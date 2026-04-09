Michaela se svým mužem Jindrou žijí na Bali už devátým rokem, přestože Indonésie nebyla jejich první volbou. „Touha cestovat po Asii a žít v Asii nás provázela celý život. Nejdřív jsme se chtěli přestěhovat do Thajska, které ale turismus úplně změnil. Nakonec jsme se rozhodli pro Bali, které nám vyhovovalo náboženstvím, jídlem i místní kulturou,“ vzpomíná na začátky.
Na rozdíl od Thajska zůstává podle Michaely Bali stále autentické, a to i přes problémy s dopravou, odpadky i stále se rozmáhajícím turismem. Naopak Thajci prý vyměnili své náboženství za konzum, zatímco na Bali si lidé stále udržují tradice.
Resort namísto pivovaru
Manželé si původně na Bali chtěli zřídit malý pivovar s českým pivem přímo na pláži. Vše bylo domluvené, ale když přijeli, zjistili, že ostrov ovládají dvě rodiny a alkohol se na Bali příliš nepije. Oba pracovali dlouhá léta v pohostinství a dokonce vlastnili hotel na Šumavě. Zřízení ubytování na Bali pro Čechy se tedy vyloženě nabízelo.
„Sami zvládáme pouze školní angličtinu. Zaměřujeme se proto na české turisty, kteří jsou na tom stejně. Spousta lidí má dnes chuť i peníze cestovat, ale jsou unavení z organizovaného cestování. Výhodou je, že k nám mohou lidé přijet sami a mají jistotu, že vše bude v češtině a že se o ně postaráme. Často je to až dojemné, když lidi našeho věku poprvé přiletí sami a jsou na sebe opravdu pyšní,“ usmívá se Michaela.
Manželé první část komplexu koupili a zbytek postupně přistavovali. V současnosti díky spojení s projektem Amazing Places dokupují další pozemky, na kterých plánují přistavovat vilky.
„V současnosti máme v našem resortu Saba Cottages k dispozici pět vilek. Z toho jsou dvě čtyřlůžkové a tři dvoulůžkové. V plánu jsou další tři vilky. Do budoucna máme v plánu i výstavbu vlastní restaurace pro hosty, prostor pro cvičení jógy i zázemí pro masérky,“ vypočítává Michaela.
Přiznává, že na Bali jsou stavební úpravy složitější než u nás. „Jindra je původem stavař, takže to mají místní pracovníci ještě těžší. Stává se nám spousta vtipných situací i spousta problémů a v našich stavbách už je spousta slz i smíchu,“ popisuje Michaela stavební anabázi. Zároveň dodává, že místní jsou velmi milí a vztek na ně většinou neplatí.
Vybudování a další rozšiřování resortu nebylo podle majitelky vůbec jednoduché a občas měla chuť všechno vzdát. Radost z výsledku je ale obrovská a největší odměnou je nadšení hostů, kteří se pravidelně vrací.
„Bali si vás přitáhne. Lidi se musí vrátit, ani nevědí proč. Máme hosty, kteří se k nám vracejí třeba už pošesté,“ říká majitelka, přestože Bali podle ní není typickým tropickým rájem.
Jak bydlí Češi v zahraničí
Majitelé už mají svou stálou klientelu a spoléhají se především na osobní doporučení. Saba Cottages si v poslední době oblíbily také celebrity. Známé osobnosti pomáhají majitelům skrz sociální sítě s propagací. S organizací a managementem budov i rezervačního systému pomáhá majitelům česká manažerka. Ta je v dennímu kontaktu s hosty, a pokud si hosté přejí, bere je na výlet s českým výkladem.
„V Indonésii nelze zaměstnat nikoho na pozici, kterou by nezvládli sami Indonésané. Jinak by dnes bylo Bali australskou nebo ruskou kolonií, takže toto pravidlo opravdu ctím. Existuje také nařízení, že pokud máte zaměstnaného jednoho cizince, tak musíte mít zaměstnaných deset místních. Stejně tak se tady pozemky neprodávají, ale fungují tady dlouhodobé leasingy,“ vysvětluje majitelka specifika místního podnikání, na která si ale za dlouhá léta provozování resortu zvykla.
Přestože si resort našel své věrné klienty, i jeho se týkají sezonní výkyvy návštěvnosti. Michaela navíc přiznává, že příliš nesleduje čísla obsazenosti. „Neskutečně úžasné máme období Vánoc, kdy se kapacity vyprodají i na rok dopředu. I když jsou drahé letenky a na Bali je období dešťů, hosty máme v tomto období vždy. Víme, že naopak v červenci a srpnu máme slabší sezonu. Na druhou stranu děti mají prázdniny, takže i tak se to začíná poměrně hodně obsazovat. Vysoká sezona je také v říjnu nebo v listopadu, kdy si lidé prodlužují léto.“
Klid v dosahu turistických lákadel
Bungalovy jsou umístěné v tropické zahradě, jejíž součástí je také velký venkovní bazén. Všechny chatky jsou zařízené stylově v duchu tropického ráje.
Bungalovy se nacházejí v blízkosti pláže, což není v současnosti rychle se rozvíjejících staveb samozřejmostí. Blízkost pláže byla také jedním z faktorů, proč se majitelé rozhodli pozemek pořídit.
Manželé se do Česka vracejí jen zřídkakdy a plánují, že na Bali už zůstanou. „Do Česka nás kromě dětí a vnoučat nic netáhne. Radši než letět tam, tak koupíme dětem letenky, aby mohly přijet a udělat si u nás dovolenou. Tady se jim můžeme věnovat mnohem víc, než když oni musí v Česku do práce.“
Michaela se zapojuje i do života místní komunity. Nedávno se začala účastnit charitativních projektů na podporu místních psů. Dětem zřídili s manželem hřiště s trampolínami a v zimě pořádají pro své sousedy tradiční setkání.
„Zpívají se české koledy, místní děti pečou perníčky a píšou Santa Clausovi, co by si přály k Vánocům. Jejich přání mě vždycky dojmou. Přejí si třeba lahev na vodu do školy nebo nové boty,“ uzavírá Michaela, která je nejen přínosem pro české turisty hledající „domov daleko od domova“, ale také pro místní komunitu.