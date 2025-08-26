1. Golem, kraj Tirana, Albánie
Byt s dispozicí 2+kk a užitnou plochou 47 metrů čtverečních je na prodej za 2,1 milionu korun. Apartmán u moře je součástí komplexu Ramada Residences, který v sobě spojuje atraktivní prázdninové bydlení v blízkosti moře s potenciálem pro stabilní výnos z turistického pronájmu.
Byt se nachází v moderním přímořském letovisku Qerret.
Aparthotel bude zařazen do celosvětově největší hotelové sítě Wyndham a bude provozován pod značkou Ramada, kterou známe například z pražského Václavského náměstí či letiště.
Cesta z letiště v Tiraně zabere 30 až 45 minut. Středomořské klima v kombinaci s novou, moderní infrastrukturou vytváří z Qerretu čím dál populárnější destinaci.
Aparthotel Qerret poskytuje vše, co potřebujete: balkon, dostatek parkovacích míst, komerční prostory přímo v areálu, restaurace a bar s místní i mezinárodní kuchyní, moderní fitness centrum, krásný bazén a dětské hřiště (nedaleko i tobogány) pro aktivní odpočinek.
V komplexu je recepce se zajištěnou ostrahou 24/7 pro maximální bezpečí a komfort. Samozřejmostí je plná správa nemovitosti, včetně pronájmu a péče o hosty atd.
Albánie je v posledních letech stále vyhledávanější turistickou lokalitou, což přináší rostoucí poptávku a kontinuální zhodnocování nemovitostí zatímco se země přibližuje EU.