Příspěvek rodičů na zařízení bytu dětem se občas mění na danajský dar

Jak se navrhuje vzorový byt pro developera, který není určený pro konkrétního člověka?

Třeba skupina LEXXUS zastupuje více developerů, nabízí klientům i službu LEXXUS Architekt, která jim pomáhá řešit jejich právě pořízený interiér.

Vzorový byt Chabry - pozvánka k jídelnímu stolu

U vzorových bytů má developer samozřejmě určité konkrétní podmínky. Od finančních nákladů až po zadání, třeba byt pro čtyřčlennou mladou rodinu, byt pro mladé rodiče s jedním dítětem, kteří mají rádi kola…

To je dané i typem projektu, který může být třeba blízko cyklostezky. U drahých projektů je zase nutné demonstrovat cenu i ve vybavení bytu.

Jiní developeři preferují určité styly, třeba skandinávský, to platí například u Skansky. Další zase nechávají vše na mně, tedy kromě finančního stropu. Někdy je to hodně obtížné.

Například nedávno se jeden investor rozhodl, s ohledem na pandemii covidu a obrovský propad turistiky, předělat ještě nedokončený objekt hotelu na miniaturní garsoniéry a byty 2+kk. Návrh měl potencionální klienty přesvědčit, že i v malém bytě lze bydlet. Takže přišla ke slovu třeba i sklopná lůžka…

Když se developerovi nepovede nějaký projekt, volá pak někdy na pomoc architekta, aby jeden z bytů proměnil tak, aby se mu podařilo prodat i ostatní. To ovšem zpravidla končívá kompromisem, špatný projekt nikdy úplně nezachráníte. Takovým se vyhýbám.

Takže navrhovat interiér pro konkrétního klienta je jednodušší?



Situace se dnes zlepšila, lidé přicházejí už s konkrétní představou. Najdou si inspiraci na Facebooku, na Pinterestu, vědí, co chtějí. Čím jsou klienti mladší, tím přicházejí připravenější, hlavně ženy vyhledávají inspiraci už předem.

A je to vždycky dobře?

Někdy u mladých lidí vstupují do hry rodiče, kteří dětem hradí vybavení. A pak občas chybí určitá pokora, mladí si pořizují bez rozmyšlení drahé designové kousky (šetřit na ně nemuseli), nebo sice působivé, ale nepraktické. Jenže jsou právě cool… To mladý člověk bez zkušeností někdy nedomyslí. Příklad? Černá sanita. Její údržba není vůbec jednoduchá.

Kdo už bydlel ve vlastním bytě nebo dokonce v několika, má už zkušenosti a hned prohlásí: to už nikdy nechci.

Vzorový byt - projekt Chabry: dětský pokoj pro malého námořníka

Je rada na to, jak se podobným chybám vyhnout?



To je obtížné. Snad když si chci vybrat něco hodně netradičního, musím být o tom přesvědčený na 200 procent. Třeba teď jsou módní antracitové kuchyně. Bude se mi ale líbit i za deset let?! Přitom právě výměna kuchyně představuje hodně drahou záležitost. Módní věci mohou být navíc hodně zrádné, rychle se okoukají.

Čím jsem starší, tím dávám častěji přednost klasice, bílá kuchyň s dřevěnou podlahou, zemité a přírodní barvy, béžová, písková, ty se nikdy neomrzí.

Projekt Šmukýřka: Anna Lacová vždy preferuje dřevěnou podlahu. A také bílou kuchyň.