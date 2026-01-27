Barevný masakr. Dům slavného hudebníka Franka Zappy hraje všemi barvami

Dům pro hosty v Los Angeles, který byl v sedmdesátých letech součástí rezidence legendárního amerického hudebníka Franka Zappy, prošel pozoruhodnou barevnou proměnou.
„Barva na stropě vše propojuje, bílý strop pokoj rozpůlí,“ tvrdí zakladatel...

„Barva na stropě vše propojuje, bílý strop pokoj rozpůlí,“ tvrdí zakladatel společnosti Tonester Tony Piloseno. | foto: Clemens Kois

Součástí původní rezidence Franka Zappy je také bazén.
Místo bílého stropu je v kuchyni bílá barva použitá na pracovní desce.
Stěny v jídelně a chodbě zdobí fotografie umělců.
Pohled z chodby do jídelny
24 fotografií

Dům, trefně pojmenovaný Zappa Nest, se tyčí nad historickým domem Franka Zappy (1940–1993) v Hollywood Hills, kde byl navržený jako kreativní útočiště pro hostující hudebníky.

Už na první pohled je patrné, že projekt propojuje hudební historii s interiérovým designem poloviny 20. století, takzvaným stylem mid-century. Klíčovým prvkem je bezesporu odvážné a neotřelé využití barev. Barevná proměna dává domu jeho emocionální identitu a udává tón každé místnosti.

Slavný zpěvák Crosby si postavil luxusní rezidenci, hostil i Kennedyho

Místnosti, které mají rytmus

Za renovací stál současný majitel domu, americký producent Chris Behlau, který oslovil ke spolupráci odborníka na styl mid-century a zakladatele berlínského studia Original in Berlin Larse Triescheho.

Triesch dostal naprostou svobodu k vytvoření prostoru, který by inspiroval umělce během nahrávání. Právě proto se rozhodl definovat interiér domu právě prostřednictvím barev. Syté barevné pigmenty a vrstvené tóny sloužily jako výchozí bod pro celý návrh prostor, od výběru nábytku až po kombinace materiálů.

Nepřehlédnutelný interiér

V rámci renovace se podařilo oživit historickou nemovitost díky široké paletě odstínů a originálnímu přístupu ke každé místnosti. Na unikátním pozadí nyní získává nábytek a sběratelské designové kousky nový rozměr, objekt se mění z neutrální schránky v aktivní. Dává tak vzniknout prostředí, které podporuje kreativitu, introspekci a experimentování. A to je v hudebním prostředí zcela zásadní.

Slavný zpěvák Chris Brown si sám vyzdobil dům. Jeho kresby děsí děti

Zappa Nest se tak stal nejen poctou odkazu zpěváka, kytaristy a skladatele Franka Zappy, ale také kreativním spojením barvy, designu a hudby pro inspiraci nové generace umělců.

Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic.

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si...

Známý tanečník ze StarDance ukázal svůj byt snů. Půl roku hledání se vyplatilo

Tanečník s manželkou si byt zařídili přesně tak, jak si vysnili.

Profesionální tanečník Marek Dědík si s manželkou Terezou vytvořil domov, který odráží jejich vášeň pro pohyb, krásu a pohodlí. Byt s neobvyklým uspořádáním nabízí dostatek prostoru pro tanec, měkké...

Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu

Dům má tvar jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°,...

Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...

Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem...

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...

Z bývalé masny je úžasný pánský minimalistický byt. Má i vložené patro

Vysoká stěna posloužila jako prostor pro grafickou galerii...

Byla to postupně masna, mandl, fotografický ateliér, cestovní kancelář. A dnes je to útulný minimalistický byt. Osud jedné prodejny v přízemí historického činžovního domu v Praze se díky architektům...

Drobné opravy v nájemním bytě nás ničí. Kdy platí nájemník a kdy majitel?

Zákon do jisté míry chrání nájemce jako slabší stranu.

Deset let bydlíme v nájemním bytě v novostavbě. Byli jsme úplně první nájemníci, a tak bylo veškeré vybavení nové. Ve smlouvě máme uvedeno, že máme hradit drobné opravy do 5 tisíc na jeden výrobek....

