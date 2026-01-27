Dům, trefně pojmenovaný Zappa Nest, se tyčí nad historickým domem Franka Zappy (1940–1993) v Hollywood Hills, kde byl navržený jako kreativní útočiště pro hostující hudebníky.
Už na první pohled je patrné, že projekt propojuje hudební historii s interiérovým designem poloviny 20. století, takzvaným stylem mid-century. Klíčovým prvkem je bezesporu odvážné a neotřelé využití barev. Barevná proměna dává domu jeho emocionální identitu a udává tón každé místnosti.
|
Slavný zpěvák Crosby si postavil luxusní rezidenci, hostil i Kennedyho
Místnosti, které mají rytmus
Za renovací stál současný majitel domu, americký producent Chris Behlau, který oslovil ke spolupráci odborníka na styl mid-century a zakladatele berlínského studia Original in Berlin Larse Triescheho.
Triesch dostal naprostou svobodu k vytvoření prostoru, který by inspiroval umělce během nahrávání. Právě proto se rozhodl definovat interiér domu právě prostřednictvím barev. Syté barevné pigmenty a vrstvené tóny sloužily jako výchozí bod pro celý návrh prostor, od výběru nábytku až po kombinace materiálů.
Nepřehlédnutelný interiér
V rámci renovace se podařilo oživit historickou nemovitost díky široké paletě odstínů a originálnímu přístupu ke každé místnosti. Na unikátním pozadí nyní získává nábytek a sběratelské designové kousky nový rozměr, objekt se mění z neutrální schránky v aktivní. Dává tak vzniknout prostředí, které podporuje kreativitu, introspekci a experimentování. A to je v hudebním prostředí zcela zásadní.
|
Slavný zpěvák Chris Brown si sám vyzdobil dům. Jeho kresby děsí děti
Zappa Nest se tak stal nejen poctou odkazu zpěváka, kytaristy a skladatele Franka Zappy, ale také kreativním spojením barvy, designu a hudby pro inspiraci nové generace umělců.