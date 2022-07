Při zařizování bytu vsadili na české výrobce. Z výsledku jsou nadšení

Oba manželé vyrůstali v této části Prahy a připouštějí, že si nikdy nedovedli představit, že by žili jinde. Když se jim ale narodil syn, začali se poohlížet po vlastním bydlení ideálně v novostavbě. „Byla to velká náhoda. Nenapadlo nás, že se na ,šestce’ momentálně něco zajímavého a navíc za slušnou cenu staví,“ vzpomínají.

Na podlaze v předsíni je velkoformátová dlažba v imitaci kamene, zrcadlo má dýhovaný rám, čalouněná lavice je od značky TON.

Na rozlehlém pozemku, v místě, kde donedávna chátrala prvorepubliková vila, vyrostl menší bytový komplex. Ještě v ten samý den, kdy Veronika projekt objevila, si manželé zarezervovali stodvacetimetrový byt 3+kk. Všechny jeho místnosti jsou obrácené k jihu a velká terasa protahuje bydlení směrem do společné a udržované zahrady.

Developer architekturou stavby respektoval kvalitu zdejší lokality, ostatně nedaleko stojí slavná Müllerova vila. K návrhu přistoupil velkoryse, vnitřním prostorům přidaly na atraktivitě a vzdušnosti třímetrové stropy nebo atypicky vysoké dveře.

Díky dobrému standardu majitelé nemuseli ani řešit klientské změny, což jim ušetřilo peníze. Oproti návrhu si přáli jen šatnu na sezonní věci, proběhlo pár menších úprav, rozmístění zásuvek, vypínačů… Tomáš se postaral o stavební úpravu a instalaci klimatizace v podhledu.

Kreativně, tudíž na míru

„Bydlíme tu necelé dva roky a nepřišli jsme na něco, co by nám chybělo, nebo naopak překáželo,“ chválí manželé, kteří finální zařízení interiéru svěřili profesionálům.

„Dostali jsme osobní doporučení, což je vždycky nejlepší. Hned po první schůzce v interiérovém studiu RM Křivonoska Design jsme věděli, že s nimi do toho půjdeme,“ prozrazuje Veronika. Ocenili celkový koncept návrhu, barvy, i to, že studio přebralo veškerou komunikaci s dodavateli.

Zároveň připouštějí, že sami by vše dohromady nedali. „V prostoru je potřeba vymezit zóny, dát jim pomyslné hranice, na druhou stranu vymyslet spojovací prvek, detail, materiál. Výhodou je, že spolupracujeme se zakázkovou výrobou, takže klientovi připravíme koncept interiéru na základě jeho představ a potřeb,“ vysvětluje interiérová designérka Radka Křivonosková.

A pokračuje: „Návrh se odpíchl od bílých dveří a podlahy z jasanu. Vybírala jsem dekory dřevin, aby se jich tady moc nemíchalo, některé povrchy jsme dodatečně mořili a ladili k odstínu podlahy. Majitelé nechtěli klasickou TV stěnu, použila jsem proto předstěnu. Pod ní jsou schované různé kabely, na ní zavěšená sestava skříněk, krychlí.“

Opakujícím detailem je kromě LED podsvícení treláž z dřevěných latí ( treláž z fran. treilage, tj. mřížoví, je dekorativní mřížková konstrukce, která se využívá jako stavební doplněk do zahrady, k domu nebo do interiéru, pozn. redakce).. Do interiéru se dostal jako atypický prvek kryjící boky knihovny v ložnici nebo vinotéku v kuchyni.

Káva i sladké válení

„Jediné, s čím jsme bojovali, byl nedostatek místa v kuchyňském koutě. V místě, kde mohla být další skříňka, jsou totiž vedené stoupačky. Díky řešení na míru jsou elegantně zakryté. Já bych se neobešla bez kávovaru, manžel si přál vinotéku. Vešlo se všechno včetně parní trouby,“ chválí Veronika.

Nábytek linky v šedém odstínu doplnily pracovní desky (včetně ostrůvku) a obklad stěn z přírodní žuly. Designérka dala přednost přírodnímu materiálu, jenž vycházel dokonce cenově líp než zprvu zamýšlené keramické desky.

Rozkládací stůl z masivu vyrobený na míru, jídelní židle od výrobce TON. Do

podsvícené vysoké skříňky se vešla vinotéka.

Kámen, i když jen ve zdařilé imitaci, vybrala do dvou koupelen, na toaletu a podlahu chodby, a to v podobě velkoformátové dlažby 120 × 80 centimetrů.

Do konceptu zapadá i další autorský kus, atypický na osu kuchyňského ostrůvku řešený jídelní rozkládací stůl.

„Kruhový tvar je praktický, usadí nejvíc strávníků, lépe se okolo něj chodí. Při rozložení vznikne z kruhu ovál delší o 40 centimetrů,“ komentuje autorka návrhu, která v bytě nezapomínala ani na dekor. Pomocí tapety a kusového vlněného koberce nechala rozkvést stěnu v ložnici rodičů i část podlahy obývacího pokoje.

Z portfolia studia doplnila italskou koženou pohovku s nastavitelnou hloubku sedáku (po vytažení odpovídá rozměru jednoho a půl lůžka). „Já spím v ložnici a tady na pohovce zbytek rodiny,“ hodnotí pobaveně Tomáš.

Hlavně českou stopou

„Lidé stále víc oceňují české výrobky. Pokud je to možné, také rádi dáváme do návrhů domácí značky,“ připomíná Radka Křivonosková. V bytě dostaly šanci čtyři z nich. Nepřehlédnutým akcentem je skleněný lustr ze sklárny Bomma visící nad jídelním stolem. Je poskládaný z několika ručně foukaných tvarově originálních svítidel pojmenovaných Soap.

Prosklená stěna spojuje ložnici rodičů s terasou. Celoročně kvetoucí tapeta

BN Walls z kolekce Van Gogh je

inspirovaná dílem slavného malíře.

Designérka s majiteli předem ladila podle katalogu barvy jednotlivých kusů. Dřevěné kávové stolky, jídelní židle a lavici do předsíně našla pro změnu v nabídce tradičního výrobce ohýbaného nábytku TON. Od nábytkářské společnosti Polstrin design objednala ušák a taburet.

Čalounění sedacího nábytku nechala sjednotit světlou modro-šedou látkou. V neposlední řadě v bytě otvírají a zavírají české kliky od společnosti M&T.

Nový domov zútulnilo i Tomášem pečlivě zvolené umění, jemuž s Veronikou neméně pečlivě vybírali optimální umístění na stěnách. Ať už autorským olejům českého výtvarníka a bývalého tatéra Lukáše Musila (Musy), grafikám nebo nevšedním plakátům.