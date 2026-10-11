Becky měla s babičkou blízký vztah už od dětství. Pekly spolu, dováděly na zahradě a později si ke svým společným rituálům přidaly i skleničku něčeho ostřejšího.
Když Becky dospěla a pořídila si vlastní rodinu, její babička žila v třípokojovém domě a od smrti manžela Petera před 37 lety se o sebe i o dům starala sama. S přibývajícím věkem už ale nezvládala úklid ani údržbu domu jako dřív. Rodina Becky má naštěstí velkou zahradu, a tak bylo rozhodnuto.
„Postavit babičce dům na zahradě byl nápad mého táty. Babička byla z té myšlenky opravdu nadšená,“ vzpomíná Becky.
Babiččin nový příbytek má ložnici, koupelnu, kuchyňku i obývák a nachází se jen asi 18 metrů od domu rodiny. Becky tak za babičkou chodí několikrát denně. Na čaj, kus řeči a samozřejmě také na nezbytnou brandy a něco sladkého.
„Myslím, že jsme si díky tomu s babičkou ještě víc blízké. Nejraději mám malé každodenní věci, jako když jí nesu snídani, sedíme spolu u pití nebo poslouchám její vtipné historky,“ říká Becky, která jednoho dne po babiččině smrti domek převezme.
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