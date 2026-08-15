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Dům v Bohnicích s nejhezčím výhledem šokuje bílou. Sterilní nudu nečekejte

Alena Řezníčková
Dispozice hlavního obývacího prostoru nabízí hned dvě výškové úrovně.

Dispozice hlavního obývacího prostoru nabízí hned dvě výškové úrovně. | foto: Václav Beran

Umístění domu ve svahu si „vynutilo“ dvě výškové úrovně hlavního obytného...
Teplý odstín dubové podlahy vyvažuje chladnější tón pracovní desky a...
Horní část obytného prostoru patří kuchyni a velkému jídelnímu stolu.
Střídání světelné atmosféry napomáhá i osvětlení skřínek či pracovní plochy.
20 fotografií
Romantický výhled, jaký jen tak někde nenajdete. Takový nabízí novostavba domu na vyvýšeném místě nad starou částí pražských Bohnic. Třípodlažní stavba se okny obrací na barokní kostel svatého Petra a Pavla.

„Dům je výjimečný nejen svým panoramatem, ale i světelnou atmosférou, která formuje charakter celého interiéru,“ říká o projektu Lenka Juklíčková ze studia Obliqo design.

A pokračuje: „Interiér je postavený na mnohovrstevnatosti bílé. Není chladná ani sterilní, naopak. V kombinaci se strukturovanou omítkou, jemnou texturou stěrek a vertikálním frézováním nábytkových ploch získává hloubku a jemnou plasticitu. Transparentní prvky a skleněná příčka mezi úrovněmi prostor otevírají a přirozeně propojují.“

Hra s výškovými úrovněmi

Architektky (Lenka Juklíčková, Markéta Zahradníčková a Albina Asipková) si vyhrály s výškovými úrovněmi. Dokonce i dispozice obývacího prostoru nabízí hned dvě.

Horní část patří kuchyni a velkému jídelnímu stolu, kde se schází rodina a probíhá každodenní čilý život. Spodní úroveň patří naopak klidu, výhledům do zahrady a večernímu odpočinku.

Dispozice hlavního obývacího prostoru nabízí hned dvě výškové úrovně.
Umístění domu ve svahu si „vynutilo“ dvě výškové úrovně hlavního obytného prostoru v přízemí.
Teplý odstín dubové podlahy vyvažuje chladnější tón pracovní desky a strukturovaného obkladu z kompaktního laminátu..
Horní část obytného prostoru patří kuchyni a velkému jídelnímu stolu.
Střídání světelné atmosféry napomáhá i osvětlení skřínek či pracovní plochy.
20 fotografií

„Kuchyň jsme rozšířili a spojili ji s obytnou částí pomocí horizontální kovové police, která prostor nenápadně propojuje a zdůrazňuje jeho liniovost,“ upozorňuje Lenka Juklíčková.

Autorky se nebály zvolit střídmou barvenost i minimum materiálů. Převládá výrazně bílá, teplý odstín dubové podlahy vyvažuje chladnější tón pracovní desky a strukturovaného obkladu. Vše oživují černé akcenty baterií, úchytek či svítidel.

Poetický výhled z ložnice směřuje na barokní kostelík; takže okno zde funguje jako živý obraz, který se s každou denní či roční dobou mění. „Je to domov, kde se městská energie potkává s venkovským klidem a kde světlo formuje prostor stejně silně jako materiál či hmota,“ říkají na závěr autorky.

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Svůj projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

O projektu

Autor: studio Obliqo design (MgA. Lenka Juklíčková, Markéta Zahradníčková DiS. a Ing. arch. Albina Asipkova)

Rozloha: 205 m2

Realizace: 2025

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