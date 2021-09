Anife Vyskočilová má chatu v Suchdole s krásným výhledem na Prahu

Před patnácti lety přijela navštívit kamarádku, tehdejší předsedkyni kolonie, a energie zdejšího místa jí hned učarovala. Pozemek s chatou, který ji oslovil nejvíce a jehož se posléze stala majitelkou, měl zajímavou historii. Právě sem spadla jediná letuška, jež tehdejší havárii letadla zázrakem přežila, a snad i proto Anife věří, že má místo pozitivní energii. Jugoslávským letounem tehdy cestovalo 120 lidí, při neštěstí nebo bezprostředně po něm zahynulo 79 lidí včetně čtyř z pěti členů posádky (více o havárii se dočtete v článku Trosky a hromada těl. Od největší letecké havárie v Česku uplynulo 40 let).

„Nezačala jsem tady zrovna nejšťastněji. Hned jsem si tu pronajala chatičku, domluvila se s majitelkou, že mi ji nechá na delší dobu, a celou si ji krásně opravila. Jenže paní, když viděla, jak je po opravě pěkná, tak mě z ní vystrnadila už po roce,“ vzpomíná Anife.

Herečka a moderátorka přiznává, že byla vážně naštvaná a začala se tady poohlížet po vlastní. Ta, kterou má nyní, byla její vysněná, z legrace se o ni hádala s Radkem Johnem, jejím tehdejším šéfem z Novy, který do zahrádkářské kolonie také jezdil za známými. Chata byla volná, ale majitel, starý pán, sám předseda Svazu zahrádkářů celé České republiky, ji nechtěl nikomu prodat.



Chtěl, aby zůstala tak, jak je, žádné velké modernizace, kácení vzácných stromů, které zasadil, a podobně. Anife ho chodila přemlouvat dlouho, nakonec mu sedla na klín, dala mu pusu a plácla si s ním, že s chatou a zahrádkou nebude dělat žádné vylomeniny.

„Byla jsem hrozně šťastná, mám ráda zdejší lidi. To jsou lidi z paneláků, malých bytů, a oni sem jezdí čerpat pozitivní energii. Pěstují tu rajčata, jahody, večer opékají buřty, pozvou si známé a jsou spokojeni. Tohle by se mělo zachovat, teď tu hrozí stavba silničního obchvatu a spousta známých o svou radost přijde. My vlastníme jen ty chatky, pozemky ne, ty jsou v majetku státu, takže když k něčemu takovému dojde, majitel musí ještě na vlastní náklady tu stavbu odstranit,“ vysvětluje.

„Nehledě na to, že na takové pozemky, jako jsou tady, číhají developeři, kteří by tu nejradši postavili novou rezidenční čtvrť. Nedávno natočený film Teroristka s Ivou Janžurovou je vlastně o podobné věci. Zdejší osada je skvělá i pro děti, vše je oplocené, bezpečné, dovnitř areálu, který se uzamyká, se auty nevjíždí.“

Začala zase od nuly

Když Anife chatku koupila, byla neudržovaná, ve velmi špatném stavu. Na rekonstrukci se podílela ona i její syn Harry. Pamatuje si na každý kámen a každou květinu na skalce, kterou tady zasadila. Předělat se musel i vnitřek chaty, z verandy se stala malá kuchyňka, ve které je ovšem vše potřebné.

Vešel se i malý záchod s hadicí na sprchování. Z okna kuchyně je výhled na malý bazének, který ale na osvěžení stačí. A protože je pozemek oplocen, dá se zde koupat i bez plavek.

Do jediné místnosti se muselo vejít vše podstatné. Velká postel s televizí, lednice, křeslo i úložné prostory na oblečení. Celý interiér je krásně sladěný a chatka Anife byla mezi zdejšími usedlíky prohlášena za nejkrásnější, na což je majitelka náležitě pyšná.

Když byl celý vnitřek hotový, stala se nepříjemnost. Utrhl se špatně přichycený bojler a veškerá voda se vylila do chaty. Zničena byla kuchyň i podlahy.

Nedalo se dělat nic jiného než vše znovu opravit, naštěstí pomohli kamarádi, kterým Anife za odměnu chatu občas půjčuje. Přece jenom už nemá tolik času trávit zde víkendy, její novou aktivitou, kterou přerušil covid, je práce ve Stodole Herink.

Krásný objekt kousek za Prahou, kde se výborně vaří a je zde i velká prodejna designového nábytku, se stal jejím druhým domovem. Když přišla nedávno o svou vlastní osobitou kavárnu a kosmetický salon v centru Prahy, domluvila se na spolupráci se zdejším majitelem, a téměř denně ji tedy můžete vidět „kmitat“ zejména u zdejšího baru.



Listy místo trnů

To, že přišla o svůj vlastní podnik, ji mrzí, ale zužitkovala alespoň nábytek. Posezení u grilu na chatě pochází právě z její uzavřené kavárny. Stejně tak křesla na zahradě a kameny a dřevo, které se použily na zdejší schody.

První, co odstranila, byly kaktusy vysázené po celé skalce pod okny. Bylo zvykem je tam umísťovat kvůli případným zlodějům, ale Anife k srdci nepřirostly, a tak je nahradila méně invazivním rostlinstvem. Na zahradě našly místo i papriky, rajčata a dýně. Ty Anife neváhá zručně okrájet a umístit spolu s masem na gril, zdejší návštěvy tedy rozhodně hlady netrpí.

Chatová oblast je obývaná od Velikonoc do konce podzimu, v té době funguje přívod vody, pak se uzavře, aby nezamrzl.

Anife zde nicméně strávila se synem i nejedny Vánoce. „Byla to velká romantika, všude sníh, všechno jsme přivezli už navařené z Prahy a tady si jen užívali svátky,“ vypráví. „Mám to tu ráda a těším se, až bude trochu víc času a budu sem jezdit se svou za pár měsíců dvouletou vnučkou,“ uzavírá.