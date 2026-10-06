Rodinný dům na Hané má dispozici 4+kk a podlahovou plochu 136 metrů čtverečních. Garáž, která je dnes běžným vybavením, v domě chybí. O to důležitější bylo dobře promyslet, jak využít každý kout domu i zahrady.
„Snažili jsme se dům i zahradu navrhnout tak, aby se do nich vešlo všechno, co jsme od našeho bydlení chtěli. Nechtěli jsme ale prostor jen na okrasu. Chtěli jsme, aby se v něm hlavně dobře žilo,“ popisuje majitelka.
Základ navrhla designérka, zbytek zařídili sami
Při zařizování interiéru se manželé nebáli obrátit na odborníka. Designérka jim pomohla vytvořit základní koncept domu, sjednotit barevnost a promyslet rozmístění jednotlivých prvků. Samotné vybavování ale majitelé vzali do vlastních rukou. Nábytek, dekorace i další doplňky postupně vybírali a pořizovali sami, vždy s ohledem na původní návrh.
Výsledkem je kompromis mezi odborně připraveným interiérem a osobním vkusem majitelů. Designérka jim pomohla určit směr, ale jednotlivé detaily si už manželé vytvořili podle sebe.
„Nejoblíbenějším místem celé naší rodiny je obývák s kuchyní. Je to takové naše srdce celého domu. Tady se scházíme, jíme, smějeme se, pouštíme si hudbu, filmy, užíváme návštěvy a odpočíváme. Právě tady žijeme,“ vypráví Iva. Ve svém domě je velmi pyšná především na postel, kterou dlouho sháněli.
„Všechno ale bylo buď mimo naše finanční možnosti nebo se nám nabízené postele nelíbily. Nakonec jsme poprosili manželova bratrance, který je čalouník a postel nám udělal přesně podle našich požadavků. Je kvalitní, krásná a ještě má tu přidanou hodnotu, ze ji dělal člen z naší rodiny s láskou,“ dodává majitelka.
Nad vybavením strávili majitelé spoustu času. V době zařizování panoval covid a manželé měli malé miminko. Po jeho uspání si vždy vzali vizualizace od designérky a hledali totožné vybavení dle návrhu. 90 procent veškerých doplňků, osvětlení a všechno další pořídili z e-shopů.
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„Za designérku jsme moc vděční a doporučili jsme ji už hodně lidem. Využila každý centimetr našeho domu a cely dům sladila v jeden harmonický celek. Hodně nám pomohla s osvětlením, podhledy, kuchyní, doporučila nám kachličky do koupelny a dala různé praktické tipy. Za mě to byla investice navíc, která se opravdu hodně vyplatila,“ přiznává Iva.
Největší výzvou bylo pro manžele opuštění městského života a přesun na vesnici, kdy se báli velké změny a nepohodlí. Dnes je ale jasné, že pro šlo o jedno z nejlepších rozhodnutí v životě.
Zahrada, kde se žije
Stejný princip jako u zařizování interiéru zvolili také u zahrady. Nejprve si nechali zpracovat návrh, aby věděli, jak prostor rozdělit a kam jednotlivé prvky umístit. Potom už zahradu budovali postupně, vlastním tempem. A právě postupné proměňování je na pozemku podle majitelů jedna z nejlepších věcí. Nemuseli mít všechno hotové najednou. Postupně zjišťovali, co rodině vyhovuje, co naopak chybí a co by mohli ještě doplnit.
Dům stojí na 629 metrech čtverečních. Samotná zahrada přitom zabírá něco málo přes 300 metrů. Přesto se na ni vešlo překvapivě mnoho. Hlavním cílem přitom nebylo vytvořit dokonalou zahradu na pohled, ale místo, kde bude rodina skutečně trávit čas. Dominantou zahrady je velká terasa o ploše 36 metrů čtverečních. Funguje jako přirozené centrum celého venkovního prostoru a v průběhu roku slouží k jídlu, odpočinku i setkávání s rodinou.
V jejím okolí se podařilo najít místo také pro bazén, ohniště, zahradní sprchu, houpačku a houpací síť. Nechybí ani pítko a zázemí pro malého syna. Pro něj vzniklo na zahradě pískoviště a dřevěné kůly, na kterých může skotačit a vymýšlet si vlastní hry.
Zahrada tak není rozdělena na „reprezentativní“ a užitkovou část. Všechno se tu přirozeně prolíná. Rodina může odpočívat, sportovat, koupat se, hrát si i společně stolovat.
Přestože je pozemek poměrně kompaktní, majitelé nechtěli rezignovat ani na pěstování. Na zahradě se proto nacházejí vyvýšené záhony, kompostér, ovocné keře a množství dalších rostlin. Mezi výrazné dřeviny patří šest muchovníků, tři břízy nebo několik sloupovitých ovocných stromů. Záhony zase zaplňují trvalky. Právě množství zeleně dodává zahradě atmosféru a zároveň zajišťuje, že se její podoba v průběhu roku neustále mění.
„Na zahradě nejvíc milujeme její proměnlivost. Baví nás, že není krásná jen v jednom období. Dá se na ni dívat během celého roku a vždycky na ní člověk objeví něco jiného,“ popisuje majitelka.
Právě proto při jejím plánování nechtěli sázet jen na rychlý efekt. Důležitou roli pro ně hrály stromy a rostliny, které budou postupně růst a zahradě dodávat charakter.
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Proměnu domu a zahrady začala majitelka sdílet na svém instagramovém profilu. Původně přitom vůbec nepočítala s tím, že by z profilu mohlo být něco většího.
„Založila jsem si ho vlastně jen tak pro sebe. Chtěla jsem mít památku na to, jak jsme si náš domov postupně vytvářeli, a vést si takový malý online deníček našeho bydlení,“ vysvětluje.
S rostoucím počtem sledujících ji sdílení začalo bavit stále víc. Majitelé přitom nechtějí ukazovat jen výsledek, ale i cestu, která k výsledku vede – včetně postupných změn, nápadů a někdy i věcí, které se nepovedou úplně podle představ.
„Na životě v domě se zahradou je krásné právě to, že nikdy není úplně hotovo. Člověk pořád něco vymýšlí, předělává, sází, staví nebo zjistí, že by se něco dalo udělat ještě lépe,“ zakončuje majitelka.