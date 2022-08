Antonín Panenka má dům v Nespekách. Pochvaluje si výbornou hospodu

Mistr Evropy z Jugoslávie 1976 a autor pověstného „vršovického dloubáku“ se narodil v Praze a celé dětství prožil v Moravské ulici na Vinohradech, kousek od ní měl i základní školu. První velká změna bydliště přišla v roce 1981, kdy vyměnil fotbalový klub Bohemians Praha za SK Rapid Vídeň.

„Měli jsme tam krásné bydlení v ulici Trazerberggasse, kousek od stadionu a velvyslanectví, kde byla škola. Byl to byt i s garáží v komplexu s velkou kopcovitou zahradou, bazénem a tenisovým kurtem. Bydlel jsem ve čtvrtém patře, kde jsem měl velkou otevřenou terasu,“ popisuje Panenka čtyřletý pobyt v Rakousku, kam přesídlil i s manželkou Vlastou, synem Tomášem a dcerou Martinou. Po návratu si zase kufry vybalili ve zmíněné Moravské ulici, kde žili až do roku 2011.

Díky svému angažmá v Rakousku si Antonín vydělal dostatek peněz na to, aby mohl začít uvažovat o nákupu parcely a stavbě rodinného domu. Proč padla volba právě na čtyřicet kilometrů vzdálené Nespeky?

„Moji rodiče měli čtyři kilometry odsud přes řeku chatu. Měl jsem dva spolužáky, kteří sem do Nespek jezdili, protože jejich rodiče tu měli chaty. Když měli prázdniny, tak jsem sem za nimi jezdil. Chytali jsme ryby, koupali se a dělali blbosti. Takže se dá říct, že jsem tady to prostředí dobře znal. Bylo tu hřiště, kde jsme pořád mastili fotbal. Líbilo se mi to tu,“ vzpomíná slavný fotbalista na své dětství u řeky Sázavy.

„Byl tu rozestavěný okál. Stavbu jsme dokončili. Byl to pro nás spíše rekreační domek, kam jsme jezdili na Vánoce, na víkendy,“ dodává. Později okál prodal a na pozemku o rozloze kolem 1 050 m2 dal postavit dvojdomek. V jedné části žije dcera s přítelem a ve druhé Panenkovi, jejichž syn obývá horní patro. „Dcera ke mně chodí na pivo, já k ní koupat do bazénu,“ směje se Antonín.

Doutníček na terase

Stavbu domu a zařizování interiéru si vzala na starost manželka. „Architekta jsme neměli. Žena je šikovná, měla své představy. Prodebatovali jsme to se stavební firmou,“ popisuje Panenka budování svého sídla obklopeného zelení.

Jeho nejoblíbenějším místem v domě je bílá pohovka na terase, kde si tu a tam zapálí doutníček. Hned vedle ní je umístěna infrasauna. „V létě, když je venku teplo, do ní samozřejmě moc nechodím. Spíš od podzimu do jara. Využívám ji třeba po celodenním tenisovém turnaji. Opravdu mi to pomáhá. Únava odejde daleko rychleji,“ pěje Antonín ódy na místečko, ze kterého má výhled nejen na zastíněnou terasu, ale i do zahrady.

O tu, jak se přiznal, se stará především jeho žena Vlasta. On je v domácnosti spíše na jiné práce. „Jsem docela manuálně zručný, dřív jsem byl schopný udělat víc věcí. Teď už to nechávám na lidech, kteří tomu rozumějí. Když se rozbijí žaluzie, sporák atd.,“ říká fotbalista a vyučený soustružník.

Ačkoliv je jeho zručnost doma nepostradatelná, na úpravy, které Vlasta pro letošní léto vymyslela, si netroufá. „Budeme malovat a dávat to tu znovu dohromady. Musím to organizovat já. Jsme tady jedenáct let. Jsem zvyklá všechno udělat najednou, a ne po kouskách,“ prozrazuje paní Panenková plány, které zahrnují i nákup nové rohové sedací soupravy.

Bydlí v dobré společnosti

Za jedinou, ale opravdu malou nevýhodu života v Nespekách nepovažuje Antonín ani tak absenci obchodu s potravinami nebo zdravotního střediska, jako spíš to, že kvůli nejrůznějším společenským akcím, které se zpravidla dějí v hlavním městě, musí často usedat za volant.

Na druhou stranu má možnost popovídat si se známými osobnostmi, které se staly jeho sousedy.

„Vedle bydlí majitel Chuchle, naproti herec Jaromír Hanzlík. Tři sta metrů odsud měl chatu Josef Vojta, to byl výborný fotbalista, který hrál za Spartu. Také tu žil slávista Karel Nachtman. Rekreační bydlení tu vlastní i operní pěvec Vratislav Kříž, zpíval hymny při fotbalech a hokejích,“ říká fotbalová legenda, která rozhodně ještě nepověsila kopačky na hřebík. Když má chuť, může si jít začutat na fotbalové hřiště, které je od jejich domu vzdáleno pouhé dvě minuty chůze.

30. července 2017