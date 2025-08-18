Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým nábytkem vyrobeným na míru si od jeho potomků pronajala sklářská společnost Bomma a proměnila jej na unikátní showroom, Ateliér Bomma.
Plány domu vypracoval vídeňský architekt historismů a secese Friedrich Ohmann. V roce 1912, kdy už se se stavbou začalo, však přepracoval plány architekt Emil Králíček a klasicizující secesi proměnil v inovativní kubismus.

Velký byt ve druhém patře (178 m2) domu Diamant nechal Adolf Hoffmeister pro svou rodinu navrhnout a vybudovat ve 30. letech. Tento interiérový skvost se dodnes zachoval ve své původní podobě, kterou z velké části definuje sofistikovaný vestavěný nábytek a dřevěná paneláž.

Autorem funkcionalistické adaptace je pravděpodobně architekt Jaroslav Fragner, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého modernismu první poloviny minulého století.

Proměna bytu na ateliér

Bomma si byt pronajala přímo od potomků Adolfa Hoffmeistera. Interiér Ateliéru Bomma vznikl s respektem k této rodině i k dobovému vestavěnému vybavení.

Při rekonstrukci bylo nutné zohlednit i požadavek možnosti navrácení interiéru do původního stavu, proto bylo nezbytné přicházet s rafinovanými řešeními, která interiér přemění pouze dočasně, nikoliv nenávratně.

Proměna interiéru nebyla vůbec jednoduchá, například velkým (a nepříjemným) překvapením byly podhledy stropů, které byly rákosové, a tedy dost křehké. Naštěstí skelet domu je ze železobetonu, takže se nakonec vše zvládlo.

Původní, na míru zhotovený funkcionalistický nábytek zkombinovala s produkty předních světových značek současného interiérového designu italská designérka a majitelka designové galerie v Miláně Sophie Wannenesová, společně s kreativním ředitelem značky Bomma Václavem Mlynářem.

Odvážný výběr barev a osvětlení podtrhuje výsledek zachování prvorepublikové „gatsbyovské atmosféry“, která se vymyká současnému minimalistickému trendu. Celkový kompaktní, harmonický dojem podtrhují a doplňují umělecká díla, která vybírala kurátorka Danica Kovářová.

Z bytu tak vzniklo místo pro setkávání odborníků i nadšenců s vášní pro design, ve kterém byly poprvé k vidění všechny kolekce svítidel značky Bomma.

Adolf Hoffmeister

Stavebníkem domu Diamant byl guru československé avantgardy Adolf Hoffmeister (1902 – 1973). Tento všestranný český umělec se zabýval literaturou, výtvarným uměním, byl karikaturistou, dramatikem, scénografem, spisovatelem, malířem, diplomatem, právníkem, vysokoškolským profesorem VŠUP i cestovatelem. Stal se zakládajícím členem Devětsilu, spolupracoval s Osvobozeným divadlem či s E. F. Burianem. Byl předsedou Svazu československých výtvarných umělců (1964–1967, 1967–1968).

V roce 1958 obdržel od francouzského ministra kultury Řád umění a literatury. Zastupoval Československo v UNESCO a PEN klubu i v dalších mezinárodních organizacích, byl i členem AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků).

O architektovi

Emil Králíček se narodil v roce 1877 v Havlíčkově Brodě. Po absolvování gymnázia a stavební průmyslové školy pracoval pro architekta Antonína Balšánka. V roce 1900 odešel do německého Darmstadtu, kde navázal spolupráci s Josephem Mariou Olbrichem, který tam založil avantgardní uměleckou kolonii. Zde se přiblížil k moderním stylům, především secesi, kterou později uplatnil jako projektant u stavební firmy Matěje Blechy, kde se podílel na projektování domovních průčelí a vestibulů.

Později se osamostatnil a od secese se dostal k nastupujícímu kubismu a patři k plodným kubistickým architektům. Jako součást Adamovy lékárny navrhl na Jungmannově náměstí unikátní lucernu, která dodnes zůstává jedním z nejzajímavějších děl tohoto směru. Mezi lety 1912 a 1913 pak navrhl pravděpodobně nejvýznamnější dílo své kariéry, činžovní dům Diamant (někdy označovaný i jako palác Diamant), který stojí na rohu Spálené a Lazarské ulice.

