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Babičku si chtěla nechat u sebe. Vnučka postavila 95leté ženě domek na zahradě

Klára Lyons
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Myšlenku, že by její 95letá babička Patricia odešla do domova seniorů, nemohla... Becky měla s babičkou blízký vztah už od dětství. Pekly spolu, dováděly na... Když Becky dospěla a pořídila si vlastní rodinu, její babička žila v... Rodina Becky má naštěstí velkou zahradu, a tak bylo rozhodnuto. „Postavit babičce dům na zahradě byl nápad mého táty. Babička byla z té... Babiččin nový příbytek má ložnici, koupelnu, kuchyňku i obývák a nachází se jen... „Myslím, že jsme si díky tomu jsme si s babičkou ještě víc blízké. Nejraději... Patricia byla zpočátku téměř úplně soběstačná. Jak ale její pohyblivost... „Jedinou další možností by byl domov důchodců, což ale babička vždy odmítala.... Domek byl postavený za zhruba dvanáct týdnů a náklady se vyšplhaly v přepočtu k... Zahradní domek je pro Patricii vítané útočiště a zároveň místo, kde může trávit... Na svatební fotografii stojí Patricia po boku svého manžela Petera, s nímž si...
Myšlenku, že by její 95letá babička Patricia odešla do domova seniorů, nemohla Britka Becky Curdová vystát. Rozhodla se proto pro netradiční řešení: na vlastní zahradě jí nechala postavit plně vybavený domek za v přepočtu necelé dva miliony korun. Babička tak má své soukromí, ale rodinu stále na dosah.

Becky měla s babičkou blízký vztah už od dětství. Pekly spolu, dováděly na zahradě a později si ke svým společným rituálům přidaly i skleničku něčeho ostřejšího.

Když Becky dospěla a pořídila si vlastní rodinu, její babička žila v třípokojovém domě a od smrti manžela Petera před 37 lety se o sebe i o dům starala sama. S přibývajícím věkem už ale nezvládala úklid ani údržbu domu jako dřív. Rodina Becky má naštěstí velkou zahradu, a tak bylo rozhodnuto.

„Postavit babičce dům na zahradě byl nápad mého táty. Babička byla z té myšlenky opravdu nadšená,“ vzpomíná Becky.

Babiččin nový příbytek má ložnici, koupelnu, kuchyňku i obývák a nachází se jen asi 18 metrů od domu rodiny. Becky tak za babičkou chodí několikrát denně. Na čaj, kus řeči a samozřejmě také na nezbytnou brandy a něco sladkého.

„Myslím, že jsme si díky tomu s babičkou ještě víc blízké. Nejraději mám malé každodenní věci, jako když jí nesu snídani, sedíme spolu u pití nebo poslouchám její vtipné historky,“ říká Becky, která jednoho dne po babiččině smrti domek převezme.

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Témata: rodina

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