Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Klára Lyons
Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a jak Michaela pomáhá místní komunitě?
Některé chatky mají i soukromý bazén. | foto: archiv Kláry Honzíkové

Jejich kroky vedly nejprve do Thajska, Bali si ale zamilovali.
Večery jsou na Bali magické.
Venkovní sezení u bazénu je příjemné.
Interiéry jsou zařízené v tradičním balijském stylu.
17 fotografií

Michaela se svým mužem Jindrou žijí na Bali už devátým rokem, přestože Indonésie nebyla jejich první volbou. „Touha cestovat po Asii a žít v Asii nás provázela celý život. Nejdřív jsme se chtěli přestěhovat do Thajska, které ale turismus úplně změnil. Nakonec jsme se rozhodli pro Bali, které nám vyhovovalo náboženstvím, jídlem i místní kulturou,“ vzpomíná na začátky.

Na rozdíl od Thajska zůstává podle Michaely Bali stále autentické, a to i přes problémy s dopravou, odpadky i stále se rozmáhajícím turismem. Naopak Thajci prý vyměnili své náboženství za konzum, zatímco na Bali si lidé stále udržují tradice.

Resort namísto pivovaru

Manželé si původně na Bali chtěli zřídit malý pivovar s českým pivem přímo na pláži. Vše bylo domluvené, ale když přijeli, zjistili, že ostrov ovládají dvě rodiny a alkohol se na Bali příliš nepije. Oba pracovali dlouhá léta v pohostinství a dokonce vlastnili hotel na Šumavě. Zřízení ubytování na Bali pro Čechy se tedy vyloženě nabízelo.

„Sami zvládáme pouze školní angličtinu. Zaměřujeme se proto na české turisty, kteří jsou na tom stejně. Spousta lidí má dnes chuť i peníze cestovat, ale jsou unavení z organizovaného cestování. Výhodou je, že k nám mohou lidé přijet sami a mají jistotu, že vše bude v češtině a že se o ně postaráme. Často je to až dojemné, když lidi našeho věku poprvé přiletí sami a jsou na sebe opravdu pyšní,“ usmívá se Michaela.

Manželé první část komplexu koupili a zbytek postupně přistavovali. V současnosti díky spojení s projektem Amazing Places dokupují další pozemky, na kterých plánují přistavovat vilky.

„V současnosti máme v našem resortu Saba Cottages k dispozici pět vilek. Z toho jsou dvě čtyřlůžkové a tři dvoulůžkové. V plánu jsou další tři vilky. Do budoucna máme v plánu i výstavbu vlastní restaurace pro hosty, prostor pro cvičení jógy i zázemí pro masérky,“ vypočítává Michaela.

Přiznává, že na Bali jsou stavební úpravy složitější než u nás. „Jindra je původem stavař, takže to mají místní pracovníci ještě těžší. Stává se nám spousta vtipných situací i spousta problémů a v našich stavbách už je spousta slz i smíchu,“ popisuje Michaela stavební anabázi. Zároveň dodává, že místní jsou velmi milí a vztek na ně většinou neplatí.

Vybudování a další rozšiřování resortu nebylo podle majitelky vůbec jednoduché a občas měla chuť všechno vzdát. Radost z výsledku je ale obrovská a největší odměnou je nadšení hostů, kteří se pravidelně vrací.

„Bali si vás přitáhne. Lidi se musí vrátit, ani nevědí proč. Máme hosty, kteří se k nám vracejí třeba už pošesté,“ říká majitelka, přestože Bali podle ní není typickým tropickým rájem.

Jak bydlí Češi v zahraničí

Pošlete do seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí fotografie (video) a příběh i zkušenosti s bydlením v cizině. Popište nemovitost, okolí, čtvrť i zajímavosti a odlišnosti od bydlení v České republice, různé možnosti a ceny bydlení v dané zemi atd.

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Bydlení iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní v seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí. Za zaslané příběhy předem děkujeme.

Fotografie (ideálně šířkové) a text, případně video jednoduše přidejte do následujícího formuláře.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE

Majitelé už mají svou stálou klientelu a spoléhají se především na osobní doporučení. Saba Cottages si v poslední době oblíbily také celebrity. Známé osobnosti pomáhají majitelům skrz sociální sítě s propagací. S organizací a managementem budov i rezervačního systému pomáhá majitelům česká manažerka. Ta je v dennímu kontaktu s hosty, a pokud si hosté přejí, bere je na výlet s českým výkladem.

„V Indonésii nelze zaměstnat nikoho na pozici, kterou by nezvládli sami Indonésané. Jinak by dnes bylo Bali australskou nebo ruskou kolonií, takže toto pravidlo opravdu ctím. Existuje také nařízení, že pokud máte zaměstnaného jednoho cizince, tak musíte mít zaměstnaných deset místních. Stejně tak se tady pozemky neprodávají, ale fungují tady dlouhodobé leasingy,“ vysvětluje majitelka specifika místního podnikání, na která si ale za dlouhá léta provozování resortu zvykla.

Přestože si resort našel své věrné klienty, i jeho se týkají sezonní výkyvy návštěvnosti. Michaela navíc přiznává, že příliš nesleduje čísla obsazenosti. „Neskutečně úžasné máme období Vánoc, kdy se kapacity vyprodají i na rok dopředu. I když jsou drahé letenky a na Bali je období dešťů, hosty máme v tomto období vždy. Víme, že naopak v červenci a srpnu máme slabší sezonu. Na druhou stranu děti mají prázdniny, takže i tak se to začíná poměrně hodně obsazovat. Vysoká sezona je také v říjnu nebo v listopadu, kdy si lidé prodlužují léto.“

Klid v dosahu turistických lákadel

Bungalovy jsou umístěné v tropické zahradě, jejíž součástí je také velký venkovní bazén. Všechny chatky jsou zařízené stylově v duchu tropického ráje.

Bungalovy se nacházejí v blízkosti pláže, což není v současnosti rychle se rozvíjejících staveb samozřejmostí. Blízkost pláže byla také jedním z faktorů, proč se majitelé rozhodli pozemek pořídit.

Manželé se do Česka vracejí jen zřídkakdy a plánují, že na Bali už zůstanou. „Do Česka nás kromě dětí a vnoučat nic netáhne. Radši než letět tam, tak koupíme dětem letenky, aby mohly přijet a udělat si u nás dovolenou. Tady se jim můžeme věnovat mnohem víc, než když oni musí v Česku do práce.“

Michaela se zapojuje i do života místní komunity. Nedávno se začala účastnit charitativních projektů na podporu místních psů. Dětem zřídili s manželem hřiště s trampolínami a v zimě pořádají pro své sousedy tradiční setkání.

„Zpívají se české koledy, místní děti pečou perníčky a píšou Santa Clausovi, co by si přály k Vánocům. Jejich přání mě vždycky dojmou. Přejí si třeba lahev na vodu do školy nebo nové boty,“ uzavírá Michaela, která je nejen přínosem pro české turisty hledající „domov daleko od domova“, ale také pro místní komunitu.

Nejčtenější

Manželé toužili po domově. Úžasnou proměnu na Vinohradech stihli za pár týdnů

Osvěžujícím akcentem je barevně lakovaný starý repasovaný stolek.

Sto deset metrů čtverečních v bytovém domě z druhé poloviny devatenáctého století na pražských Vinohradech se díky zdařilým zásahům architekta Dana Merty a kolektivu ze Studia MA proměnilo ve velmi...

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a...

Kutil Pepa Libický a jeho nový domov. Proč byla Stará Huť skvělá volba?

Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví.

Že domov může být nejen klidným zázemím, ale i nekonečným zdrojem nápadů, dokazuje moderátor a kutil Pepa Libický. Svůj domov si vybudoval v podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše. Ve...

Z rybářské vesnice sovětskou enklávou. Prokletí lotyšské Karosty trvá dodnes

Karosta vznikla vlastně náhodou. Nejprve jako malá osada u ruin pevnosti na...

Jedna velká říše tu kdysi končila, druhá začínala. Do místní historie ale sáhly obě pořádně, a dost nehezky. Po druhé světové válce vzniklo z malé lotyšské rybářské vesnice uzavřené město, určené k...

Sbohem, paneláku! Rodina našla nový domov v řadové dřevostavbě v Litoměřicích

Řadový dům je součástí developerského projektu čtrnácti dřevostaveb v...

Roman žil spokojeně s manželkou a dvěma dětmi v zrekonstruovaném panelovém bytě v Litoměřicích. O změně neuvažovali. Pak se ale doslechli o nedaleké stavbě řadových dřevostaveb. Vše nakonec změnil...

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

9. dubna 2026

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

9. dubna 2026

Nový spotřebič bez stresu? Víme, kdo vám ho přiveze, zapojí i odveze ten starý

Advertorial
T.S.BOHEMIA se při koupi nového spotřebiče postará o vše. Zařídí dovoz,...

Pořízení nového spotřebiče není jen o jeho výběru. Kdo ho přiveze, zapojí a odveze ten starý? A co když se něco pokazí či přístroj nebude fungovat? Právě tyhle starosti často nákup zbytečně oddalují....

8. dubna 2026

Z chudáka boháčem. Ranč vizionáře z Herbalifu má i zoo a stojí půl miliardy

Ráno vykouknete z okna a po vašem trávníku neběhá pes, ale zebra. Ano, přesně...

Ráno vykouknete z okna a po vašem trávníku neběhá pes, ale zebra. Ano, přesně tak bude vypadat realita budoucího majitele obřího ranče zesnulého podnikatele Dicka Marconiho (†89). Obří nemovitost se...

8. dubna 2026

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a...

8. dubna 2026

Prozkoumejte záhadný dům v džungli. Chata v Kolumbii skrývá víc, než čekáte

Na rozhraní kolumbijské civilizace a tropické džungle stojí dům, který z dálky...

Na rozhraní kolumbijské civilizace a tropické džungle stojí dům, který z dálky svou věží připomíná tvrz. Architekti ze studia Yemail Arquitectura vytvořili nevšední víkendové obydlí, které propojuje...

7. dubna 2026

Manželé toužili po domově. Úžasnou proměnu na Vinohradech stihli za pár týdnů

Osvěžujícím akcentem je barevně lakovaný starý repasovaný stolek.

Sto deset metrů čtverečních v bytovém domě z druhé poloviny devatenáctého století na pražských Vinohradech se díky zdařilým zásahům architekta Dana Merty a kolektivu ze Studia MA proměnilo ve velmi...

7. dubna 2026

Sbohem, paneláku! Rodina našla nový domov v řadové dřevostavbě v Litoměřicích

Řadový dům je součástí developerského projektu čtrnácti dřevostaveb v...

Roman žil spokojeně s manželkou a dvěma dětmi v zrekonstruovaném panelovém bytě v Litoměřicích. O změně neuvažovali. Pak se ale doslechli o nedaleké stavbě řadových dřevostaveb. Vše nakonec změnil...

6. dubna 2026

Čtyři lidé v malém bytě. Podívejte se na neuvěřitelné řešení se zvedací postelí

Malý byt a velká postel, to bývá vždy pořádný problém. Zejména když omezený...

Malý byt a velká postel, to bývá vždy pořádný problém. Zejména když omezený prostor obývá hned čtyřčlenná rodina. Rozkládací pohovka? Sklopná postel? Ani jedno z těchto dvou řešení nestačilo. A tak...

5. dubna 2026

Architektka vybudovala oázu pod Broumovskými stěnami. Vše začalo maringotkou

Majitelka Michaela Térová je architektkou.

Na začátku stála inspirace malebnou krajinou Broumovských stěn. Architektka zde za pomoci rodiny vybudovala chatu s bazénem. Dokázala tak spojit venkovský styl s moderními prvky.

4. dubna 2026

Chalupa ztratila svou funkci. Architekti k rekonstrukci přistoupili s pokorou

Chalupa v Borových Ladech.

Fenomén úniků do přírody zvaný chalupaření nebyl jen výsadou 20. století a především minulého režimu, tato česká specialita se udržuje dodnes. Někdy lze hovořit o tom, že architekti budují opravdové...

3. dubna 2026  11:02

Hrozba od sousedů. Co dělat, když se na váš pozemek naklánějí nemocné stromy?

Premium
Ve vaší situaci bych rozhodně nezůstával jen u ústní domluvy. Máte právo chtít,...

Se sousedkou máme slušný vztah, bez problémů. Bohužel, borovice a smrky, které jsou cca 5 až 8 metrů od hranice našeho pozemku, už dosahují výšky cca 10 až 15 metrů. Stromy jsou ve špatném stavu,...

3. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.