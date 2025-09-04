Vysněná novostavba za 12 milionů byla samý problém. Sousedé dopadli ještě hůř

Klára Lyons
Lenka se svým anglickým manželem Johnem žili v Lucembursku, v Mexiku a pak zakotvili v Anglii. Zpočátku bydleli ve svém domě u Manchesteru. S příchodem dítěte přesídlili do města Beverley, kde koupili nový dům. „Žít v Anglii nám vyhovuje, ale existují věci, po kterých se nám stýská,“ říká Lenka.
Převážnou většinu nových domů nestaví v Anglii jednotlivci, nýbrž developeři,...

Převážnou většinu nových domů nestaví v Anglii jednotlivci, nýbrž developeři, protože postavit si dům jako jednotlivec je nesmírně drahé. | foto: archiv Lenky Smith

Z jídelny se vstupuje přímo na zahradu.
Majitelka si pochvaluje, že při vaření vidí přímo na dětský koutek, a má tak...
Kuchyň je moderní a praktická. Na rozdíl od Česka není běžné vybírat z mnoha...
Nábytek manželé pořídili z druhé ruky.
21 fotografií

Stěhování v Anglii probíhá ve stylu kulový blesk. Je totiž běžné, že v jeden den se člověk musí odstěhovat ze starého a nastěhovat do nového. Je to proto, že ke koupi nového domu potřebují lidé finance z prodeje domu starého. Hypotéka se pak také převádí na novou nemovitost. Je to praktické, protože si člověk nemusí pronajímat bydlení na dobu mezi tím.

Lenka s Johnem to ale udělali jinak, původní dům prodali a čekali, až se jim postaví nový. Přechodnou dobu strávili u Johnových rodičů v Beverley, v městě s dvaceti tisíci obyvateli. Manželovi rodiče byli také hlavním důvodem, proč se mladá rodina rozhodla do Beverley přesídlit. Prarodiče hlídají vnoučka jednou týdně, což je příjemné nejen pro obě strany, ale také to snižuje výdaje za školkovné.

Po třech měsících bydlení u rodičů byl nový domek dostavený a připravený k nastěhování.

Kvalita novostaveb není oslnivá

„Převážnou většinu nových domů nestaví v Anglii jednotlivci, nýbrž developeři, protože postavit si dům jako jednotlivec je nesmírně drahé. Před tím, než kývnete na koupi, se jdete podívat na vzorový dům a potom už všechno běží samospádem. Vím, že v Česku lidé zdlouhavě vybírají prvky do domu, jako je obložení nebo kuchyň. V Anglii si vyberete z deseti typů kachliček a stěhujete se do interiéru, kde je vše připravené,“ popisuje Lenka a dodává, že novostavby zpravidla nejsou v Anglii stavěné příliš kvalitně. Sami mladí manželé se hned po nastěhování museli potýkat s několika problémy.

Z jídelny se vstupuje přímo na zahradu.
Převážnou většinu nových domů nestaví v Anglii jednotlivci, nýbrž developeři, protože postavit si dům jako jednotlivec je nesmírně drahé.
Majitelka si pochvaluje, že při vaření vidí přímo na dětský koutek, a má tak malého pořád na očích.
Kuchyň je moderní a praktická. Na rozdíl od Česka není běžné vybírat z mnoha materiálů.
Nábytek manželé pořídili z druhé ruky.
21 fotografií

„Hodinu po nastěhování nám začala v kuchyni stříkat z pod dřezu voda a museli k nám poslat instalatéra, aby to opravil. Nad oknem v jedné z místností jsme měli dvoucentimetrovou díru, na kterou jsme naštěstí přišli včas. John je vysoký a viděl ji. Jinak bychom si problému nikdy nevšimli. Sousedům nefungovaly odpady v koupelně. Jiným sousedům zase museli vyměnit celou střechu, protože jim do domu zatékalo,“ popisuje Lenka.

Jelikož mladí manželé již před koupí jeden dům vlastnili, nákup nemovitosti nebyl tak jednoduchý, jako u prvokupujících, kteří jsou osvobozeni od daně. Celková cena domu s dispozicí 6+kk se vyšplhala v přepočtu na něco málo přes 12 milionů korun.

Stejně jako v Česku se i v Anglii ceny nemovitostí neustále zvedají, a manželé byli proto rádi, že si dům pořídili v době, kdy ještě ceny nebyly extrémní. Novostavba má 5 ložnic a disponuje malou zahrádkou. Provoz domu vyjde měsíčně zhruba na 150 liber, což je v přepočtu 4 228 korun. V ceně jsou zahrnuté poplatky za vodu a energie.

Jak bydlí Češi v zahraničí

Zveřejněný příběh odměníme knihou.

Pošlete do seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí fotografie (video) a příběh i zkušenosti s bydlením v cizině. Popište nemovitost, okolí, čtvrť i zajímavosti a odlišnosti od bydlení v České republice, různé možnosti a ceny bydlení v dané zemi atd.

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Bydlení iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní v seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí. Za zaslané příběhy předem děkujeme.

Fotografie (ideálně šířkové) a text, případně video jednoduše přidejte do následujícího formuláře.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE

Hodně plusů, ale jedno velké minus

„Dům si mě získal svou dispozicí. Hned naproti kuchyni se nachází dětská hernička, takže když trávím čas v kuchyni, mám malého neustále na očích. Navíc se mi líbila představa, že zatímco já budu pít v kuchyni ranní kávu, malý na mě pořád uvidí,“ říká Lenka. Díky tomu, že šlo o novostavbu, nebylo nutné v bytě dělat žádné úpravy.

Všechen nábytek manželé pořídili z druhé ruky (nejčastěji přes online tržiště Marketplace). „Máme kočku a malé dítě. I z toho důvodu nám nepřipadá chytré investovat do nového nábytku. Navíc se nám zdá, že i z hlediska udržitelnosti je důležité dávat starému nábytku novou šanci. My jsme třeba do starého gauče koupili nové polštáře nebo jsme natřeli staré regály a vdechli jim tak nový život,“ popisuje Lenka.

V okolí domku jsou supermarkety, školka i dětská hřiště a na pláž lze autem dojet za půl hodiny. Jedna věc však Lence chybí, a to možnost nacházet si jednoduše nové přátele.

Odvážní Češi opustili práci a začali úspěšně podnikat a šťastně žít v Toskánsku

„V našem minulém bydlení u Manchesteru jsme byli součástí komunity. Bydleli tam hlavně starší lidé, kteří si s námi často povídali a bylo vidět, že jim na jejich komunitě záleželo. Tady je to jiné. Se sousedy sice prohodíme pár zdvořilých slov, ale blíž máme jenom k pár lidem. Mrzí nás to, ale je to tak. Tvoření sociálních kontaktů nenahrává ani fakt, že oba v současné době pracujeme z domova,“ popisuje Lenka.

Možná i proto zvažuje mladá rodina v budoucnu stěhování do Prahy. Důvodem je kromě kontaktu s kamarády především vzdělávání malého Sama. Ten zatím nemá s češtinou problém, ale přirozeně u něj v anglicky mluvícím prostředí převládá angličtina. Kde se mladá rodina jednou usadí nastálo zatím není jisté. Lenka by ráda zůstala v Evropě, ale nemusí to být nutně v Česku.

„Nikdy jsme nebyli zvyklí být na jednom místě, tak uvidíme, jestli se po návratu do Česka vrátíme zpět do Anglie, kde si chceme ponechat dům, nebo zkusíme žít ještě někde jinde,“ uzavírá Lenka.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...

Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl

V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...

Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...

Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty

Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...

Vysněná novostavba za 12 milionů byla samý problém. Sousedé dopadli ještě hůř

Lenka se svým anglickým manželem Johnem žili v Lucembursku, v Mexiku a pak zakotvili v Anglii. Zpočátku bydleli ve svém domě u Manchesteru. S příchodem dítěte přesídlili do města Beverley, kde...

4. září 2025

Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města

Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...

4. září 2025

Slavný malíř má svůj kousek ráje na úpatí vrchu Soláň. Dveře má otevřené

V samém srdci městečka ležícího na úpatí valašského vrchu Soláň stojí nenápadný dům, který si většina lidí ani nevyfotí. Jen málokdo tuší, že za jeho vraty se skrývá ateliér jednoho z...

3. září 2025

Jim Carrey to přehnal s utrácením. Musel prodat dům a odstěhovat se z LA

Jim Carrey, jeden z největších komediálních talentů zlatého plátna, musel před pár týdny prodat rezidenci v Brentwoodu, kde žil posledních třicet let, a přestěhovat se do rekreačního domu na Maui....

3. září 2025

Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl

V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...

2. září 2025

Nejlepší čeští architekti roku 2025. Podívejte se na jejich tvorbu

Určit vítěze v architektuře bývá velmi obtížné, hodnotí se celá řada parametrů. Do finále u 17. ročníku soutěže Architekt roku 2025 vybrala odborná porota pět finalistů, kteří se významně zasloužili...

2. září 2025

Plíseň kvůli živému plotu. Zelená hradba od sousedky nám ničí domov i život

Obracím se na vás s dotazem ohledně sousedčina živého plotu. Naproti velkému oknu v obytné kuchyni v přízemí nechala sousedka na svém pozemku, těsně za plotem, vyrůst živý plot, který má dnes...

1. září 2025

Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty

Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...

1. září 2025

Královský luxus pod hvězdami. Karel III. zve do svého glampingového kempu

Král Karel III. otevřel na svém panství v Sandringhamu v anglickém Norfolku luxusní kemp. Moderní terminologií jde o takzvaný glamping. Jde o několik pohodlně zařízených „safari“ chatek, které...

31. srpna 2025

Z číšníka z Moravy je dnes vyhledávaný designér v Los Angeles

Pro nemovitost TerraLume si architekti a designéři našli inspiraci v charakteru samotného Malibu. Na projektu se podílel i Lukas Ruzbasan ze společnosti CLR Design Group, uznávaný designér...

30. srpna 2025

Loos v Nedvědici. Se jménem slavného architekta je pod Pernštejnem spojená záhada

Před dvěma týdny jsme pobývali v centru Prahy, dnes v rámci letních toulek zamíříme na venkov. A při pátrání po zajímavých stavbách na našem území se podíváme až na Moravu.

29. srpna 2025  13:02

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

29. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.