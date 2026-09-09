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Písek požírá vesnici u Dubaje. Obyvatele měly z domů vyhnat záhadné síly

Klára Lyons
Vesnice vznikla v 70. letech jako projekt bydlení pro místní obyvatele, mimo...

Vesnice vznikla v 70. letech jako projekt bydlení pro místní obyvatele, mimo jiné členy kmene Al Kutbi. Později ji ale rodiny opustily, pravděpodobně kvůli náročným podmínkám, písečným bouřím a celkově lepším životním podmínkám, které na ně čekaly ve velkých městech. | foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam. Tu...
Al Madam, známá také jako „pohřbená vesnice“ nebo „vesnice duchů“, leží v...
Místní legenda ale praví, že to celé bylo tak trochu jinak, totiž že místní...
Domy byly na svou dobu překvapivě moderní. Šlo o zděné stavby s několika...
14 fotografií
Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam, kterou pomalu, ale jistě pohlcuje nelítostná poušť. Ještě před desítkami let zde žili lidé, které však pravděpodobně vyhnaly nelítostné podmínky života v poušti. „Vesnice duchů“ dnes láká hlavně na neobvyklé fotky a temnou atmosféru.
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Témata: Dubaj, Mrakodrap, Písek

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9. září 2026

Písek požírá vesnici u Dubaje. Obyvatele měly z domů vyhnat záhadné síly

Vesnice vznikla v 70. letech jako projekt bydlení pro místní obyvatele, mimo...

Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam, kterou pomalu, ale jistě pohlcuje nelítostná poušť. Ještě před desítkami let zde žili lidé, které však pravděpodobně vyhnaly...

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V Beskydech postavili unikát. Dům ve tvaru hvězdy rozděluje život do čtyř cípů

Exteriér domu s přírodním biotopem

Dům s nádherným výhledem na svahy Beskyd vypadá jako betonová čtyřcípá hvězda. Každý cíp v sobě skrývá něco jiného. Je tu hlavní obytná část, ložnice, část pro hosty a technická zóna. Stavba od...

8. září 2026

Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou

Safdie to viděl jinak. Tvrdil, že ani vysoká hustota městského bydlení nemusí...

Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...

8. září 2026

Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši

Dům si uchoval svou historii a atmosféru.

Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...

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