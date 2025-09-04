Stěhování v Anglii probíhá ve stylu kulový blesk. Je totiž běžné, že v jeden den se člověk musí odstěhovat ze starého a nastěhovat do nového. Je to proto, že ke koupi nového domu potřebují lidé finance z prodeje domu starého. Hypotéka se pak také převádí na novou nemovitost. Je to praktické, protože si člověk nemusí pronajímat bydlení na dobu mezi tím.
Lenka s Johnem to ale udělali jinak, původní dům prodali a čekali, až se jim postaví nový. Přechodnou dobu strávili u Johnových rodičů v Beverley, v městě s dvaceti tisíci obyvateli. Manželovi rodiče byli také hlavním důvodem, proč se mladá rodina rozhodla do Beverley přesídlit. Prarodiče hlídají vnoučka jednou týdně, což je příjemné nejen pro obě strany, ale také to snižuje výdaje za školkovné.
Po třech měsících bydlení u rodičů byl nový domek dostavený a připravený k nastěhování.
Kvalita novostaveb není oslnivá
„Převážnou většinu nových domů nestaví v Anglii jednotlivci, nýbrž developeři, protože postavit si dům jako jednotlivec je nesmírně drahé. Před tím, než kývnete na koupi, se jdete podívat na vzorový dům a potom už všechno běží samospádem. Vím, že v Česku lidé zdlouhavě vybírají prvky do domu, jako je obložení nebo kuchyň. V Anglii si vyberete z deseti typů kachliček a stěhujete se do interiéru, kde je vše připravené,“ popisuje Lenka a dodává, že novostavby zpravidla nejsou v Anglii stavěné příliš kvalitně. Sami mladí manželé se hned po nastěhování museli potýkat s několika problémy.
„Hodinu po nastěhování nám začala v kuchyni stříkat z pod dřezu voda a museli k nám poslat instalatéra, aby to opravil. Nad oknem v jedné z místností jsme měli dvoucentimetrovou díru, na kterou jsme naštěstí přišli včas. John je vysoký a viděl ji. Jinak bychom si problému nikdy nevšimli. Sousedům nefungovaly odpady v koupelně. Jiným sousedům zase museli vyměnit celou střechu, protože jim do domu zatékalo,“ popisuje Lenka.
Jelikož mladí manželé již před koupí jeden dům vlastnili, nákup nemovitosti nebyl tak jednoduchý, jako u prvokupujících, kteří jsou osvobozeni od daně. Celková cena domu s dispozicí 6+kk se vyšplhala v přepočtu na něco málo přes 12 milionů korun.
Stejně jako v Česku se i v Anglii ceny nemovitostí neustále zvedají, a manželé byli proto rádi, že si dům pořídili v době, kdy ještě ceny nebyly extrémní. Novostavba má 5 ložnic a disponuje malou zahrádkou. Provoz domu vyjde měsíčně zhruba na 150 liber, což je v přepočtu 4 228 korun. V ceně jsou zahrnuté poplatky za vodu a energie.
Hodně plusů, ale jedno velké minus
„Dům si mě získal svou dispozicí. Hned naproti kuchyni se nachází dětská hernička, takže když trávím čas v kuchyni, mám malého neustále na očích. Navíc se mi líbila představa, že zatímco já budu pít v kuchyni ranní kávu, malý na mě pořád uvidí,“ říká Lenka. Díky tomu, že šlo o novostavbu, nebylo nutné v bytě dělat žádné úpravy.
Všechen nábytek manželé pořídili z druhé ruky (nejčastěji přes online tržiště Marketplace). „Máme kočku a malé dítě. I z toho důvodu nám nepřipadá chytré investovat do nového nábytku. Navíc se nám zdá, že i z hlediska udržitelnosti je důležité dávat starému nábytku novou šanci. My jsme třeba do starého gauče koupili nové polštáře nebo jsme natřeli staré regály a vdechli jim tak nový život,“ popisuje Lenka.
V okolí domku jsou supermarkety, školka i dětská hřiště a na pláž lze autem dojet za půl hodiny. Jedna věc však Lence chybí, a to možnost nacházet si jednoduše nové přátele.
„V našem minulém bydlení u Manchesteru jsme byli součástí komunity. Bydleli tam hlavně starší lidé, kteří si s námi často povídali a bylo vidět, že jim na jejich komunitě záleželo. Tady je to jiné. Se sousedy sice prohodíme pár zdvořilých slov, ale blíž máme jenom k pár lidem. Mrzí nás to, ale je to tak. Tvoření sociálních kontaktů nenahrává ani fakt, že oba v současné době pracujeme z domova,“ popisuje Lenka.
Možná i proto zvažuje mladá rodina v budoucnu stěhování do Prahy. Důvodem je kromě kontaktu s kamarády především vzdělávání malého Sama. Ten zatím nemá s češtinou problém, ale přirozeně u něj v anglicky mluvícím prostředí převládá angličtina. Kde se mladá rodina jednou usadí nastálo zatím není jisté. Lenka by ráda zůstala v Evropě, ale nemusí to být nutně v Česku.
„Nikdy jsme nebyli zvyklí být na jednom místě, tak uvidíme, jestli se po návratu do Česka vrátíme zpět do Anglie, kde si chceme ponechat dům, nebo zkusíme žít ještě někde jinde,“ uzavírá Lenka.