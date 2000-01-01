Pro milovníky letectví máme skvělou zprávu. Na trhu se objevila neobvyklá nemovitost.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
K mání je dům s pozemkem o rozloze 32 hektarů.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A s vlastním letadlem Boeing 727, který je vložený do domu.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Obydlí stojí v městě Terlingua v Texasu.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nyní je na prodej za 2,1 milionu dolarů, v přepočtu za 43,6 milionu korun.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V domě je zabudovaný Boeing 727, který tvoří součást obytného prostoru.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Trup letadla je přeměněný na ložnici.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A také obývací pokoj s posezením a televizí.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
8) V rohu hlavní místnosti jsou další sedadla z letadla.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice se nachází v bývalém nákladovém prostoru s manželskou postelí a nočním stolkem.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kokpit letadla zůstal zachován. Nový majitel si může splnit své pilotní sny přímo z pohodlí domova.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyňský kout a jídelní stůl se nachází přímo pod přídí letadla.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V domě je ale také plnohodnotná kuchyň.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Ke kuchyňské lince patří prostorný ostrůvek, velká americká lednička a jídelní stůl.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí klasický obývací pokoj s verandou s posezením.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V hlavní části domu se nachází další tři ložnice – dvě s manželskými postelemi.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A jedna s palandami.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
K dispozici je také větší klasická koupelna.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A druhá menší se sprchovým koutem.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Celý dům stojí na odlehlém místě.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost nabízí naprosté soukromí a výjimečný zážitek.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Obydlí je obklopené přírodou, což dodává nemovitosti ještě větší kouzlo.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Okolní krajina nabízí klid, soukromí a nádherné výhledy.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V domě může pohodlně pobývat až 11 lidí.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dům je ideální pro milovníky dobrodružství a netradičního bydlení.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Tato nemovitost je opravdovou raritou na trhu.
Autor: Jam Press/Infinite Skies Retreat / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz