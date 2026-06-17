Nicole Wattová vyzdobila přední fasádu svého domu masivní růžovou instalací s tématikou panenky Barbie. Plánováním tohoto panenkovského paláce strávila šest měsíců a její dům nyní zdobí také skluzavka, palmy, toaletní stolek, růžová disko koule, plameňáci a hračky na pláž. Nechybí samotná Barbie a její hosté.
Nicole uvedla, že ji inspirovaly její tři dcery – osmiletá Ariah a pětiletá dvojčata Aryn a Ayda, které Barbie naprosto zbožňují. Nicole jim proto vytvořila Barbie ráj. Instalace je vyrobena většinou ze dřeva, růžové barvy a recyklovaných materiálů. Konstrukci museli stavět ve třech fázích a k jejímu vztyčení bylo dokonce zapotřebí lešení.
Jejich domov se okamžitě stal atrakcí na internetu i v okolí a desítky lidí k němu váží cestu, aby si udělali fotku. Přestože dům přilákal stovky pozitivních komentářů, někteří lidé tak nadšeni nejsou.
Jeden z místních obyvatel na sociálních sítích napsal: „Představte si, že musíte žít hned naproti něčemu takovému.“ Další se přidal: „Je to už trochu moc a pravděpodobně to stálo celé jmění.“ A třetí stručně dodal: „To je ale hrozný kýč.“
K celé situaci se vyjádřila i samotná Nicole: „Tatínek a babička holek pomáhali stavět dům, surfy, pouliční lampy a palmy – zkrátka všechno, co správná Barbie potřebuje. U dvojčat je to těžké, protože každá má ráda něco jiného, ale na Barbie se shodnou, tak jsme se rozhodli pro Barbie dům snů. Moje starší dcerka je z toho také naprosto nadšená. Nechtějí, aby se dům rozebíral – myslí si, že si sem budou moct zvát kamarády a zůstávat v něm.“
Instalace vznikla jako součást oslav místního tradičního festivalu Carluke and District Gala Day, během kterého lidé v okolí často tematicky zdobí svá obydlí.
Růžový domek však bude muset jít brzy dolů, protože Nicole momentálně čeká na lešení, s jehož pomocí ho opět rozebere. „Kvůli té kulise teď vůbec nevidím z oken,“ přiznala s úsměvem. Zároveň dodala, že dům se stal virálním na TikToku. „Včera jsem vyšla ven a na zahradě stál úplně cizí člověk a fotil si to – lidem to připadá úžasné.“ Mnoho lidí se na sociálních sítích rodiny zastává a chválí úsilí, které do proměny vložila.