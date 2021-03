Radek Melša z Anatomie života si skvěle zařídil 2+kk na Vinohradech

Mladý herec je neustále na cestách. Práce ho totiž volá do všech koutů naší republiky. To je také důvod, proč velmi často pendluje mezi Ostravou, Brnem a Prahou. Klíče od nového bytu v žádané a zelené čtvrti Vinohrady mu ovšem říkají pane teprve od října loňského roku.

Jaká měl mladý pár kritéria při výběru bytu? „Vzhledem k tomu, že často dojíždíme za prací, chtěli jsme něco, co je velmi příjemně vzdáleno od nádraží. Taktéž jsme hledali útulný, prosluněný byt s určitou dávkou klidu a ticha. No, a k tomu Vinohrady, to je přece paráda, ne? Lokalita je to nejklidnější, nádherná, prosluněná, vstřícná i mírumilovná. Tedy tak na nás zatím působí,“ rozplýval se herec.

Byt má dlouhou historii a působí velmi příjemně. Rekonstrukce proto před nastěhováním nebyla potřeba. „S naším příchodem se pořídila pouze nová lednička. Jinak se o něj paní majitelka velmi pečlivě stará,“ pochvaluje si.



Ve dnech, kdy má práce málo, si užívá byt i přítelkyni na maximum. Jindy je pro oba spíš nočním útočištěm. „Vzhledem k charakteru práce nás obou je odpověď na tuto otázku dost komplikovaná. Někdy se natáčí, zkouší, hraje či koncertuje celé dny. Jindy je zase takzvaně okno, tedy spousta volna. Je to velmi variabilní a spontánní,“ vysvětluje herec.

Středobodem bytu je prosluněný obývací pokoj spojený s útulnou kuchyňkou, kde vedle Alžbety umí kouzlit i Radek. „Vaří převážně přítelkyně, ale otáčet se umím. Když se vydám do království vaření, chci, ať to stojí za to. Takže se piplám se složitými recepty a snažím se svou přítelkyni překvapit. Často ji však překvapím výbuchem nádobí, co zbude... Ale ne, vážně, oba se snažíme kuchtit. Ji to však baví a naplňuje o kus více než mě,“ přiznává Melša.

Domácí nahrávací studio

V bytě na první pohled zaujme nahrávací studio. Každému je hned jasné, že jde o domov umělců. „Je to jakási domácí verze jednoduchého nahrávacího studia. Sestává z midi controlleru, což je to pianko, které supluje společně s hudební bankou v počítači různé nástroje, z nahrávacího mikrofonu a z dalších nezbytností, jako je zvuková karta, bedny, vokální procesor. Jsem tedy poměrně připraven v základních domácích podmínkách natočit muziku, voicovery nejen pro reklamy, nebo načíst knížky či divadelní hry.“

V miniaturním studiu nahrává i svou vlastní hudbu. „Zatím tedy dost do šuplíku. Čekám na správnou chvíli i na moment, kdy začnu pociťovat, že to, co jsem nahrál, opravdu za něco stojí. Ale ono to přijde,“ je přesvědčen.

„Někdy si hraju jen tak pro sebe. Relaxuji, učím se. Často si zde taky zkouším kusy, které zpívám v hudebních uskupeních, v nichž se angažuji, nebo se učím noty do divadla,“ dodává umělec, jehož lze vidět každé úterý coby zdravotního bratra Zdeňka v Anatomii života.

Zatímco někteří jeho kolegové ve chvíli, kdy se sami objeví na televizních obrazovkách, přepínají na jiný kanál, herec nic takového řešit nemusí. Televizi byste zde totiž hledali marně. Mladá dvojice ji nahradila projektorem. „Je to nejlepší vynález od dob parní lokomotivy. Film jako v kině, nohy na stůl k tomu, domácí popcorn a váš obývák bude tím nejkrásnějším místem pod sluncem,“ libuje si.

Poslední obytnou místností je prostorná a jednoduše zařízená ložnice, v níž stejně jako ve zbytku bytu vládne vedle bílé barvy rovněž dřevo. „Květiny, slunce, dřevo, hodně prostoru, ale zároveň útulno, to je naše,“ uzavřel Radek Melša s tím, že co se zařizování interiéru týče, hlavní slovo má pochopitelně o dva roky mladší přítelkyně.

„Žena je zásadním stavebním kamenem každého šťastného muže. No, ale abych byl konkrétnější. Komunikujeme, žijeme a dohadujeme se v jakési synergii nám blízké. Takže jde vždy o vzájemný konsensus.“