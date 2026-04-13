Malý byt s obří energií na Vinohradech. Barvy na 41 metrech popírají nudu

Alena Řezníčková
Bydlet v Korunní ulici v Praze znamená být v centru města, kde to prostě žije. A zároveň si užívat díky orientaci oken a vyššímu podlaží tiché zázemí. Architekti, kteří dali interiéru novou podobu, tvrdí, že vysoký strop a vložené patro dávají bytu dynamiku, jakou v běžné garsonce nezažijete.
Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i pracovní plocha. | foto: Juliana Vlčková

„Ráno vás probudí světlo proudící vysokým oknem. Posadíte se na lavici u okna, dáte si kávu u barového pultu a sledujete, jak se město probouzí. Kuchyň je kompaktní, přehledná a plně integrovaná do obytné části. Vše máte po ruce, nic nepřekáží,“ popisuje architekt Jakub Žoha, jeden z autorů.

Projekt nebývale barevného loftu přihlásila společnost Turnkey do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Centrum bytu pod galerií

Nábytek na míru umožnil vytvořit „organizovaný“ interiér, protože maximálně využívá výšku i hloubku prostoru. Centrum bytu vzniklo logicky pod galerií, kde je místo na vaření, práci i večerní relax.

„Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i pracovní plocha. Kombinace dřevodekoru s výraznou červenou a modrou dodává interiéru osobitost. Barvy nejsou samoúčelné. Vymezují funkce a dávají prostoru rytmus,“ objasňuje architekt Žoha.

Klidová část s ložnicí vznikla v patře. Síťové zábradlí sice propouští světlo a zachovává vizuální kontakt s interiérem, přesto nabízí pocit oddělení. Příjemné je nepřímé podsvícení, kompaktní řešení čela postele navíc vytváří intimní atmosféru.

Autoři věnovali velkou pozornost osvětlení: bodová světla pod galerií mají na starosti funkčnost nasvícení kuchyně a pracovního koutu, dominantní závěsné svítidlo dodává prostoru charakter. S večerním intimním osvětlením se interiér mění v klidné, útulné místo, kde lze odpočívat.

„Byt v Korunní ulici není jen efektivně vyřešený interiér. Je to prostor, kde můžete pohodlně bydlet, pracovat i odpočívat. Vysoký strop, chytré členění a výrazná barevnost vytvářejí prostředí, které si zapamatujete,“ dodává na závěr architekt Žoha.

O projektu

Název: Urban Color Loft – loftový byt v Praze

Autoři: Ing. arch. Elena Kerďová, Zdeněk Tretiak, Pavlína R. Valdová, Ing. arch. Jakub Žoha

Projekt: 2025

Realizace: 2025

Výměra: 40,8 m2

Náklady: 620 tisíc korun bez DPH

Dodavatelé: Hotel na klíč, Nevratech, Rachtal Design, Dakros, Creative cables, Designový nábytek, Designspot, Alza, Bonami, HM home, IKEA, Jysk, Svět svítidel, Westwing

Nejčtenější

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a...

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Manželé toužili po domově. Úžasnou proměnu na Vinohradech stihli za pár týdnů

Osvěžujícím akcentem je barevně lakovaný starý repasovaný stolek.

Sto deset metrů čtverečních v bytovém domě z druhé poloviny devatenáctého století na pražských Vinohradech se díky zdařilým zásahům architekta Dana Merty a kolektivu ze Studia MA proměnilo ve velmi...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Zvenku luxusní sídlo, ve sklepě hříšný klub. Vila za 98 milionů vyráží dech

Nabízí kino, hernu, noční klub a dokonce i unikátní prostor pro show s plně...

Máte chuť si v noci zatrsat a vyrazit na party do nočního klubu? A co kdyby byl takový podnik přímo u vás ve sklepě? Za 3,5 milionu liber (98 milionů korun) si můžete v Anglii koupit sídlo, které má...

12. dubna 2026

Šest měsíců a zázrak je hotov. Byt v přízemí dokázal porazit vlhké zdi a plíseň

V interiéru dominují výrazné barvy. Geometrie vyřezávaných tvarů a...

Z vlhkého a plesnivého bytu vznikl během šesti měsíců unikátní, až extravagantně starožitný byt v čistě soudobém pojetí. Výrazný charakter spoluvytváří výrazné barvy a autorské prvky, jako je...

11. dubna 2026

Od moderny k funkcionalismu. Stockar byl nejen významným architektem, ale i designérem

Stockar funkcionalistický. V letech 1925–1931 byl ve slovenských lázních Sliač...

Za svou kariéru tvořil v celé řadě stylů a slohů, a to nikoli pouze jako architekt a tvůrce pečlivě cizelovaných budov, ale také jako návrhář nábytku nebo šperků. Rudolf Stockar toho za svůj život...

10. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Pražský Molochov stojí na Letné 90 let. Jeho historie je plná temných kapitol

Blok celkem čtrnácti činžovních domů v Praze na Letné, známý jako Molochov,...

Na okraji Letenské pláně v Praze stojí už téměř devadesát let na první pohled nepříliš výrazná podlouhlá budova. Komplex třinácti činžovních domů Pražany přezdívaný Molochov je však zářnou ukázkou...

10. dubna 2026

Bývalá letuška šokuje bydlením. V obýváku si postavila letadlo, které jí vydělává

Třiatřicetiletá Barbara pracovala jako letuška 14 let.

Toto v běžném bytě jen tak neuvidíte. Bývalá letuška Barbara Bacilieri, známá na sociálních sítích jako Barbie Bac, si ve svém obýváku vytvořila kulisy připomínající skutečný interiér letadla....

10. dubna 2026

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

10. dubna 2026

Interiérové dveře v roce 2026: Trendy, které změní moderní bydlení

Komerční sdělení
Interiérové Bezfalcové dveře ERKADO Epimedium 1 - Dub ST CPL

Ještě nedávno se vnitřní dveře vybíraly hlavně podle ceny a barvy, aby ladily s podlahou. V současnosti se ale dveře stávají plnohodnotnou součástí interiérového konceptu. Moderní dveře pracují s...

9. dubna 2026

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

9. dubna 2026

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

9. dubna 2026

Nový spotřebič bez stresu? Víme, kdo vám ho přiveze, zapojí i odveze ten starý

Advertorial
T.S.BOHEMIA se při koupi nového spotřebiče postará o vše. Zařídí dovoz,...

Pořízení nového spotřebiče není jen o jeho výběru. Kdo ho přiveze, zapojí a odveze ten starý? A co když se něco pokazí či přístroj nebude fungovat? Právě tyhle starosti často nákup zbytečně oddalují....

8. dubna 2026

