Do rodinného domu narvali parádní Boeing 727. Kokpit je kompletní, v trupu spí

Lenka Weberová
Pro milovníky letectví máme skvělou zprávu. Na trhu se objevila neobvyklá nemovitost. K mání je dům s pozemkem o rozloze 32 hektarů a s vlastním letadlem Boeing 727, který je vložený do domu. Obydlí, které stojí v městě Terlingua v Texasu, je nyní na prodej.
Pro milovníky letectví máme skvělou zprávu. Na trhu se objevila neobvyklá... K mání je dům s pozemkem o rozloze 32 hektarů. A s vlastním letadlem Boeing 727, který je vložený do domu. Obydlí stojí v městě Terlingua v Texasu. Nyní je na prodej za 2,1 milionu dolarů, v přepočtu za 43,6 milionu korun. V domě je zabudovaný Boeing 727, který tvoří součást obytného prostoru. Trup letadla je přeměněný na ložnici. A také obývací pokoj s posezením a televizí. 8) V rohu hlavní místnosti jsou další sedadla z letadla. Ložnice se nachází v bývalém nákladovém prostoru s manželskou postelí a nočním... Kokpit letadla zůstal zachován. Nový majitel si může splnit své pilotní sny... Kuchyňský kout a jídelní stůl se nachází přímo pod přídí letadla.

15. září 2025

