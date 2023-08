Bob Dylan si pořídil skotský zámeček, aby si užil okolní klid

Bob Dylan (rodným jménem Robert Allen Zimmerman), narozený 24. května 1941, se proslavil v roce 1960 s takovými hity jako „Blowin’ in the Wind“ a „The Times They Are A-Changi“. Jeho písně zachytily bouřlivého ducha 60. let a staly se hymnami protiválečných hnutí a hnutí za občanská práva.

Pocházel z židovské rodiny (prarodiče z otcovy strany utekli z ukrajinské Oděsy před židovskými pogromy). Ve své autobiografii přiznal, že ho ovlivnil básník Dylan Thomas, a tak si podle něho změnil jméno.

Držitel deseti cen Grammy, Oscara, Pulitzerovy ceny, Zlatého glóbu i Nobelovy ceny za literaturu a Prezidentské medaile svobody, nejvyššího civilního vyznamenání Spojených států, které mu udělil Barack Obama, prodal přes 145 milionů alb a odehrál tisíce koncertů.

Kromě své hudební kariéry vydal Dylan několik knih obrazů a kreseb a jeho výtvarné umění bylo vystaveno ve významných galeriích.