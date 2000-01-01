Myšlenku, že by její 95letá babička Patricia odešla do domova seniorů, nemohla Britka Becky Curdová vystát. Rozhodla se proto pro netradiční řešení: na vlastní zahradě jí nechala postavit plně vybavený domek za v přepočtu necelé dva miliony korun. Babička tak má své soukromí, ale rodinu stále na dosah.
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Becky měla s babičkou blízký vztah už od dětství. Pekly spolu, dováděly na zahradě a později si ke svým společným rituálům přidaly i skleničku něčeho ostřejšího.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Když Becky dospěla a pořídila si vlastní rodinu, její babička žila v třípokojovém domě a od smrti manžela Petera před 37 lety se o sebe i o dům starala sama. S přibývajícím věkem už ale nezvládala úklid ani údržbu tak, jako dřív.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Rodina Becky má naštěstí velkou zahradu, a tak bylo rozhodnuto.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Postavit babičce dům na zahradě byl nápad mého táty. Babička byla z té myšlenky opravdu nadšená,“ vzpomíná Becky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Babiččin nový příbytek má ložnici, koupelnu, kuchyňku i obývák a nachází se jen asi 18 metrů od domu rodiny. Becky tak za babičkou chodí několikrát denně. Na čaj, kus řeči a samozřejmě také na nezbytnou brandy a něco sladkého.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Myslím, že jsme si díky tomu jsme si s babičkou ještě víc blízké. Nejraději mám malé každodenní věci, jako když jí nesu snídani, sedíme spolu u pití nebo poslouchám její vtipné historky,“ říká Becky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Patricia byla zpočátku téměř úplně soběstačná. Jak ale její pohyblivost zeslábla, rodina jí začala více pomáhat. Ráno ji Becky nebo její maminka obléknou, tatínek Chris (70) nosí oběd a večer jí někdo z rodiny pomůže s přípravou na spaní. A pak přijde na řadu již zmíněná brandy a sladká tečka.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Jedinou další možností by byl domov důchodců, což ale babička vždy odmítala. Pořád mi říká, že až přijde čas, tak její domek převezmu. Ale prý si musím počkat, až na mě přijde řada,“ směje se Becky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Domek byl postavený za zhruba dvanáct týdnů a náklady se vyšplhaly v přepočtu k necelým dvěma milionům korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zahradní domek je pro Patricii vítané útočiště a zároveň místo, kde může trávit čas s rodinou.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na svatební fotografii stojí Patricia po boku svého manžela Petera, s nímž si později vytvořila domov plný společných vzpomínek. Když Peter před 37 lety zemřel, Patricia v jejich domě zůstala sama a dlouhá léta se o něj dokázala starat bez cizí pomoci.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Patricia během života pracovala jako kadeřnice a později jako hospodyně, takže péče o druhé i o domácnost pro ni byla dlouhá léta samozřejmostí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nyní se role obrátily a pomáhá jí rodina. Svou vděčnost dává najevo po svém – podle Becky jí téměř každý den zpívá: „Já jsem ale šťastná dáma.“
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Jestli jste v podobné situace a máte prostor, jděte do toho,“ radí dnes Becky ostatním lidem, které trápí budoucnost jejich prarodičů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz