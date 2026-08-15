„Dům je výjimečný nejen svým panoramatem, ale i světelnou atmosférou, která formuje charakter celého interiéru,“ říká o projektu Lenka Juklíčková ze studia Obliqo design.
A pokračuje: „Interiér je postavený na mnohovrstevnatosti bílé. Není chladná ani sterilní, naopak. V kombinaci se strukturovanou omítkou, jemnou texturou stěrek a vertikálním frézováním nábytkových ploch získává hloubku a jemnou plasticitu. Transparentní prvky a skleněná příčka mezi úrovněmi prostor otevírají a přirozeně propojují.“
Hra s výškovými úrovněmi
Architektky (Lenka Juklíčková, Markéta Zahradníčková a Albina Asipková) si vyhrály s výškovými úrovněmi. Dokonce i dispozice obývacího prostoru nabízí hned dvě.
Horní část patří kuchyni a velkému jídelnímu stolu, kde se schází rodina a probíhá každodenní čilý život. Spodní úroveň patří naopak klidu, výhledům do zahrady a večernímu odpočinku.
„Kuchyň jsme rozšířili a spojili ji s obytnou částí pomocí horizontální kovové police, která prostor nenápadně propojuje a zdůrazňuje jeho liniovost,“ upozorňuje Lenka Juklíčková.
Autorky se nebály zvolit střídmou barvenost i minimum materiálů. Převládá výrazně bílá, teplý odstín dubové podlahy vyvažuje chladnější tón pracovní desky a strukturovaného obkladu. Vše oživují černé akcenty baterií, úchytek či svítidel.
Poetický výhled z ložnice směřuje na barokní kostelík; takže okno zde funguje jako živý obraz, který se s každou denní či roční dobou mění. „Je to domov, kde se městská energie potkává s venkovským klidem a kde světlo formuje prostor stejně silně jako materiál či hmota,“ říkají na závěr autorky.
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Svůj projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
O projektu
Autor: studio Obliqo design (MgA. Lenka Juklíčková, Markéta Zahradníčková DiS. a Ing. arch. Albina Asipkova)
Rozloha: 205 m2
Realizace: 2025