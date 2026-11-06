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Beton, dub a psí tlapky. Architekti proměnili dům v Modřanech v útulný domov

Lenka Weberová
Nejdůležitější částí domu o ploše 210 metrů čtverečních je kuchyň.

Nejdůležitější částí domu o ploše 210 metrů čtverečních je kuchyň. | foto: Michaela Klementová

Pes je přítel člověka, a v domě má soužití svá specifika. Proto volbu podlahy...
Do domu architekti navrhli velké množství truhlářských prvků. Z několika...
Do domu architekti navrhli velké množství truhlářských prvků. Z několika...
Hlavní jídelní stůl je v prostoru mezi kuchyňskou a obývací částí domu.
21 fotografií
Stavěli dům a potřebovali pomoc s návrhem interiéru. A tak začala spolupráce s majiteli domu v pražských Modřanech a architekty Janou a Janem Kropíkových z ateliéru Artvibe.

„Věděli jsme, že základní dispozice už je daná, a že dům bude s rodinnou obývat i jejich čtyřnohý přítel. Postupně začalo dobrodružství společného poznávání se a objevování, od návrhu rozložení kuchyně, přes koupelny, výběr podlah, dveří, po rozkreslení truhlářských prvků a dohled nad realizací,“ říkají architekti.

Nejdůležitější částí domu o ploše 210 metrů čtverečních je kuchyň, kterou spolupráce začala, a pro kterou architekti nejprve navrhli několik variant uspořádání. Zvítězila verze s ostrůvkem, na niž navazuje menší jídelní stůl určený pro snídaně.

Hlavní jídelní stůl je v prostoru mezi kuchyňskou a obývací částí domu. Součástí kuchyně je, kromě hlavní části kuchyňské linky a ostrůvku, též boční sestava skříní s praktickou nikou, ve které jsou umístěné menší spotřebiče a kávovar.

Pes je přítel člověka, a v domě má soužití svá specifika. Proto volbu podlahy pro celé přízemí domu, na které navazuje terasa a zahrada, vyhrála betonová stěrka teple šedé barvy, která je odolná a snadno se udržuje.
Nejdůležitější částí domu o ploše 210 metrů čtverečních je kuchyň.
Do domu architekti navrhli velké množství truhlářských prvků. Z několika variant návrhů pro obývací pokoj vyhrála kompozice televizní stěny a velké knihovny s originálním autorským obrazem.
Do domu architekti navrhli velké množství truhlářských prvků. Z několika variant návrhů pro obývací pokoj vyhrála kompozice televizní stěny a velké knihovny s originálním autorským obrazem.
Hlavní jídelní stůl je v prostoru mezi kuchyňskou a obývací částí domu.
21 fotografií

Pes je přítel člověka, a v domě má soužití svá specifika. Proto volbu podlahy pro celé přízemí domu, na které navazuje terasa a zahrada, vyhrála betonová stěrka teple šedé barvy, která je odolná a snadno se udržuje.

Zároveň umožnila spojit plochu obývacího pokoje, kuchyně a jídelny vizuálně do jednoho celku. Na podlahu navazuje nábytek a dveře z dubové dýhy a masivu. Vznikl tak harmonický celek.

I v koupelnách je kombinace teplých jednobarevných tónů a dřeva. Sprchový kout je v úrovni podlahy bez schodu a bez vaničky, oddělený pouze pevnou skleněnou zástěnou. Na dřevěnou lavici si lze sednout, nebo jen odložit ručníky, oblečení. Obklady koupelny mají plastický povrch, který dobře vyniká po nasvícení prstencem kruhového zrcadla.

„Pozornost jsme věnovali i tak často opomíjené místnosti, a sice toaletě, kde jsme vyšli ze stejné barevné kombinace a pracovali s truhlářskými prvky poliček okolo okna, kterými se nám podařilo skrýt odpadní potrubí z horního patra domu. Zároveň je toaletě dodáno více místa, než bývá obvyklé,“ říká architektonická dvojice.

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Koupelnu v horním patře si majitelé přáli osadit vanou se zabudovanými relaxačními tryskami, které navozují funkci vířivky. Po každém použití vany proběhne automatický proces, který pročistí veškeré kanálky od vody a zabrání tvorbě usazenin či zápachu. Pro sprchování je k dispozici ještě sprchový kout s barevnějšími obklady.

Do domu architekti navrhli velké množství truhlářských prvků. Z několika variant návrhů pro obývací pokoj vyhrála kompozice televizní stěny a velké knihovny s originálním autorským obrazem. Nábytek je z lakované dubové dýhy. Stejné barevné provedení se pak opakuje i na komodách. Truhláři postupně vyrobili také skříňky do koupelen, obklad schodiště, zábradlí a vestavěné šatní skříně do předsíně a ložnic.

V horním podlaží se kompoziční princip otáčí – dřevěná je naopak podlaha a dveře jednobarevné. Je až překvapivé, jak významný prvek dveře v interiéru obecně tvoří. „Když se návrh rodí společně a v pohodové atmosféře, vznikají pak krásné realizace,“ přiznávají architekti.

Ateliér Artvibe založili manželé Jana a Jan Kropíkovi v roce 2021, po...

Ateliér Artvibe založili manželé Jana a Jan Kropíkovi v roce 2021, po předchozích pracovních zkušenostech z předních českých ateliérů.

Ve své tvorbě velmi dobře balancují umělecký pohled na architekturu a praktičnost navržených řešení. Silnou stránkou ateliéru je naslouchání přání klientů, aby výsledný návrh reflektoval specifické přání každého majitele a zároveň byl osobitý a nezaměnitelný.

V současné době má tým Artvibe pět architektů a projektantů – kromě interiérů navrhují též rodinné domy, rekonstrukce domů a bytů, a zajišťují též technické projekty pro stavební povolení včetně jeho vyřízení, dotace a dohledy nad realizací.

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