Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko

Hledáte cenově dostupnou nemovitost v blízkém zahraničí? Poohlédněte se po nyní velmi oblíbené Albánii. V nabídce je i Černá Hora, Bulharsko a nechybí tradiční, ale již dražší Chorvatsko a Španělsko. Podívejte se, co je na prodej.
1. Golem, kraj Tirana, Albánie

Byt s dispozicí 2+kk a užitnou plochou 47 metrů čtverečních je na prodej za 2,1 milionu korun. Apartmán u moře je součástí komplexu Ramada Residences, který v sobě spojuje atraktivní prázdninové bydlení v blízkosti moře s potenciálem pro stabilní výnos z turistického pronájmu.
Byt se nachází v moderním přímořském letovisku Qerret.

Aparthotel bude zařazen do celosvětově největší hotelové sítě Wyndham a bude provozován pod značkou Ramada, kterou známe například z pražského Václavského náměstí či letiště.

Cesta z letiště v Tiraně zabere 30 až 45 minut. Středomořské klima v kombinaci s novou, moderní infrastrukturou vytváří z Qerretu čím dál populárnější destinaci.

Nejlepší návštěvy. Podívejte se, jak zajímavě bydlí Češi v zahraničí

Aparthotel Qerret poskytuje vše, co potřebujete: balkon, dostatek parkovacích míst, komerční prostory přímo v areálu, restaurace a bar s místní i mezinárodní kuchyní, moderní fitness centrum, krásný bazén a dětské hřiště (nedaleko i tobogány) pro aktivní odpočinek.

V komplexu je recepce se zajištěnou ostrahou 24/7 pro maximální bezpečí a komfort. Samozřejmostí je plná správa nemovitosti, včetně pronájmu a péče o hosty atd.

Albánie je v posledních letech stále vyhledávanější turistickou lokalitou, což přináší rostoucí poptávku a kontinuální zhodnocování nemovitostí zatímco se země přibližuje EU.

