dobu v peněžence,“ popisuje Eva. „Číše znamená hojnost, měsíc znak čistoty, měsíční kámen je ochrana a čištění čaker, keltský kříž bojovnost, hvězda dává sílu a květina radost,“ vypočítává Eva Borská.

Lustr navrhla sama

Teplo domova přivolává mimo jiné osvětlení. To zde může být buď nepřímé, nebo je možné rozsvítit jeden ze dvou originálních lustrů. „Jsou podle mého návrhu a vyrobili je mistři skláři v Preciose,“ neskrývá pýchu Eva.

Zatímco přízemí je jako stvořené pro domácí i společenský život, opravdový klid najde člověk až v patře. Tam je ložnice a dva dětské pokoje. K ložnici, která nezapře inspiraci luxusním hotelovým pokojem, přiléhá ještě šatna. „Vždycky jsem si přála mít malou místnost jen pro své oblečení, teď se mi to konečně splnilo,“ raduje se televizní moderátorka.

Ložnici vedle velkého dvoulůžka dominuje obří vana miskovitého tvaru s bočnicemi tvořící trojúhelníkovitý objekt. Nechybí samozřejmě ani sprchový kout s prosklenou stěnou, opět potaženou fólií, tentokrát mléčnou s motivem Buddhy.

Zbylé dva pokoje jsou určeny pro Eviny ratolesti Petra a Moniku. Velkou předností těchto místností jsou vedle dostatku světla i samostatné, i když nevelké koupelny. V Moničině pokoji je dominantní růžový semiš, kterým jsou obložené stěny a postel s nebesy. Chlapecký pokoj je zařízen mnohem více technicistně a vynikají zde spíše modré tóny.

K domu patří i poměrně velká zahrada, přístupná ze zastřešené terasy. „Ta ještě není zcela hotová. Až to ale bude, těšíme se, jak si ji užijeme, Jirka má velké plány se včelařením,“ slibuje Eva, která na stránkách Primadoma.tv moderuje vlastní pořad – jmenuje se Tajemství domova a zabývá se přípravou domácích lektvarů, dobrot a vychytávek.