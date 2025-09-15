|
Do rodinného domu narvali parádní Boeing 727. Kokpit je kompletní, v trupu spí
Opulentní hnízdečko lásky Dary Rolins a Pavla Nedvěda v Itálii roste před očima
Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii. Stavba už dostává jasné...
Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách
Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...
Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.
Žena proměnila byt v potápějící se Titanic i s ledovcem. Šílené, nebo geniální?
Sarah Bollová proměnila svůj byt v New Yorku v kompletní repliku ikonického amerického velkofilmu Titanic. Nezapomněla na velké schodiště, ani na smrtící ledovec. Pak pozvala svého partnera Hingea na...
Jak ochránit domov před nevítanou návštěvou? Základem jsou kvalitní dveře
Vykradený domov po návratu z dovolené? Téhle studené sprše se dá vyhnout kombinací různých opatření od spolupráce se sousedy až po moderní chytrá zařízení. Základem všeho však zůstávají pevné a...
Vila z doby Rakousko-Uherska se až zázračně vrátila ke svému půvabu
Reprezentační vila z dob Rakousko-uherské monarchie je součástí rozlehlé farmy. Po nesmyslných úpravách a navíc několikaletém chátrání, kdy byla opuštěná, ji noví majitelé vrátili původní lesk a...
Recept na šťastné manželství: navrhl dva sousedící domy, každý měl svůj
Architekt Robert Thorguson předběhl svou dobu: navrhl dva domy, které tvoří jeden komplex. První pro manželku, druhý pro sebe. Domy postavené v letech 1953 až 1957, známé jako Les a Šperkovnice,...
Stavby v Praze i na Novém Zélandu. Loosův žák Kulka projektoval po celém světě
Minule jsme se při návštěvě rodiště Adolfa Loose zmínili, že se dnes budeme věnovat jednomu z jeho věrných žáků a spolupracovníků. Seznamme se proto s Heinrichem Kulkou.
Z vily z 30. let je opět architektonický skvost, má i garáž pro šest aut
Historie některých domů by vydala na román. To platí i o vile v severních Čechách, která se z luxusního rodinného sídla proměnila na policejní stanici, pak školku a nakonec ji „naporcovali“ na...
Jak si Ital představuje splněný sen: dům s bazénem u Lago di Garda
Mít dům nebo alespoň strávit dovolenou u Lago di Garda je sen mnoha lidí, nejen Italů. Nedávno byl v Gargnanu dokončený nový luxusní komplex pěti vil Sky Pool Villas, pod kterým je podepsané...
Prodej nádherného stavebního pozemku 1.001 m2 Všedobrovice (k.ú. Štiřín), Praha východ, všechny sítě
V Remízku, Kamenice, okres Praha-východ
6 890 000 Kč
Když propíchnete strop, vznikne střešní terasa. Z ateliéru v Praze je super byt
V pražském Bohdalci vyrostla novostavba s ateliérem, který architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects přestavěly na perfektní bydlení.
Luxusní penthouse v Číně zaplnil mramor i lustry ve stylu art deco
Luxusní penthouse v jednom z největších čínských měst, v Čchung-čchingu, navrhlo studio Jidesign ze Šanghaje. Byt nabízí úchvatný výhled na majestátní soutok dvou řek, ale zejména je neuvěřitelnou...