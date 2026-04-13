„Ráno vás probudí světlo proudící vysokým oknem. Posadíte se na lavici u okna, dáte si kávu u barového pultu a sledujete, jak se město probouzí. Kuchyň je kompaktní, přehledná a plně integrovaná do obytné části. Vše máte po ruce, nic nepřekáží,“ popisuje architekt Jakub Žoha, jeden z autorů.
Projekt nebývale barevného loftu přihlásila společnost Turnkey do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Centrum bytu pod galerií
Nábytek na míru umožnil vytvořit „organizovaný“ interiér, protože maximálně využívá výšku i hloubku prostoru. Centrum bytu vzniklo logicky pod galerií, kde je místo na vaření, práci i večerní relax.
„Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i pracovní plocha. Kombinace dřevodekoru s výraznou červenou a modrou dodává interiéru osobitost. Barvy nejsou samoúčelné. Vymezují funkce a dávají prostoru rytmus,“ objasňuje architekt Žoha.
Klidová část s ložnicí vznikla v patře. Síťové zábradlí sice propouští světlo a zachovává vizuální kontakt s interiérem, přesto nabízí pocit oddělení. Příjemné je nepřímé podsvícení, kompaktní řešení čela postele navíc vytváří intimní atmosféru.
Autoři věnovali velkou pozornost osvětlení: bodová světla pod galerií mají na starosti funkčnost nasvícení kuchyně a pracovního koutu, dominantní závěsné svítidlo dodává prostoru charakter. S večerním intimním osvětlením se interiér mění v klidné, útulné místo, kde lze odpočívat.
„Byt v Korunní ulici není jen efektivně vyřešený interiér. Je to prostor, kde můžete pohodlně bydlet, pracovat i odpočívat. Vysoký strop, chytré členění a výrazná barevnost vytvářejí prostředí, které si zapamatujete,“ dodává na závěr architekt Žoha.
O projektu
Název: Urban Color Loft – loftový byt v Praze
Autoři: Ing. arch. Elena Kerďová, Zdeněk Tretiak, Pavlína R. Valdová, Ing. arch. Jakub Žoha
Projekt: 2025
Realizace: 2025
Výměra: 40,8 m2
Náklady: 620 tisíc korun bez DPH
Dodavatelé: Hotel na klíč, Nevratech, Rachtal Design, Dakros, Creative cables, Designový nábytek, Designspot, Alza, Bonami, HM home, IKEA, Jysk, Svět svítidel, Westwing