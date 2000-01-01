Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La Canada Flintridge, kde vlastní dům za šest milionů dolarů, v přepočtu za 127 milionů korun.
Třiadvacetiletá Billie Eilish Pirate Baird O’Connellová je americká zpěvačka, skladatelka a hudebnice. Do povědomí se dostala v roce 2016 skladbou Ocean Eyes, kterou napsal její starší bratr. Nejznámější hity jsou: Birds of a Feather, Bad Guy a Everything I Wanted.
Billie Eilish má odhadovaný majetek 53 milionů dolarů podle Forbesu. V roce 2020 byla v žebříčku Forbesu nejlépe placených umělců na 43. místě.
Velkorysé sídlo navrhlo oceňované architektonické studio Buff and Hensman. Snímky byly pořízené v červenci 2025.
V domě je kromě jiných místností také šest ložnic a sedm koupelen.
Vila nabízí ničím nerušený výhled na okolní kopce.
Sídlo obklopuje bujná zeleň.
Dům vyrostl na pozemku velkém 1,6 hektaru.
Nemovitost uprostřed lesa nabízí absolutní soukromí.
Slavná zpěvačka dává mimo pódia přednost uzavřenějšímu životnímu stylu.
Interiér kombinuje přírodní materiály s moderním designem a díky velkým oknům do něj proudí přirozené světlo.
Dům není jen obytným prostorem, ale i kreativním zázemím, kde Billie tvoří, odpočívá a mizí před pozorností světa.
