Bára Nesvadbová nás pozvala do svého dvougeneračního domku na okraji Prahy. Spisovatelce a spoluzakladatelce nadačního fondu Be Charity vyšel nedávno nový román a je tak v jednom kole. Ráda se z ruchu velkoměsta vrací do domku plného zvířat, kde každý kout vypráví svůj vlastní příběh.