Pro 65 % respondentů je nejdůležitější výběr barvy stěn do obývacího pokoje. Inspiraci čerpají především z vlastních nápadů. Světlé a neutrální barvy se však prosazují i v exteriéru, tedy na fasádách. Tady vede zejména lomená bílá, světle šedá či teplé tóny světle hnědé.
„Zatímco dříve bylo zvykem dům zateplit a obarvit podle vkusu majitele, dnes už se častěji volí umírněné odstíny, především díky spolupráci s architekty. Vhodné jsou především světle šedé a béžové tóny doplněné o barevné prvky, jako jsou výraznější plochy kolem vchodu nebo meziokenní výplně,“ vysvětluje Tomáš Pošta, odborník na fasády ze společnosti Weber, Saint-Gobain.
Hlavně pohoda
Při výběru barev Češi stále preferují klidné a harmonické tóny, které navozují pocit pohody. Přes 50 procent dotázaných by zvolilo nadčasovou bílou, která podle nich působí svěže, čistě a nechává vyniknout interiérovým doplňkům i nábytku.
Oproti výsledkům z minulých let však tento trend přece jen slábne a lidé si čím dál častěji troufají na akcentní odstín, i když jen opatrně: čtvrtina dotázaných by po něm sáhla alespoň na jednu či dvě stěny.
|
Češi si na malování svépomocí troufají, barev na stěnách se však bojí
Odvážnější volbu totiž často brzdí především praktické důvody: přes 40 procent Čechů se bojí obtížného přetírání, téměř 36 procent se obává nesouladu s nábytkem a 34 procent dotázaných usměrňuje obava, že je výraznější barva rychle omrzí.
„Češi při malování stále hledají rovnováhu mezi klidem domova a možností projevit svůj vlastní styl. Chtějí interiér, který je útulný, ale zároveň odráží jejich osobnost. Volbu výraznějšího odstínu mohou vnímat jako příliš svazující. Díky výborným krycím schopnostem moderních vnitřních nátěrů přitom mohou bez obav experimentovat a stěny snadno přemalovat,“ říká Jan Šipan, obchodní ředitel PPG pro Česko, divize Architectural Coatings.
Že se výraznost a harmonie nevylučují, dokazuje i barva roku, kterou společnost PPG každoročně vyhlašuje a která je výsledkem dlouhodobé analýzy mezinárodních trendů. Pro rok 2026 to je univerzální žlutozelený odstín Secret Safari (PPG1110-4), který propojuje uklidňující tóny přírody s jemnou energií a do interiérů přináší svěží a optimistickou atmosféru.
Obývací pokoj jako centrum kreativity
Zatímco na stěny v ložnici či kuchyni nemáme velké nároky, obývací pokoj vnímáme jako prostor, kde barvy hrají klíčovou roli. Až 65 procent dotázaných uvedlo, že právě zde by měla barva odrážet jejich styl a osobnost. Inspiraci přitom nehledáme pouze na sociálních sítích a v časopisech, ale odráží i naše vlastní nápady.
Svou intuicí se řídí více než 64 procent Čechů a cizí jim není ani improvizace, doporučení přátel či rodiny. Malování tak zůstává zejména osobní záležitostí.
|
Barvami roku se staly hnědý topaz, šedá a žlutá. Mají pomoci stabilitě
Rozhoduje široký výběr i cena
Češi při nákupu barev nejčastěji volí specializované prodejny, kde mohou získat odborné poradenství a inspiraci. „Samotný nákup ale často probíhá ve velkých hobbymarketech, kam směřuje téměř 47 procent českých spotřebitelů, jen o něco méně jich nakupuje v nejbližším obchodě s barvami,“ doplňuje Jan Šipan podle dat z průzkumu.
V obchodech pro kutily při rozhodování hrají roli nejen široký výběr barev a povrchových úprav, ale i výhodné ceny a akční nabídky. Češi nezapomínají ani na praktičnost a zohledňují také velikosti balení a dostupnost doplňkového sortimentu, štětců a dalších pomůcek na malování.
Třetina dotázaných oceňuje přístup k vzorkům, nabídku osvědčených výrobců i odborné poradenství, což jejich rozhodnutí o nákupu může usnadnit. Finálním faktorem ale zůstávají cena a dostupnost, následuje kvalita a trvanlivost barev, přičemž stále více domácností zohledňuje i udržitelnost. Tato kombinace pohodlí, kvality a odpovědného výběru odráží současný přístup českých domácností k malování.
Průzkum realizovala společnost PPG, kam patří i produkty značek Primalex a Balakryl, ve spolupráci s agenturou MNForce formou online dotazníku během září 2025 na reprezentativním vzorku 1 000 dospělých respondentů z celé České republiky.