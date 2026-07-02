Chtěli moderní, vzdušné a funkční bydlení inspirované australskou architekturou, ale technicky přizpůsobené středoevropskému klimatu. Výsledkem je dům s obytnou plochou 220 m², který kombinuje otevřenost australského stylu s energetickou efektivitou a důrazem na detail.
Základem návrhu byla jednoduchost, světlo a propojení interiéru se zahradou. Obytný prostor je řešen jako otevřená zóna s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, což je koncept, který si majitelé přivezli právě z Austrálie. Velká okna, přímý vstup na terasu a důraz na přirozené světlo vytvářejí atmosféru, která je v českých domech stále spíše výjimkou.
Dům je navržen tak, aby byl provozně maximálně úsporný. Vytápění, ohřev vody i běžný provoz zajišťuje fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kWp doplněná o bateriové úložiště 11 kWh. Díky tomu se roční náklady na energie pohybují kolem 36 tisíc korun, což je u domu této velikosti mimořádně nízká hodnota. Budova dosahuje energetické třídy PENB A.
Velká pozornost byla věnována i samotnému návrhu dispozice. Majitelé strávili mnoho času nad půdorysy, aby každá místnost měla jasnou funkci a logické návaznosti. Dům je navržen jako plně bezbariérový, aby byl pohodlný nejen dnes, ale i do budoucna. Všechny hlavní místnosti jsou v jedné úrovni a bez prahů, což odpovídá australskému stylu a zároveň zvyšuje dlouhodobou použitelnost domu.
Součástí domu jsou také dvě kryté verandy – jedna orientovaná do zahrady a druhá směrem k ulici. Slouží jako přirozené prodloužení obytného prostoru a umožňují trávit čas venku i při horším počasí, což je prvek typický pro australský způsob života.
Stavba přinesla několik výzev
Po návratu do Česka zjistili, že sehnat kvalitní řemeslníky je složitější než dříve. Některé práce bylo nutné přeorganizovat, jiné nakonec zvládli sami, aby měli jistotu, že výsledek bude odpovídat jejich představě. Nešlo o extrémní podmínky ani improvizaci, ale o pečlivé hlídání detailů a kvality provedení.
Každý krok byl promyšlený, protože cílem nebylo postavit dům rychle, ale dobře. Výsledkem je stavba, která kombinuje australskou jednoduchost s českou precizností a důrazem na dlouhou životnost.
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Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí
Zahrada je plná života
Zahrada o rozloze 1 243 m² tvoří samostatnou kapitolu celého projektu. Je rozdělena na několik částí, z nichž každá má vlastní charakter a funkci. Přední část zahrady s japonskými azalkami je založena na principu golden ratio (zlatý řez), který používal Leonardo da Vinci. Díky tomu má kompozice přesné proporce a působí přirozeně vyváženě.
Tato část vznikala postupně a s velkou péčí, protože majitelé chtěli, aby působila harmonicky a měla jasný řád, nikoli jako náhodné rozmístění prvků. Japonské azalky doplňují kameny, tvarované keře a jemné detaily, které vytvářejí klidovou zónu hned u vstupu na pozemek.
Zadní část zahrady je věnována společnému trávení času. Dominantou je kruhové ohniště s kamenným posezením, kde rodina tráví večery s přáteli. Oheň, kamenné lavice a výhled do zeleně vytvářejí atmosféru, která připomíná australský způsob života – jednoduchý, přirozený a orientovaný na venkovní prostor.
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Zahrada je zároveň plná života. Roste zde více než padesát hortenzií, různé druhy růží a také ovocné keře a stromy. Pro vnoučata tu mají ostružiny, maliny, kanadské borůvky, meruňky, hrušně, jabloně i třešeň. Zahrada tak není jen estetickým prvkem, ale i místem, kde se sklízí vlastní úroda a kde se dá trávit čas v každém ročním období.
Úplně posledním dílem celé stavby byla instalace brány a branky, která se nakonec prováděla až ve chvíli, kdy napadl první sníh. Dnes jsou majitelé skutečně rádi, že mají vše za sebou a mohou si užívat plody své práce.
Některé věci by dnes udělali jinak – ne proto, že by tehdy udělali chybu, ale protože po letech bydlení člověk vždycky zjistí, že některé detaily by mohly být ještě lepší. To ale považují za přirozenou součást života i každé stavby. S manželkou věří, že se jim podařilo postavit krásný a pohodlný energeticky nenáročný dům, který bude dobře sloužit i dalším generacím.