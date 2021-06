Herec Pyško si bydlení v paneláku pochvaluje. Dům je tichý a sousedé fajn

Zrekonstruovaný byt 3+1 se zasklenou lodžií najdeme v šestém patře kousek od jedné velké pražské aglomerace. Výtah i chodby jsou vzorně uklizené a jsou na nich dokonce květiny. Byt je účelně zařízený a poskytuje všechno, co od něj jeho obyvatelé očekávají. Přestože obytný prostor není nijak rozlehlý, působí vzdušným, světlým dojmem.

Oba jeho majitelé mají naštěstí podobný vkus, takže zařizování pro ně bylo milou záležitostí, i když jej měla pod taktovkou spíše paní Jana. „Jsme tady se ženou sami, protože náš mladý se odstěhoval ke své družce,“ prozradil herec, jenž s manželkou o stěhování mimo Prahu v současné době neuvažuje. „Myslel jsem si, že až přijde důchodový věk, tak z Prahy zmizím, ale zatím mám dost sil, takže stále pracuji a na to je bydlení v hlavním městě výhodnější,“ popsal Alexej, zvaný Lexa, své důvody.

Obývacímu pokoji vévodí velká a pohodlná sedací souprava, na níž herec s oblibou usazuje návštěvy. Na plovoucí podlaze je rozprostřen tmavě červený koberec se vzory v perském stylu. Na zdi visí pendlovky, jež herec zdědil po svém otci. Byly však rozložené na jednotlivé díly, a proto je Alexej, který chtěl tento kousek ve svém bytě mít, musel nechat složit a opravit u hodináře.



V obýváku najdeme také pár květin, o něž pečuje převážně manželka Jana. „Byt je příjemně koncipován. Celý dům už byl v době našeho nastěhování přestavěný, takže jsme dolaďovali jen detaily. Jelikož jsem kuřák, mým místem je také lodžie. Čas trávím samozřejmě i v pracovně,“ svěřil se Pyško, jenž si pochvaluje klidnou ulici i dobré vztahy se sousedy.

Z oken pracovny je navíc krásný výhled na horu Říp, vzdálenou více než 40 kilometrů. Během práce dělá Alexejovi společnost velká figura čarodějnice, kterou jednou koupil v květinářství před filipojakubskou nocí manželce. Jakýmsi druhem čarodějnice je i keramický čert, dárek od kamaráda.

Domácí „kolumbárium“

V pracovně má Lexa uchované také vzpomínky na rodinu. Místu se starými fotografiemi dědečka a obou babiček říká „kolumbárium“. Vedle nich je umístěna i kropenka, nádoba na svěcenou vodu, již měla doma Alexejova babička. V době naší návštěvy byl místo svěcené vody v kropence starodávný růženec.

Nad vchodem do pracovny visí obrázky dvou chaloupek, které herec vlastní. „Jedna je v Beskydech a druhá na Vysočině,“ prozradil majitel, kde tráví volný čas, když ho zrovna nesvazují pracovní povinnosti. Přestože manžele letos v lednu opustil milovaný pejsek Max, na procházky do nedalekého Čimického háje chodí stále. Památku zesnulého mazlíčka v bytě připomínají fotografie. „Manželka má různé nápady, takže asi další pejsek časem bude,“ svěřil Alexej něco o plánech do budoucna.



Praktická kuchyň s výhledem

Vaření je doménou paní Jany. V kuchyni proto najdeme plně vybavenou kuchyňskou linku. Roh místnosti oživují usušená stébla vysoké trávy, jež Lexa natrhal na chalupě. Okenní parapet pro změnu zdobí několik květináčů s živými rostlinami a světelný řetěz, který večer přispívá k příjemné atmosféře.

Také z okna kuchyně se obyvatelé bytu těší pohledem na České středohoří. Alexeje lze vidět u sporáku jen zřídka, přesto zkusil uvařit například zelňačku podle babiččina receptu a občas připravuje domácí sulc.

V předsíni mají Pyškovi šatní skříň, botník a věšák na kabáty. V dohledné době Alexej žádnou přestavbu bytu nechystá, je s ním spokojen tak, jak je.

„Myslím si, že takový byt, jako máme my, je pro dva lidi ideální, navíc to máme kousek do přírody, což je rovněž skvělé. Dům je tichý a ostatní majitelé bytů jsou také slušní,“ dodal herec, jenž by své bydlení rozhodně neměnil.