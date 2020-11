Nejpozoruhodnější vily Česka. Prohlédněte si sedm stavebních skvostů

1. Bílkova vila, Hradčany, Praha

Ateliérová secesní vila v Praze na Hradčanech je právem považována za architektonický skvost. V roce 1911 si ji nechal postavit sochař a kreslíř František Bílek.

Budova znázorňuje Bílkovu představu obilného pole a netradiční půdorys je odvozen ze stopy kosy. V jejím interiéru je k vidění nerealizovaný Bílkův návrh na národní pomník pro Bílou horu z roku 1908. Umístěna je zde i čítárna uměleckohistorické i uměnovědné literatury.



Jídelna připomíná sakrální prostor, nechybí Boží muka, mohutný kamenný pás odděluje jídelnu od pracovny, další kamenný portál vymezuje vstup do zimní zahrady s unikátním souborem nábytku s motivem hada. Umyvadlo v ateliéru má tvar křtitelnice. Úryvky z biblických textů a náboženských myšlenek zdobí dřevěný nábytek, dveře a kamenné ostění.



Z vily se Bílek odstěhoval do Chýnova v roce 1939 na začátku okupace a tam tvořil až do smrti v roce 1941. V roce 1963 dům z ekonomických důvodů věnovala Bílkova dcera státu, který jej svěřil do správy Galerie hlavního města Prahy.

Podívejte se na Bílkovu vilu v Praze