Bar Splendid se symbolicky otevřel 28. května, v den, kdy by oslavil narozeniny spisovatel Ian Fleming, autor legendárního Jamese Bonda. Inspirací pro nový koncept se stala bondovka Casino Royale (2006). | foto: Archiv Grandhotelu Pupp

A proč výraz „tajný“? „V poslední době se prosazuje trend ´tajných barů´, což souvisí i s tím, že lidé mají rádi soukromí. Splendid není jen bar, ale prostor, kde se potkává řemeslo, příběh a zážitek. Host tu vstupuje do jiného světa,“ vysvětluje Jindřich Krausz, generální ředitel karlovarského Grandhotelu Pupp.

Název ani podoba baru nejsou náhodné. V roce 2006 se v hotelu natáčely některé scény z možná nejslavnější bondovky, Casino Royale. Ve filmu se hotel jmenoval právě Splendid, šlo o fiktivní název hotelu s kasinem v Monte Negru, tedy Černé Hoře.

Odkaz na film však není jen v názvu, na stěnách nechybějí ani typické bondovské hlášky, třeba „ Protřepat, nemíchat“ (Shaken, not stirred). Studio Najbrt zase navrhlo logo baru, které v sobě skrývá označení 007.

Drinky, které připravil kolektiv barmanů pod vedením Vítězslava Ciroka, stříbrného medailisty hned ze dvou světových soutěží, si hosté mohou vybírat podle pokerových karet. Jsou na nich fotografie drinků i jejich složení. Koktejly dostaly název pod slavných epizod filmu Casino Roayle, třeba Defibrilator.

Těžko zapomenout na moment, kdy se Bond snaží po otravě „nahodit“ své srdce. Unikátní drink si samozřejmě vyžádal i unikátní sklenku, jejímž autorem je Martin Jakobsen, proslulý sklářský designér a průkopník v navrhování tenkostěnného skla. Navrhl i další sklenice.

Pouze koktejl Vintage Vesper pojmenovaný po ženské hrdince, kterou ztvárnila Eva Greenová, si lze vychutnat ze sklenky z kolekce Splendid navržené Leo Moserem už v roce 1911! Šanci má však jen desítka vyvolených, použité ingredience jsou totiž z lahví, které hotel dlouho vyhledával, třeba lahev ginu má na etiketě rok 1940… Tomu odpovídá cena drinku.

Minimalismus s historií

Architekti ze studia Luni, Nina Ratočka Pevná a Lukáš Janout, se skvěle vypořádali s nevelkým podlouhlým prostorem prostorem, do něhož se vstupuje z proslulého Becher´s Baru. Host musí projít skrytými dveřmi do výtahu s pouhými dvěma tlačítky, jedno z nich nese označení 007. Po jeho stisknutí ho „výtah“ dopraví na místo. Nahoru, nebo dolů? Záleží pouze na fantazii.

„Nejtěžší pro nás bylo patrně využít pro osvětlení sklenice z kolekce Splendid, je jich zde celkem 90,“ prozrazuje architektka Nina Ratočka Pevná. Atypická svítidla dodávají interiéru intimní atmosféru a nechávají vyniknout klenbě, která hotelu, jeho počátky se datují až do roku 1701, dodává punc neopakovatelnosti.

Zrcadlové stěny na kratších stěnách vyvolávají pocit nejen většího prostoru, ale také určité nekonečnosti. Sametem potažený nábytek nás vás tak trochu vrací do dob minulých...

To je na baru, určeném pouze pro 35 hostů (nutná je rezervace místa), právě to úžasné: kombinace moderního, minimalistického designu, a luxusu let minulých. Vždyť kolekci Splendid se ne nadarmo přezdívá „sklo králů“, najdete ji na řadě královských stolů.

Od prezidenta Edvarda Beneše ji ke svatbě dostala anglická princezna Alžběta II., další kusy přibyly 60 let poté k diamantovému výročí jejího sňatku. Na své svatbě si s ní připíjeli v roce 2004 tehdejší dánský korunní princ Frederik (dnes král Frederik X.) a Mary Elizabeth Donaldson. Vedle panovníků si Splendid oblíbili i prezidenti, včetně Tomáše Garrigue Masaryka nebo Václava Havla.

Není divu, značka Moser založená v roce 1857 si vždy potrpěla na kvalitu a unikátní zpracování. Techniku použitou pro Splendid si sklárna dokonce nechala v roce 1919 patentovat. A proč vůbec název Splendid? Původ najdete v latinském slově „splendidus“ neboli „skvostný, nádherný“.