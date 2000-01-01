Osmatřicetiletá Lindzi Hargrave z anglického Leicestershiru si splnila dětský sen, když přestavěla patrový autobus na příjemné bydlení. Časem ale přišlo vystřízlivění.
Autobus koupila na eBay za 18 tisíc liber (500 tisíc korun).
Vůz dřív sloužil londýnské metropolitní policii.
Autobus měl málo najetých kilometrů a skvělý pravidelný servis.
Na přestavbě pracovala každý volný večer a víkend, často s pomocí své maminky.
Využívala především recyklované a použité materiály a nábytek z druhé ruky.
V autobusu vytvořila i knihovnu, kterou využívá jako komunitní prostor pro zájemce na festivalech a akcích.
„Vždy mě fascinovaly patrové autobusy a měla jsem bláznivý sen, že v něm jednou budu bydlet,“ říká.
Její sen se začal plnit ke konci roku 2022, kdy ztratila radost ze života. Byla ve špatném partnerském vztahu a tehdy se rozhodla, že si koupí autobus. Vůbec ale nevěděla, do čeho jde.
„Neměla jsem žádné úspory ani bohatou rodinu, která by mi mohla pomoct,“ říká Lindzi.
Na začátku roku 2023 za mnou přišel bratr a řekl, že chce prodat dům, ve kterém jsme oba s rodiči bydleli a který jsme zdědili.
Bál se, že budu naštvaná, ale já byla nadšená, protože jsem najednou měla peníze na svůj sen.
Prodejem domu získala 40 tisíc liber (1,1 milionu korun) a mohla se vrhnout na přestavbu autobusu.
Na začátku roku 2025 získala licenci na řízení tohoto typu vozidla a do autobusu se nastěhovala.
Ale i když si lidé myslí, že její alternativní způsob života jí šetří peníze, není to pravda.
„Peníze jsem neušetřila. Spíš si myslím, že náklady jsou ještě vyšší než v běžném domě,“ říká Lindzi.
Současně dodává, že se rozhodně do projektu nepustila proto, aby něco ušetřila.
„Nicméně jsem věděla, že si vlastní bydlení koupit nemohu. A nechci ani splácet hypotéku. Koupě autobusu mi umožnila vlastnit nějaký svůj prostor,“ vysvětluje šťastná majitelka.
Údržba a provoz autobusu jsou ale hodně drahé.
Pojištění vyjde na 5 500 liber (153 tisíc korun) ročně, a to je pro Lindzi vždy hodně peněz. A datum se opět nepříjemně blíží.
Mezi další náklady patří pronájem kempu, který činí v průměru 100 liber týdně (2 775 korun). A 300 liber měsíčně (8 325 korun) stojí vytápění autobusu.
Pokud náklady neklesnou, neví, zda bude s bydlením v autobuse pokračovat.
Nyní autobus zaparkovala a na silnice se znovu vydá až v létě.
Byla to dlouhá a náročná cesta. Lindzi se učila vše úplně od nuly. Ať to byla výroba nábytku, nebo péče o motor autobusu.
Je to těžká práce doplňovat a vyprazdňovat nádrže s vodou, udržovat oheň a vyprazdňovat toaletu.
Díky překážkám si prý začala vážit drobností a stal se z ní lepší a pokornější člověk.
Když se nyní ohlédne zpět, nemůže uvěřit, kolik se toho za těch několik let událo. Svůj projekt považuje za splněný sen a cestu, která ji naučila žít po svém a být blíž lidem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz